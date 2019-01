Carta a los Reyes Magos con un copazo de ron

Publicada el 05/01/2019 a las 06:00 Actualizada el 04/01/2019 a las 18:10

Queridos Reyes Magos:No sé si dejaros los zapatos o daros un zapatazo, sin acritud… Es que el año pasado os pedíque me parecían fáciles de encontrar y no me las habéis traído. A cambio, me habéis encasquetado otras que no os pedí. MUY FAN.Tal vez os liasteis y donde os pedía “” interpretasteis “encabronamiento”, donde puse “igualdad” entendisteis “igual da” y donde escribí “justicia” entendisteis “estulticia”.Me hago cargo de que os escribimos desde muchos lugares del mundo y hablamosy, claro, por muy Magos que seáis, quizás no domináis tantas lenguas como José Luis Moreno, pero a ver si os esmeráis con las traducciones, a veces parecéis el Google Translate…A ver, al loro con mis peticiones, que este año también he intentadoYour attention please:Os pido un poco de CORDURA para todos, así, en general. Dice mi madre “¡!” y creo que tiene razón, porque mientras el paisanaje lucha a media voz, incluso en silencio, contra las enfermedades, la precariedad, la pobreza, el maltrato y otras mierdas –que no mirras–, hay un ruido infernal en el ambiente que no deja que se escuchen los lamentos y las peticiones de la gente común y corriente y, oigan ustedes, miembros del trío Real, a veces uno no tiene fuerza ni para coger el megáfono y con tanto griterío no se puede ni sufrir en paz…Entre el ruido de estos días suena con fuerza el petardo de Vox para acabar con eso que llaman “”, lo llaman así como podían llamarlo 'Covfefe' (término a-cuñado por el ídem Trump). Traducido: destruir la concienciación que ha costado siglos poner en marcha y que, ahora que arranca el caballo hacia la igualdad real, hagamos parada de burro.Pues no. De niña nunca dejé los juguetes del año anterior junto a los zapatos para que os los llevárais y los sustituyerais por los recién traídos. Los valiosos –como esta lucha de la que hablamos– los conservé, pero, sobre todo, los compartí, se los hice llegar a otras niñas y niños que no los podían tener, pero de entregároslos a vosotros, nada. ¿Quién me garantiza que no acaban enen vuestro camino de vuelta al lejano y pasado Oriente…?También os pido SALUD. Es lo más importante, sin salud no vamos a ninguna parte, ni con el 'Falcon low cost'. ¿Y sabéis? La salud no es mágica, igual que la tenemos la perdemos y hay que cuidarla con INVESTIGACIÓN y con SANIDAD accesible para todos, o sea PÚBLICA, aunque a Sánchez Dragó le parezca mejor que cada enfermo se lama sus heridas. Iba a escribir una palabra mal sonante, pero voy a ser más fina y a practicar el exabrupto tántrico.Y no se os olvide traer JUSTICIA en vuestros camellos, sin ella estamos jorobados. Ya dijo Cela: “no es lo mismo estar dormido que” y, por supuesto, no es lo mismo estar jorobado que estar jorobando…Ya sé que os pesa mucho este paquete. JUSTICIA es una palabra muy grande y, a pesar de ser, su aplicación es interpretable y hasta opinable, pero hay ciertas decisiones que cuesta tanto entender que una piensa que los jueces en vez de seguir a una estrella, como vosotros, se guían por un GPS chiflado.Melchor, Gaspar, Baltasar, me dirijo a vosotros porque ya solo confío en vuestra magia, tal vez sea la edad que conlleva decepción –quien dice decepción dice realismo– pero a estas alturas de la película, yo yao quiere arreglar este desastre.Os pediría muchas cosas más, pero me dicen que las cartas, cuanto más cortas, más probabilidades tienen de ser leídas por su receptor (esta máxima tenía que habérmela aplicado con mis cartas de amor de los quince y me habría ahorrado alguna decepción) así quemi misiva de este año.Si nada de lo que os pido es posible, dejaos de milongas y traed un buen informático que resetee el mundo y nos permita volver a empezar.Con cariño, Raquel.P. D. Este año no os dejo copita de ron porque me la he tenido que beber de un trago para. A cambio os regalo una imagen que grabé el otro día en mi ventana. Un abejorro trabajando sobre mis ciclámenes, porque ellos siguen currando a pesar de las bajas temperaturas, o sea, no sois los únicos. ¡Que se os dé bien la faena!