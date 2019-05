LevantaLaCabeza

Publicada el 11/05/2019 a las 06:00 Actualizada el 10/05/2019 a las 21:42

Hablarle de esto cuando usted me está leyendo desde una pantalla (su móvil, su ordenador, su tableta electrónica) puede sonar un tanto contradictorio y puede parecerlo más aún cuando este medio,, es 100% online. Pero por eso mismo cSiete de cada diez personas tiene un móvil en España y, de media, pasamos unas 5 horas consultando nuestro teléfono. Redes sociales, mensajes, vídeos, aplicaciones, llamadas…Te genera cierta ansiedad: ¿cómo voy a localizar a tal o cual persona?, ¿cómo voy a poder cerrar mi reunión?, ¿cómo me van a poder localizar? Seguro que lo han vivido y la sensación es de tal desamparo,, que da igual que estés en la otra punta, te das la vuelta para volver a por tu móvil o tu tablet. Eso lo haces la primera vez que te ocurre. A la segunda, tercera, aprendes a que el momento de pánico se convierte en una cierta sensación de liberación: no tienes que estar cada cierto tiempo revisando la pantalla. Nadie te exige estar permanentemente conectado.Sí, la tecnología nos ha ayudado a agilizar procesos, a trabajar en equipos amplísimos sin necesidad de estar físicamente juntos, a estudiar a distancia y a volver a conectar con gente con la que hacía años que no hablábamos. Muchos aseguran que estaal final se vuelve contra nosotros y lo que debería de servir para comunicarnos más sirve para todo lo contrario, para aislarnos.los mensajes inmediatos, las fotos, ayudan a acercar a quienes viven lejos. A verse aunque estén a miles de kilómetros, a sentirse acompañados. Pero siempre con ciertos límites.Levanta la cabeza. Es lo que proponemos desde Atresmedia: no se trata de dar la espalda a la tecnología ni mucho menos de demonizarla, sino dePorque esto no va sólo de pantallas móviles, va también de cuánto tiempo pasamos enganchados a la red. Si nos fijamos sólo en datos de España, casi 40 millones de españoles se conectan diariamente y, un dato que deberíamos revisar,Una tecnología que nos ha facilitado los procesos, que se ha convertido en indispensable en muchos casos y que incluso, ha creado nuevos modelos de negocio. Pero que requiere un proceso de aprendizaje: saber cómo usarla ySeguro que a estas alturas ya se está preguntando: "Bueno, vale, sí, de acuerdo,Hay mucho, pero le lanzo ideas: limitar el tiempo de uso de las pantallas fuera del horario de trabajo, limitar el tiempo de conexión de nuestros hijos, aprender cuáles son nuestros derechos y saber proteger nuestra privacidad. Durante los próximos meses hablaremos mucho de esto, me comprometo a ello. Y les propondréSeguiremos leyéndonos a través de una pantalla, pero controlando los tiempos, dando ejemplo a nuestros hijos. Sabiendo dosificar los datos que dejamos abiertos en la red, asumiendo la responsabilidad de denunciar comportamientos abusivos. Y sobre todo,¿Empezamos?