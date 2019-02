Pablo Casado me explica (mal) cosas

Publicada el 27/02/2019 a las 06:00 Actualizada el 26/02/2019 a las 21:38

Sally y Rebecca van a una fiesta en una casa lujosa en la cima de una pista forestal en Aspen. El anfitrión, cuando ellas ya están a punto de marcharse, las retiene e inicia una conversación. Se dirige a Rebecca: “¿Así que has escrito un par de libros?”, y se lo dice con ese tono que contienen las preguntas que no quieren ser respondidas, tipo: “Entonces, me dicen que te gusta el azul, ¿no?”, para a continuación comenzar una larga disertación sobre el color. Y Rebecca le responde que ha escrito algún libro más, siete en concreto. Y le cuenta que su última obra se titula River of Shadows: Edweard Muybridge and the Technological Wild West. El hombre le pregunta entonces si conoce un libro muy importante también sobre Edweard Muybridge que se ha publicado ese mismo año. Rebecca duda de si se ha editado otro libro simultáneamente al suyo sobre el fotógrafo británico. Pero el hombre está escuchándose a sí mismo mientras habla a Rebecca sobre su propio libro,. Pontificando,la importancia de la obra, dando lecciones, “con los ojos fijos en el”. No crean que el tipo ha leído el libro:para ir armado en la conversación porque él la dirige.Me acordé del artículo de Rebecca Solnit,donde narra a través de esta situación una crítica aque se da a veces en las conversaciones, mansplaining (y que no siempre resulta anecdótico), cuando el domingo pasado escucho a, presidente del Partido Popular, decir algo como. Y la frase, el tono, la intención, la construcción gramatical, la sonrisa y esa extraña luz con la que el hombreni lo estará va a iluminarnos me resultan tan arrogantes,, tan injustas, tan discriminatorias.Qué dijo: “Yo tengo una posición muy clara al respecto: primero, desde el ámbito personal, como padre de un cincomesino, con un inicio de parto o amenaza de parto en un tramo legal para abortar libremente, según la nueva ley de plazos. Yo tengo la experiencia de que creo que es bueno que las mujeres que se vean en una incertidumbre sepan, simplemente sepan, lo que llevan dentro”.Por partes.. ¿A qué responde ese plural: “las mujeres”? Quedémonos solo en la fórmula. “Que las mujeres sepan”.. Quiere decir que el resto, los hombres, sí saben lo que llevamos dentro cuando lo llevamos. Pero nosotras no. O se dirige a las mujeres porque a ellos no les concierne saber en absoluto porque no son losdonde se gestan los hijos de todos: aunque opinen y sepan sobre ellos.Y, como somos nosotras las que no lo sabemos, entiendo que Casado quiere decirnos que abortamos porque desconocemos que, al hacerlo, eliminamos “vidas autónomas”. Quiere que dejemos de,, quitarle la vida a nuestros futuros hijos, esos que deberíamos gestar hasta el final para sostener el sistema de pensiones.. Casado incurre en una mentira, o tal vez esto sí sea ignorancia, y entonces sería bueno que fuera él quien supiera que según los plazos legales para abortar,. Es decir, hasta la primera semana del segundo trimestre. Y es a partir de esa semana,que se permite abortar hasta las 22 semanas de gestación. Estos dos supuestos tienen que concluirse con undel que va a practicar la intervención. Y, por otra parte, la ley no fija un plazo para abortar en el caso de existir anomalías en el feto incompatibles con la vida, también previo dictamen médico y se precisa la confirmación de un comité clínico. Las mujeres no llegan con cinco meses de gestación a una clínica y abortan porque lo utilizan como método de anticoncepción sin más.Sobre mis embarazos y también sobre mis abortos, eso que parece que alegremente llevamos a cabo las mujeres de vez en cuando,, escucharé (porque así lo quiero) a los hombres que asumen mejor que algunos políticos que hay decisiones y emociones que nunca acabarán de comprender porque no las han atravesado. Por eso, Pablo (disculpas por el vocativo, porque me cuesta sujetar bien las palabras hoy), si me explicas cosas que sí sé, que sí siento, y que, sobre todo, me duelen, física y psicológicamente, que están adentro de mí,. ONo nos va a bastar con que leas la reseña.