Una generación empobrecida

Publicada el 20/12/2018 a las 06:00 Actualizada el 19/12/2018 a las 22:29

Admito que hay días que me cuesta mucho lograr ver. Creo que hay veces que tengo demasiada información como para poder ser mínimamente optimista. Tengo al lado a una adolescente hecha un mar de dudas que busca respuestas en una sociedad que cada vez es más desleal con quienes apuestan por el esfuerzo, por el trabajo bien hecho, por alcanzar oportunidades ganadas a base de compromiso y horas de estudio o trabajo. Sí, me cuesta porque demasiadas veces lo he visto o lo he vivido. Ella busca que la vida le diga por dónde tirar, le dé alguna señal, le inspire y le ayude a encontrar su camino.. Nosotros estamos ahí, a su lado, intentando responder a sus preguntas, resolver sus dudas y ayudándole, abriéndole puertas para que encuentre su camino. Pero no es fácil.Hace unos meses escribía aquí lo complicado que le estaba resultando decidir con sus 15 años qué quería estudiar, si ciencias, si letras, si tirar por una FP. El sistema les obliga a definirse en un momento de su vida en el que lo último que quieren o pueden es precisamente definirse. Pero esto es lo que hay y llega junio, y después de haber hecho una matrícula deciden cambiarla en el último momento y tirar por lo más o menos establecido. El sistema les encorseta tanto que, en cuanto arranca el curso y ven que no todo lo que les interesa se puede enmarcar en unas ciencias puras o en unas letras puras. Y surgen, de nuevo, las dudas. Y llega esa misma reflexión que muchos nos hicimos a su edad y que ellos repiten, 30 años después: “¿? ¿Con esto puedes vivir?”. Ayyyyy. Y buscas respuestas en los datos, vas a las cifras, lo más frío que puede existir a la hora de decidir un futuro laboral. Y no hay mucho que ofrecer. Y le pides que no decida qué quiere ser en base a salidas, sino en base a motivaciones, a lo que le gusta, a lo que le apasiona, sabiendo que esa tampoco es la solución.El paro juvenil empieza a ser crónico. La noticia no es nueva, cierto. Pero las consecuencias de esa realidad sí y asustan. El Consejo de la Juventud ha hecho la radiografía de cuáles son las consecuencias de un desempleo galopante entre los más jóvenes, con unos sueldos míseros yque les es imposible planificar su vida más allá de dos meses vista. Los resultados son exclusión social y pobreza. Sí, pobreza. 1 de cada 4 jóvenes de entre 16 y 29 años viven en una situación de pobreza, tienen problemas para llegar a final de mes y apenas pueden vivir con lo que ganan. Ellos, siempre lo hemos dicho, son nuestro futuro. Y nuestro futuro, el que debe de construir y tomar el relevo de aquí a unos 10 años, está destruido por las condiciones laborales que les estamos ofreciendo.Gente que trabaja ocho horas y que. Con eso tiene que pagar una casa de alquiler que cada día es más cara, vivir con unos precios que cada día suben más y lograr construirse el futuro que ellos elijan: tener o no hijos, independizarse, formar una familia, viajar. En mi entorno hay tantos ejemplos, tantas historias de gente con muchísimo talento que no puede avanzar que frustra: Clara, Nerea, Raquel, Daniel, Marcos…. Gente que no ha llegado a los 30 y que viven de forma muy precaria. El Consejo de la Juventud alertaba de las consecuencias de esta realidad, de una generación que no consigue progresar y que supone un caldo de cultivo para que cuajen los mensajes populistas, las ideologías más extremas.Los que podemos cambiar esto no lo estamos haciendo, ni ejerciendo cuidados paliativos ni tampoco entrando con el bisturí y cambiando un sistema que no les ayuda a. Sentémonos a debatir cómo cambiar esto. No podemos permitirnos que la siguiente generación a ésa a la que el Consejo de Juventud ha desahuciado socialmente, repita exactamente los mismos errores.