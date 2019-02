Antígona y los huesos

Publicada el 13/02/2019 a las 06:00 Actualizada el 12/02/2019 a las 21:18

Acostumbrados a las palabras, escribimos: en España hay más de 100.000 desaparecidos. Pero definamos desaparecidos. Obviemos todas las noticias que hemos escuchado que dicen: desaparecidos del franquismo. Rebobinemos unas cuantas décadas para descifrar que no es más que un eufemismo al que nos hemos acostumbrado para no enumerar las siniestras posibilidades que pudieron vivir aquellas personas para las que desaparecer fue solo la consecuencia dedonde quedaron arrojados los cuerpos sobre los cuerpos. Asumir desaparecido forzado significa también no permitir el registro y acceso a las cifras verdaderas de nuestra historia. Algo muy propio de las dictaduras. No tanto de las democracias que las suceden.Hace unos días, una senadora del Partido Popular, en esecon el que ahora se arrojan las ideas unos y otros en los espacios públicos (también tristemente heredado para ámbitos privados,, reuniones de amigos), dijo esto: “15 millones para que ustedes desentierren unos huesos”, en referencia a una partida presupuestaria destinada a Memoria Histórica y a la búsqueda de cuerpos de represaliados. Unopara ser representante público y despreciar el dolor y la ansiedad del que no descansa porque no tiene tierra sobre la que llorar a sus muertos. Tal vez no entienda o haya perdido de vista que esos más de 100.000 cuerpos que se quieren desenterrar formaron parte dePartido Popular y Ciudadanosde Andalucía que se ocupará de la Memoria Histórica. La diputada de Vox por Málaga, Ana Gil Román, será la presidenta, una mujer que en sus redes se entretiene tanto en vitorear las corridas de toros como en pedir derogar la Ley contra la Violencia de Género,o ser contraria a la exhumación de Franco. En el pacto que Vox firmó y que ha permitido gobernar a Juanma Moreno se recoge que los partidos se comprometerán aque sustituya a la Ley autonómica de Memoria Democrática. Además, esta Comisión encabezada por Gil Román se ocupará también dely la promoción de las expresiones culturales y populares andaluzas como del flamenco o la Semana Santa.Andalucía es lafranquista. Bajo su tierra hay más de 708 fosas donde fueron arrojados, según la Junta. Para el periodo 2018-2022 estaban previstos cinco millones de inversión para la apertura de nuevas fosas,de la represión.. Es parte de lade ese partido que se llama a sí mismo “los hijos de los que lucharon en el bando nacional”, como si en este país no hubiera sido un golpe de Estado el que trazara una línea entre hijos e hijos y. Como si recordar que hubo muertos fuera peor que haberlos matado.No saber dónde está el cuerpo de alguien a quien quisiste, familiar o amigo, significa desconocer la causa y violencia del sufrimiento que padeció en sus últimos momentos en vida. Los familiares de personas que desaparecieron y su cuerpo está perdido se mantienen en undiferente a la tragedia que se produce cuando uno se enfrenta al duelo sabiendo que su familiar o amigo murió y se realizó un rito funerariosegún su religión o cultura. Imaginen dar un paseo por una zona donde el cuerpo de alguien que conocieron podría estar enterrado en cualquier parte: debajo de un puente, en el recodo de la carretera que sale del pueblo, en la raíz de aquel árbol que pierde las hojas cada otoño, donde están cimentando una nueva casa.Creonte, rey de Tebas, condenó a Antígona a no poder enterrar a su hermano. Pero, contra algo que ella consideraba que era un, dejar que el cuerpo acabe: “”. Y Antígona desobedeció convirtiéndose en uncontra el Estado. Sófocles planteaba en su tragedia varias cuestiones, una de ellas: ¿cuál es el poder del hombre y cuál es el balance entre las leyes humanas y las leyes divinas? Ojalá algo nos obligue a dejar de utilizar en España lo que concierne al derecho universal. Utilizar la memoria histórica y democrática, incluso la memoria familiar, como arma política es tan peligroso como volver a. Es repetir lo injusto. Entre asumir el trato del pasado que se pretende imponer desde la ultraderecha, donde la memoria de los represaliados se debatirá junto a los toros en base a creencias, gustos y ficciones,