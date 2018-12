¡Rompamos el calendario de 2018!

Publicada el 29/12/2018 a las 06:00 Actualizada el 28/12/2018 a las 19:32

Enero

♫ “Cae la nieve y esta tarde no vendrás…” ♫

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Por cosas como esta, amo #Jerez y tengo medio corazón allí...

Ayer tarde, (me dice quien me ha enviado este momentazo) pero podría ser cualquier Nochebuena. Jerez vive la vida musicalmente, eso es arte de vivir. ❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/SnbMKqqHVe — Raquel Martos (@RaquelMartos) December 25, 2018

Estimados lectores, vayan rompiendo los calendarios de 2018, que este año ya nos lo quitan de las manos. El ejercicio de hojear el almanaque caducado, da la impresión de que los 365 días han pasado en un suspiro, pero no es cierto, los hemos vivido –o lo hemos intentado– minuto a minuto. El tiempo pasa por encima de nosotros como una apisonadora, pero nos deja vivencias, recuerdos, disgustos, tristezas, alegrías, lo que viene siendo la vida… Muy fan.He creado mi calendario de 2018 para romperlo después. Y se me ha ocurrido que si lo viera alguien que no conoce nuestro país interpretaría cada foto de manera bien distinta a la noticia que describe. Hagamos el ejercicio,y lo que sucedió en realidad: “fue”.: “Una nevada. Esa manta blanca, fría y bella que decora el paisaje y, a veces, nos hace patinar…”Una cagada. Más de 3.000 vehículos incomunicados en la AP-6. Gregorio Serrano, exdirector de la DGT, siguió el desastre desde su casa…Seguramente para reivindicar aquella canción de Adamo:Y pidió “disculpas”, de aquella manera, en Twitter por hacerlo desde Sevilla, donde celebraba la fiesta de los Reyes Magos: “Una maravillosa ciudad donde funcionan las líneas telefónicas e Internet”, en plan “quítame allá esas nieves”.No es la primera vez en este país –recordemos a Magdalena Álvarez– que, a pesar de que la marmota avisa de que en invierno puede nevar, la gente se queda “atrapada por su nevada”, así que cuidadín…: “Estrena el abrigo y los complementos que has comprado en rebajas y luce un look elegante y desenfadado…”: Granados acudió a la Audiencia Nacional con abrigo, bufanda y… manta de la que tirar. Animado por la incontinencia de otras celebrities en el juicio Gürtel Valencia, Paco cantó estrofas muy pegadizas:– “ Fue Rajoy, no Aguirre , el que descubrió Gürtel”.– “Esperanza me contó que Rajoy le había dicho: fíate más del que es de pueblo –Paco– que delIgnacio–”.– “Cuando me cesaron, Rajoy me dijo:: “Se acerca la primavera, sal a la calle, sonríe y disfruta de un largo paseo en buena compañía…”: La manifestación feminista más emocionante de los últimos años. Miles de mujeres recorriendo las calles de toda España para reivindicar la igualdad real, para demostrar que tantas voces juntas no puede silenciarlas el ruido de quienes se niegan a entender algo tan esencial como que “calladitas no estamos más guapas”.caminando juntas hacia un futuro más justo.: “Elige el blanco para esta primavera, es fácil de combinar y denota pureza, calma y honestidad…”: La dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero, a pesar del blanco documento público falseado –delito por el que hoy está procesada y que ha recurrido–, Cifuentes se marchó presionada por las imágenes del blanco cremas sustraídas. Un vídeo filtrado en blanco mala leche –de dudosísimo gusto– que olía a fuego amigo.: “Se acercan los exámenes finales, algunos serán orales, sal al encerado con tus chuletas, por si tienes que copiar…”: La investidura del president Torra.como lo fue su predecesor, Puigdemont, al que Quim copia sin despeinarse. Desconocido hasta aquel momento por el gran público, ahora le vemos en los medios más que a Rosalía, su éxito es “Apreteu”, el que dedicó a los CDR, una manera de practicar “El mal querer” para el consenso de la sociedad catalana.: “¡Atrévete con el pantalón corto, comienza la subida de las temperaturas!”: La moción de censura que provocó la salida de Rajoy de Moncloa y la entrada de Pedro Sánchez., cuando Rajoy parecía eterno y Sánchez recorría los pueblos de España con su coche y su megáfono. Ahora Mariano registra y descansa y Pedro ha cambiado el coche por el Falcon.: “Comienzan las giras veraniegas de los triunfitos que saludan desde el escenario de cada ciudad. ¡Buenas noches, Génova!”.: La elección de Pablo Casado como jefazo del PP. Tras unas primarias en las que Soraya Sáenz de Santamaría recogió el mayor apoyo de los militantes, los compromisarios decidieron que el paso del nuevo Partido Popular lo marcará este joven amante de antiguas coplas como: “España va bien”.: “Haz turismo completo, puedes combinar excursiones a la sierra con la contemplación de monumentos”.: El anuncio de la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos ha multiplicado las visitas al monumento. No hay nada más eficaz que poner el cartel deen cualquier tienda, en una mercería de mi barrio sucedió hace poco y la tienda que solía estar vacía se llenó de interesados en comprar bragas y calzoncillos. Por cierto, allí sigue el susodicho, su familia y el Gobierno no se ponen de acuerdo para reubicarlo. De todos modos, es igual,: “¡Comienza la vuelta al cole, estrena carpeta! Ojo, todavía aprieta el calor, no olvides cubrirte la cabeza o ponte a la sombra…”: Las nuevas grabaciones del recluso Villarejo durante una comida en la que estaban presentes la ministra de Justicia y Baltasar Garzón. Después llegó lo de Corinna y las presuntas comisiones y cuantas suizas del emérito, y más tarde lo de Cospedal y marido… Lo último, la conversación del propio comisario grabador y no poco mordedor, con su mujer, en las que tacha al ministro Marlaska de manipulador. ¿A qué espera Netflix para hacerse con los derechos de la serie “”?: “Haz alguna escapada de fin de semana, para disfrutar del senderismo o para coger setas…”: La entrada en prisión de Rodrigo Rato, expadre del milagro económico, exministro de Economía y exbaranda del FMI. Rato cumple su condena por las tarjetas black de Bankia, pero tiene más causas pendientes.: “Tres concursantes de 'Saber y ganar' escuchan a Jordi Hurtado”.: El supremo bochorno que los ciudadanos contemplamos con estupor y que nos dio en una de las zonas más delicadas del corazón, la hipoteca. Desde Locomía con los abanicos,que ese baile p’alante y p’atras de los señores con bata de toga…: “Prepárate para desbarrar en la noche de fin de año, cámbiate de chaqueta y baila con cualquiera, en la fiesta hay que descontrolar”.: La debacle de la izquierda en Andalucía, el ascenso de Ciudadanos y la entrada de Vox a caballo han hecho posible que Moreno Bonilla se encamine a la Presidencia. En Andalucía va a haber cambio,Yo espero y confío en que nunca cambie el espíritu del sur. El que me da la vida, la energía, el que disipa mis males. La gente está muy por encima de sus representantes, sean los que sean, lo está siempre, en el día a día, y en Andalucía con especial talento.Esta semana he contribuido a viralizar un momento mágico que se produjo en el Carrefour Sur de Jerez de la Frontera. Tarde de Nochebuena, genteAunque la escena es maravillosa, para los que conocemos bien la ciudad no es extraordinaria. Se dan muchas secuencias similares allí a diario, de forma natural, Jerez vive la vida musicalmente, los jerezanos hablan, ríen y lloran al compás, lo suyo es arte de vivir.Querido lector, te deseo un 2019 lleno de compás y de buenas noticias, todos las necesitamos. Y como dicen los flamencos