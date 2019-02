¿Tenemos derecho a ser madres y padres?

Publicada el 20/02/2019 a las 06:00 Actualizada el 19/02/2019 a las 21:07

Me cuenta una amiga que ella estaría dispuesta a gestar un hijo para la hermana de su marido. Sería su cuarto embarazo. Su cuñada lleva años intentando ser madre pero no lo consigue porque el embrión, fecundado por, no sale adelante dentro del útero. El marido de mi amiga dice que no, que él se opone a que su mujer geste a su sobrino. Desconozco las razones de la negación de él. Le pregunto a mi hermana si ella lo haría por mí. Me responde que si necesito un riñón, sin dudarlo, me lo donaría, pero que jamás tendría. “Nadie se muere por no tener hijos”. Mi madre me dice que ahora no, que hace diez años, sí. Que ya no se siente con fuerzas. Otra amiga, que no tiene intención de ser, me dice que nadie tiene el derecho de ponerla en esa tesitura moral por, por muy cercano que sea: decidir si quiere gestar en sustitución de la madre, que no será el suyo. Otra mujer me responde que puede que la gestación por sustitución sea la única manera de tener un hijo biológico, pero no un hijo. Ninguna me habla de hacerlo por dinero. Pero ninguna está enEstas pequeñas ficciones y complicados supuestos son algunas de las respuestas que me han dado mujeres de mi entorno, con, ideologías y momentos vitales a la pregunta: ¿gestarías el embrión de alguien a quien quieres? Las respuestas me llevan a una pregunta diferente: si lo hicieras para alguien muy cercano a ti, un familiar, único caso en el que yo podría entender que pueda aceptarse de forma altruista, ¿no se necesitaría igualmente? ¿Es necesaria esa regulación o estamos hablando sobre asuntos que no deberían legislarse porque derivan en otra serie deque, además, sostienen ciertosDoy vueltas, desde hace tiempo a si, en ese caso, al menos, la legislación podría romper con el privilegio de los que utilizan los. Es decir, que no sean solamente parejas delas que puedan costearse este tipo de reproducción con ciertas garantías (mínimo, que se respeten los derechos de las gestantes y ellas reciban la compensación económica adecuada). Pero, ¿eliminaríamos así elque está desarrollándose en torno a esta práctica donde las gestantes suelen ser mujeres de pocos recursos y en riesgo? Este negocio mueve globalmente 6.000 millones de dólares al año y las mujeres gestantes reciben únicamente el 0,9%.El debate regresa cada vez que un grupo de parejas se venque supone salir de España para contratar una. En el último caso, resuelto ayer en Kiev, las familias podrán inscribir a los niños y niñas y traerlos a España, pero a partir de ahora, el Gobierno español dejará los casos en manos del país donde se ha llevado a cabo la gestación.es uno de los destinos principales para parejas españolas (en este caso, solo para parejas heterosexuales) que recurren a los vientres de alquiler. Es uno de los países con, más o menos la mitad que en otros países como Estados Unidos. Bajo el lema “No existe la infertilidad absoluta”, la página web de la agenciadesde residencias confortables para las visitas de los futuros padres, con cocinero y limpieza, a “madres de alquiler” sanas, sin eufemismos, y una completa guía de cómo realizar losde la compra de la gestación. Algunas agencias publicitan también elsobre estas mujeres, medianteen residencias donde conviven todas juntas los nueve meses.En cualquier caso, comercializada o no la práctica, las madres gestantes se enfrentan a una: ¿podrían acabar los futuros padres con el embarazo en caso de querer hacerlo en contra de la voluntad de la gestante porque no desean un embarazo múltiple o detectan anomalías? ¿Qué pasa con los niños que nacen con anomalías no detectadas durante el embarazo? ¿Y si la gestante contrae una enfermedad que afecta al feto? ¿Cuánto influyen los futuros padres en la vida de la gestante durante los nueve meses? ¿Cuántasdebe tener un, altruista o no, para que todo esto quede nítido?En cualquiera de los casos, la subrogación altruista o comercializada, el deseo de ser, esa sensación de que cualquier sueño podrá ser alcanzado, no debe pasar por lani por encima de los intereses del menor. El altruismo también puede responder a cargas emocionales, culturales y acuerdos muy complicados de ordenar y justificar. Si el amor entre los miembros de una familia, sin fórmulas, es lo que prevalece, no puedo entender ese deseo de posesión de las certidumbres, de perpetuar la genética mediante la tecnología pese a estas. Deberíamos revisarnos esto.