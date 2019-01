Marie Kondo y 'First dates' explican la política

Publicada el 11/01/2019 a las 17:28 Actualizada el 11/01/2019 a las 17:29

Querido lector, si usted todavía no sabe quién es Marie Kondo ni ha visto alguna vez First Dates, está fuera del mundo. Marie Kondo es una experta enSe dio a conocer en nuestro país en 2014 con su libro La magia del orden y después con La felicidad después del orden y vende millones de ejemplares en todo el mundo. Marie Kondo conectacon lo material a través de un concepto: si ordenas tu casa eres más feliz. First Dates es un programa de citas en Cuatro . Lo presenta Carlos Sobera, acompañado por un elenco de jóvenes y encantadores colaboradores, pero los auténticos protagonistas son los participantes que acuden allí aPara conocerseque, por cierto, parece sueco, allí no se oyen gritos ni risas estruendosas. Además, está lleno de gente rarísima, no hay niños ni adultos embobados con la pantalla del móvil, mientras pinchan una patata e ignoran al resto de comensales.Marie Kondo está triunfando con su programa en Netflix, que tiene tantos forofos como detractores, de ahí su éxito. Ya saben que las medias tintas y las dudas, hoy hay que estar a favor o en contra de cada cuestión y además hacerlo a muerte. Si te aman y te odian, alcanzas el Olimpo, pero si caes moderadamente bien o pelín mal; si los mismos que unas veces están de acuerdo contigo, otras no lo están, eres un perdedor. Un looser.¿Por qué digo que la exitosa consultora japonesa y el programa de citas explican la política? Porque me la explican a mí. ¿Esto tiene rigor científico? No. Pero si Sánchez Dragó puede inventarse un dato sobre un asunto, realmente grave, en su seria columna de opinión, a ver por qué no voy yo a poder decir en un artículo de opinión en el que, que mi oráculo lo conforman First Dates y Marie KondoEjemplo, Brasil se encamina hacia una nueva era. Lo anunció la ministra de Familia: “¡Los niños de azul y las niñas de rosa! ”. Desde que la escuché me sentí poseída por aquella canción cómica de los setenta: ♪ “Los niños con los niños, las niñas con las niñas”♪. Damares Alves es la Fernando Esteso de Ipanema.Pese a las críticas recibidas, yo creo que la ministra Alvesmachista seguidora de la segregación por género, o sea, para nada… sino una fan de Marie Kondo que aplica sus tesis a la acción de gobierno: si ordenamos a la gente por colores, ordenamos el país y seremos más felices., en el First Dates del pasado jueves, una señora que charlaba con su cita sobre política e inmigración, hizo la siguiente afirmación:“No soy racista, PERO… soy ordenada. Todo el mundo tiene derecho a la vida, pero cada uno en su sitio”.¿Lo ven? No es xenofobia, es, que cada uno viva y muera en el lugar donde nació, que si no esto es un sindiós que no hay quien organice.Otro ejemplo, esta semana hemos asistido al inicio del cambio político en Andalucía. PP y Ciudadanos gobernarán con el apoyo de Vox . Esto en First Dates sería un trío, pero Ciudadanos dice que nada de ménage à trois , que Vox es voyeur pero a ellos no les toca ni un pelo.El partido de Rivera defiende para Andalucía, de dos en dos, sin amontonarse, aunque esto a Vox pueda parecerle una MarieKondez…Hasta hace nada Ciudadanos era pareja del PSOE y ahora lo es del PP. Porque, eso sí, el amor no es eterno y además unoen la vida las veces que quiera, faltaría más.Esto nos lleva de vuelta a First Dates. Hace unos días, un joven que cenaba con su posible futura pareja confesó que su signo del zodiaco era Libra, pero que no siempre había sido así:“Nací siendo Virgo pero una vez me encontré con el gurú zodiacal de Zaragoza, le dije que no me sentía muy Virgo porque son muy calculadores, fríos, etc…y me dijo que no pasa nada, que me puedo cambiar”.Claro, si uno puede cambiarse de signo, como si tal cosa, ¿No te va a permitir el gurú zodiacal de Zaragoza que¡Si la política es más flexible que un gato! Por ejemplo, el PSOE en su último Congreso Federal presentó su lema, Somos la izquierda, pues bien, esta semana Pedro Sánchez dijo en Efe que no solo quiere representar a la socialdemocracia, sino también al liberalismo , para ocupar el centro que Ciudadanos ha abandonado al pactar con PP y VOX. Sánchez sabe que para gobernar hay que estar dispuesto a… de la izquierda al centro liberal y si es necesario, al espacio sideral.Podría poner más ejemplos porque 2019 ha empezado fuertecito, no se quejarán, pero tengo que sacar a mi perra a pasear. Betty, para sus horarios de paseo y de evacuación fisiológica es más ordenada que Marie Kondo y además tiene una First Date en cada parque…Háganme caso, vean, aunque solo sea por curiosidad, los programas mencionados. Pero tampoco alberguen altas expectativas, por sorprendentes que sean algunos momentos de ambos ninguno superará a las noticias diarias._______________NOTA DE LA AUTORA: Marie Kondo, de momento, no ha logrado que me convierta a su religión, pero me ha inspirado un nombre artístico, por si me animo a hacer un formato que compita con el suyo: “cómo sobrevivir siendo un desastre”, me llamaré