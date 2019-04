La extrema derecha y la derecha extremada

Publicada el 01/04/2019 a las 06:00 Actualizada el 31/03/2019 a las 15:46

La campaña propiamente dicha aún no ha comenzado, pero estamos ya viendo movimientos tanto estratégicos como tácticos en función de cómo, que a su vez también se están moviendo –y mucho– desde la convocatoria de elecciones.En esa carrera loca hacia la extrema derecha en quehasta convertirlos en derecha extremada, no se ve el final. A fuerza de aspavientos y sobreactuaciones las derechas están ya bordeando, si es que no lo han traspasado ya, el amplio margen del consenso constitucional. Y eso que nuestra Constitución, para bien y para mal, dejó un buen número de asuntos lo suficientemente ambiguos como para que hayan podido gobernar con ella unos y otros. Sin embargo, hoy, incluso esos límites parecen pocos.Secuando afirma que en su primer Consejo de Ministros, si llega a la Presidencia del Gobierno, aprobará la aplicación del artículo 155 para Cataluña. Un artículo que está pensado para una situación excepcional, después de haber agotado todos los pasos previos, pretende el Partido Popular convertirlo en habitual comoDa igual que los hechos que pueden ser constitutivos de delito se están juzgando ahora, importa poco que hasta juristas de su confianza les hayan advertido que esto no es tan sencillo, y por supuesto se olvidan de todas las cautelas que ese melifluo, a su mirada, de Rajoy, tuvo que tener en cuenta cuando lo aplicó. ¡Qué más da si de lo que se trata es de demostrar quién tiene más testosterona! (por no decir otra cosa). El PP de Casado es el de un Aznar apoyado en la barra del bar llamando a salir a la calle a quien ose llamarle “derechita cobarde”.El problema de los excesos es que, a menudo, acaban nublando la vista y la razón. Si no, es difícil entender. Desde un punto de vista político, en el mejor sentido de la palabra político, olvidan que están en juego derechos fundamentales sin los cuales es imposible hablar de democracia. Pero incluso bajando al barro de la pragmática, olvidan que la mitad del censo somos mujeres, no alcanzan a ver que cada vez hay más hombres que han entendido y hecho suyo el discurso feminista, y por supuesto se olvidan de que entre sus votantes hay mujeres y hombres que están de acuerdo con la ley de plazos del aborto, muchas que sufren discriminación salarial, no pocas que habrán sido agredidas por ser mujeres –en las múltiples formas de agresión que existen-, no pocas que acuden a las manifestaciones del 8M (por estadística pura), etc. Haciendo caso omiso a todo esto y olvidándose del frenazo que tuvo que dar Gallardón cuando cuestionó la ley del aborto, sigueny vemos cómo, de gobernar, peligrarían muchos de los conquistados. El ridículo de Suárez Illana hablando de los “abortos una vez nacidos” en Nueva York es una aberración de tal calibre que no merece mucho más comentario. Pero el problema no es tanto este escándalo, sino qué tiene que estar pasando en círculos cercanos a la dirección del PP para que un fichaje estrella recién presentado sea capaz de soltar semejante barbaridad. Nuevamente, más allá de la anécdota, fijémonos en las estructuras. ¿Qué tipo de conversaciones se tienen que estar dando en esos círculos para que alguien que va a ocupar un puesto de representación pública sea capaz de tener esos pensamientos? No me extraña que la popular Celia Villalobos dijera desesperada : “Se me ha revuelto el estómago. Vaya favor le han hecho a la izquierda. Llevar al PP, un partido de centro, al pensamiento único es un error y lo pagaremos”.no acaba aquí. Invade también la esfera económica. En nuestra Constitución se dice que España es un Estado social y democrático de derecho. Es cierto que la palabra “social” se ha interpretado de muchas maneras y que al Sur de Europa ha costado mucho que llegara algo parecido al Estado de bienestar de nuestros vecinos más al norte. Pero de ahí a decir, como hace el gurú económico de Vox, quehay un paso de gigante. Sin complejos : “Discriminar a los individuos en función de sus ingresos [es decir, hacer pagar más a los más ricos] conduce a que desiguales niveles de esfuerzo y mérito, que generan diferentes niveles de ingresos, produzcan iguales niveles de consumo y ahorro. Y la gente quiere ganar más para consumir y ahorrar más, no para consumir y ahorrar lo mismo”. Se podrá pensar que esto es una provocación, que economistas conservadores han insistido en que el, etc. Cierto. El problema es que este discurso abre el camino por el que están transitando ya el resto de las derechas. Ciudadanos habla de “política útil” cuando presume de haber conseguido que en Andalucía, Extremadura y Murcia, quienes heredan hasta 800.000 euros no paguen impuestos. Política útil para los ricos, sí; porque al común de los mortales lo que hacen es restarnos recursos para financiar eso que es de todos y lo que hace que un país goce de mayor bienestar: hospitales públicos, escuelas públicas, infraestructuras de calidad… políticas públicas, en definitiva.Entra dentro de lo habitual –que no de lo normal– quedonde cada partido, más asesorado por expertos en marketing que en sociología y política, busque identificar su público y resaltar lo que diferencia a su producto de los demás. ¡Qué bien lo explica Bannon en esta entrevista ! Hay incluso quien parece tener que insistir en su postura de que no pactará con el PSOE porque los trackings les dicen que sus electores no les creen. Es como si cada cual siguiera consabiendo que quienes les ven saben que es eso, un espectáculo poco creíble.El problema, a mi entender, es doble: en primer lugar, que esta vez como pocas,. Con aproximadamente una cuarta parte del electorado indeciso, y un porcentaje importantísimo que decide su voto conforme entra al colegio electoral, lo que se diga en campaña será tenido en cuenta por los electores; y esto cobra especial importancia si pensamos que apenas un mes después de votar para elegir Cortes Generales volveremos a las urnas a elegir nuestros representantes en el Parlamento europeo, en los ayuntamientos y en buena parte de las comunidades autónomas.Pero la cuestión de fondo va más allá:por el que están discurriendo ya el resto de formaciones conservadoras. Se están poniendo en tela de juicio temas básicos de los acuerdos alcanzados en la alabada Transición. ¿Será que la derecha ha decidido que es el momento de recuperar lo que consideran que perdieron hace 40 años?