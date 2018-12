Colgar luces en la oscuridad

Publicada el 22/12/2018 a las 06:00 Actualizada el 21/12/2018 a las 20:58

Contento, lo que se dice contento,

he estado muchas veces en la vida

pero más que ninguna cuando

me liberaron en Alemania

que me quedé mirando una mariposa

sin ganas de comérmela.

La Navidad va más allá de un sentimiento religioso. Su lado mágico está vinculado a la infancia, al tiempo en el que todo lo que soñábamos parecía posible, a esa etapa de nuestra vida en la que nos creíamos los cuentos más hermosos, a esos años en los que teníamos la capacidad, casi sobrenatural, dey nos provocaba una enorme fascinación ver luces en la oscuridad. Muy fan.Tonino Guerra, guionista de Fellini, Antonioni, Tarkovsky, De Sica, Rosi… uno de los grandes descubrimientos de mi vida, gracias a mi maestro Juan Herrera que lo conoció y me completó el retrato humano de un genio del que yo solo conocía parte de su obra –y eso ya decía mucho de él–, escribíaMe fascinó la explicación de Herrera sobre ese modo de hacer del sublime Guerra, el brillante creador que, lejos de perder la capacidad detras su paso por un campo de concentración, dio vida a poemas como este, que encierraEse modo de, a partir de una imagen, para construir un relato, un poema, un guión, una canción, una reflexión, o incluso un bastón en el que apoyarnos cuando la vida nos pilla desprevenidos al doblar una esquina, nos obliga a rendirnos e intenta robarnos lasHace un par de tardes, paseaba, haciendo tiempo para una cita, por el centro de Madrid. Deambulaba por un entramado de, plagadas de cabezas, algunas cubiertas con gorros, de gargantas, algunas arropadas con bufandas, de pequeñas manos, algunas enfundadas en manoplas, que se agarraban con fuerza a otras manos adultas que les paseaban por un mundoLa calle mostraba una coreografía improvisada de seres humanos que, aparentemente felices y despreocupados porque, entre el gentío, el dolor, el más solitario de los sentimientos, suele pasar inadvertido…A causa de la manifestación de uno de mis defectos recurrentes, estar tanque olvido prepararme para lo que vendrá después y confiar tanto en mi capacidad de improvisación que no invierto un minuto en trazar un plan, una vez más llevaba el móvil con la batería justa para poder comunicarme con mi cita en caso de emergencia. Así que, aunque la ciudad estaba bastante pintona como para inmortalizarla en diversas poses, invertí las últimas energías de mi móvil en hacer una foto, una sola foto.Disparé sin gran entusiasmo y guardé el móvil inmediatamente en el bolso, con la clara sensación de que aquella sería una de tantas, una de esas fotos quedel teléfono pero no ocupan espacio alguno en el álbum de la memoria, porque no tienen nada de especial. Una de esas fotos intrascendentes, una mera prueba gráfica de que es Navidad, otra vez, porque el año ha dado. Lo de siempre.Fue después, en casa, en el sofá, tonteando con el móvil, un poco antes de sumergirme en la serie que es la antesala de mi sueño breve, antesala a su vez de mi insomnio de los últimos meses, cuando al ir a borrarla descubrí que aquella fotografía. Que podía encerrar, que podía transformarse en uno de esos bastones en los que apoyarnos cuando la vida nos pilla desprevenidos al doblar la esquina, nos obliga a rendirnos y trata de robarnos las fuerzas.La instantánea de una de las calles más céntricas de Madrid, la pequeña arteria que une la puerta del Sol con la plaza de Isabel II, donde vive la ópera, mostraba un cielo completamente negro, en perspectiva frontal, en cuyo vértice del triángulo, que formaban los edificios que flanqueaban la calle y que, brillaban luces que iluminaban el punto de fuga mostrandoa medida que se aproximaban al suelo, donde estaba la gente, desaparecida de la fotografía por exigencias del encuadre. En el centro, seis hileras de luces que, con el efecto nocturno, parecíansuspendidas en el aire.Hoy, al ir a escribir esta columna en la que suelo volcar el humor para criticar lo que no me gusta del mundo, para elevar mis quejas, para jugar a que juntar palabras es mi diminuta contribución a buscar otro modo de escribir la historia, más justa, más empática, menos canalla –como si todavía permaneciera yo en esa, confieso que me apetecía tocar los asuntos de, casi tanto como bañarme en hielo. En realidad, lo único queera mostrar esa foto:Para decir, para deciros, para decirme, que es necesario. Y, sin perder la perspectiva frontal, buscar un punto de fuga iluminado y, en ocasiones, eliminar del encuadre el tumulto para poder. Y, por encima de todo, colgar luces de la oscuridad –no solo en las ocasiones especiales, todos los días– para poder seguir, para poder vivir.Queridos lectores, os deseo felices fiestas y que, aunque haga frío, además de las manoplas,a las que agarraros para que os acompañen a pasear por un mundo iluminado, aunque sea temporalmente. En realidad, la propialo es.