La mano dura no es una mano, es un puño

Publicada el 18/12/2018 a las 06:00 Actualizada el 17/12/2018 a las 21:21

“No dejar hablar es el único argumento de los que no atienden a razones”.

Les preguntan por dónde irían y dicen que. Les preguntan cuál sería suy responden que la mano dura. Les preguntan de qué modo negociarían con los independentistas y contestan que no tienen nada que hablar, justo después de haber apelado al famoso espíritu de la Transición y a losde aquellos días... Son los partidarios de la intervención de la autonomía catalana, de aplicar un artículo 155 de la Constitución saltándosela, porque en ella no está escrito por ninguna parte que se pueda hacer sin límites y de modo “indefinido”, tal y como piden, entre otros, el viejo y el nuevo Partido Popular, que, al menos cuando los que le ponen cara son el expresidente Aznar y su delfín, Pablo Casado. Nada de parlamentar, por mucho que esa sea la. Nada de reunirse con nadie: se llega,y se tocan las trompetas. No se enfrentan a esto como si fuera un asunto político, sinoEs curioso que desde la derecha atomizada que empieza en Ciudadanos y acaba en Vox dejen fuera del bando de los que desean una España unida a todos aquellos que no comulguen con sus formas,. No han entendido que de lo que se trata no es de que los catalanes se queden, sino de. No quieren ser persuasorios, ni siquiera disuasorios, sino. No quieren tender puentes, sino poner vallas. Quieren imponer, no convencer, y con su táctica de bandera y Código Penal se ponen, de alguna manera, al mismo nivel de los Torra y Puigdemont,. Combate nulo, un empate que sólo consiste en repartirse la derrota. Igual es que la peor manera de combatir un nacionalismo es con otro.En Cataluña hay un buen número de independentistas, que todo el mundo sabe que ha crecido de manera extraordinaria durante el gobierno del mismo Partido Popular, así que algo tendrán que ver sus estrategias territoriales y su forma de manejar este asunto espinoso que, efectivamente, les ha dejado las. Claro que en la calle Génova pretenden hacer borrón y cuenta nueva, se han puesto el otro traje, el de campaña, han roto todas las cuerdas que unían al partido con el legado de Mariano Rajoy, a quien siempre consideraron blando en este terreno y en otros, por mucho que llegara a cesar al Govern en pleno y a suspender la autonomía., quieren hacer algo que la historia demuestra que resulta imposible:, y resulta que el independentismo lo es, nos guste o no, y tiene sus partidarios, qué se le va a hacer. Un Estado de Derecho no puede reaccionar ante ese evidente peligro, nadie niega que lo sea, borrándolos del mapa, dejándolos fuera del tablero. Así no era, y así tampoco.El Gobierno, por su parte, más allá de hacer gestos tan grandilocuentes, innecesarios y de cara a la galería como el de celebrar este viernes su Consejo de Ministros en Barcelona –qué necesidad había de eso y de ponerles escaparates a los alborotadores– no puede hacer gran cosa, porque una mano la tiene atada a los partidarios de la secesión y la otra a una derecha de tres cabezas que, en estos tiempos inestables (igual que en todos los demás),y ejerce su oposición de hierro, con la vista puesta en las próximas elecciones generales. Ahí es donde tienen su punto de mira y mientras apuntas no ves otra cosa que el blanco. De no ser así tendría muy fácil pararles los pies a Torra y los suyos, con el simple hecho de apoyar al Ejecutivo de Sánchez en este tema o lanzar un mensaje en esa dirección. Pero no lo va a hacer, porque a pesar de las banderas y el patriotismo de repostería, su objetivo es llegar a La Moncloa yuna vez más. El Palau de la Generalitat es sólo unaCómo no iba a ser un otoño caliente, si está en manos de gente que no ignora que. El caso es que entre lo que unos no saben, lo que no quieren el resto y lo que no se dejan hacer unos a otros, la nave no va. El día que a alguno se le ocurra algo, igual la situación se desbloquea y