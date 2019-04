Publicada el 17/04/2019 a las 14:07 Actualizada el 17/04/2019 a las 15:31

Para cualquier partido, todo debate electoral es una ocasión para meter la pata y a la vez una oportunidad para provocar el error del adversario. Para la ciudadanía, los debates electorales forman parte de su derecho a la información. Aunque a menudo se olvide, ese derecho fundamental. Sobre esta premisa, el debate abierto sobre los debates de la campaña del 28-A exige algunas reflexiones con un solo objetivo: evitar que los votantes sigamos siendo tratados como menores de edad.La Junta Electoral Central (JEC) ha aplicado de forma rigurosa (como ha confirmado el Tribunal Supremo ) el artículo 66.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) al, porque constituiría una discriminación respecto a otras fuerzas políticas que han obtenido resultados y representación en anteriores elecciones. ( Ver aquí la resolución Miente Vox (de nuevo) cuando denuncia que sufre discriminación, con el argumento de que en 2015sin tener representación previa en el Congreso. La propia JEC explica su criterio para cumplir la exigencia legal de, una exigencia que afecta tanto a los medios públicos como a: para ser considerado un “grupo político significativo” debe haber obtenidoen el ámbito territorial al que se dirige el debate en cuestión (toda España). Ante las generales de 2015, tanto Ciudadanos como Podemos ya habían superado ese listón, bien en las municipales de mayo de ese mismo año o en las europeas de 2014. Vox no lo ha hecho hasta ahora, salvo en Andalucía.Desde el punto de vista político y periodístico, sin duda, puesto que todas las encuestas pronostican una irrupción de Vox en el Congreso muy significativa. Su presencia también convenía claramente a Pedro Sánchez , puesto que se visibilizaría en pantalla la. Por primera vez en democracia, el fraccionamiento afecta a la derecha cuando tradicionalmente era un rasgo exclusivo de la izquierda. (Por cierto, no recuerdo grandes polémicas, ni políticas ni mediáticas, por el hecho de queestatal durante décadas, Izquierda Unida).Por mucho que Vox pretenda aparecer públicamente como víctima de una discriminación, sus propias indiscreciones delatan que. No hay más que echar un vistazo al chat en el que confiesan que les “viene bien” ( ver aquí ).lleva toda la campaña protegiéndose de preguntas incómodas o de discusiones de fondo sobre los asuntos importantes. Cuanto más se exponga fuera de los ¡viva España!o el peligro de sus propuestas.Pedro Sánchez no tenía otra opción que aceptar el debate a cuatro planteado por RTVE. De hecho eso es lo que debió hacer desde el principio si de verdad cree en, como reza hoy el comunicado del Comité Electoral del PSOE. ( Ver aquí un interesante análisis de). La excusa que había dado para inclinarse por Atresmedia, es decir la conveniencia de que estuviera también Vox,. El hecho de que la pública garantice la señal a todas las demás cadenas de televisión y radio y la gratuidad a quienes quieran seguir el debate desde el extranjero son además ingredientes de servicio público incontestables. Es lógico que Atresmedia mantenga la convocatoria de su debate ( ver aquí ), yal compromiso previo.Lo ocurrido viene a confirmar que, de modo que su celebración no quede condicionada a tacticismos partidistas ni permita victimismos hipócritas. Debe haber un mínimo obligatorio de debates entre los principales candidatos o candidatas, que incluyan también. Es lógico que los medios públicos tengan prioridad en el cumplimiento de esos mínimos, lo cual no debe excluir, sino al contrario, la organización y celebración de otros debates en medios privados. A ese ejercicio de transparencia deben comprometerse los partidos. ¿Acaso no sería pertinente y enriquecedor que hubiera unpara que su electorado potencial distinguiera las propuestas de unos y otros? ¿No se echa de menos en la izquierdasobre sus puntos de acuerdo y sus discrepancias? ¿O un debate temático sobre? ¿No fue en 2015 uno de los debates más frescos y atractivos el celebrado pora iniciativa de la asociación de estudiantes Demos Regular la celebración de debates electorales debería incluir a la vez la eliminación de los mil obstáculos que los medios públicos y privados encuentran a la hora de ofrecer información electoral y de articular los propios debates. Es deseable que RTVE siga en este sentido el, con reparto justo y equilibrado de los tiempos pero huyendo del acartonamiento que siempre pretenden imponer los partidos.o los asesores de los candidatos.Esta regulación exige una, que debería aprovecharse para. No tiene el menor sentido laen la última semana de campaña, como tampoco lo tiene esaque de actos democráticos. ¿Cuántas legislaturas más hacen falta para acabar con esede más de dos millones de españoles expatriados?Es prioritario que las fuerzas políticas. Resulta ofensivo escuchar la grandilocuencia con la que todos los candidatos se pronuncian en defensa de los debates o incluso retan a los adversarios, mientras se muestran incapaces de. No hace falta que las griten. Escríbanlas en sus programas y busquen mayorías para abordarlas.