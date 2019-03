Siguen aquí, pero ahora su preocupación les delata

Publicada el 31/03/2019 a las 06:00 Actualizada el 30/03/2019 a las 17:20

Gloria Elizo es secretaria de Acción Institucional de Podemos.

Están aquí. Siempre lo han estado. Tienen informes actualizados, amigos políticos, compañeros policías, periodistas dispuestos a todo..., sobre esa confianza que solo ofrece la complicidad delictiva: se ayudan, se traicionan, se sacan los trapos sucios, se salvan... Saben que no pueden dejarse caer. Siempre se salvan.Están aquí. Desde hace décadas. Se han hecho fuertes. Tienen a los jefes de Seguridad de todas las empresas; a entidades financieras dispuestas a extender los mejores cheques; a corporaciones industriales dispuestas a ofrecer las mejores puertas giratorias. Tienen a los mejores jueces convertidos en abogados, la mejor legión de fiscales que se adhieren a la defensa, a lamientras su ruidosa jauría de tertulianos repite a voces su coartada.Están aquí. Llevan muchos años dentro y fuera. Son financieros, periodistas, policías, empresarios, inversores, magistrados, banqueros, ministros, diputados… Se conjuraron para que la democracia no les afectara. Para no pagar impuestos. Para no aguantar sindicatos.. Para que ese juez supiera con quién estaba hablando.Están aquí y son peligrosos. Lo saben todo de ti porque tienen acceso a todo y pueden hacer lo que quieran. Reyes o pringados, todos les tienen miedo porque todos les deben algo. Si tienes poder o dinero quizá puedas contratarlos para sacarte de algún apuro. Ellos pueden trabajar por encargo: un díay otro acuchillar a una mujer para tapar una infidelidad; crear una cuenta en Granadinas o encarcelarte por un delito que jamás cometiste.Están aquí para robar, para robar sobre todas las cosas. Para robar de los fondos reservados, de las privatizaciones, de las adjudicaciones. Para, para robar a manos llenas mientras los partidos sensatos miran para otro lado, preocupados por los bancos que les financian, las reuniones de sus líderes con el poder y el trato amable que les dispensan los grandes medios.Están aquí, un poco preocupados... Por la gente, los medios alternativos y las redes sociales. Por esa juventud que cada vez se traga peor la pastilla del bipartidismo, por esos jubilados que protestan y esas mujeres que salen a la calle. Les preocupa que miles de personas honradas dejen de creerse sus campañas o que haya cada vez más funcionarios que se niegan a hacer la vista gorda. Que millones de trabajadores y trabajadoras –que levantan cada mañana este país–que nunca salen en sus telediarios.Siguen aquí. Leyendo este artículo, preparando su coartada, pidiendo el penúltimo escrito a su abogado y la siguiente consigna al tertuliano. Y sí,, que no se hunde ni poniendo en las encuestas todo el peso de su influencia, ni con más Venezuela, ni con más mentiras. Les preocupa Pablo Iglesias y esa manía de no deberle nada a nadie.Están aquí, sí. Pero nosotras también estamos.. Seguir adelante sin precio y sin miedo atravesando sus mentiras, sus querellas y sus montajes.Seguir adelante al igual que periodistas valientes, policías comprometidos, fiscales profesionales, jueces honestos, políticos honrados.Un puñado dey que siente detrás la esperanza de una ciudadanía nueva que no posee bancos, ni televisiones ni grandes despachos de abogados… pero no está dispuesta a tolerar que nos digan otra vez que no estamos preparadas para asumir la verdad de lo que nos ocurre, porque creemos –como se creen las cosas que nos cambian la vida– que este país, de verdad, es nuestro. De todas y de todos. Y que su futuro nos pertenece.