Han perdido todos, incluso el ganador

Imagínense cuál será el nivel de la política en España cuando se celebran unas elecciones y el resultado es que las pierden todos, incluso el ganador. Porque eso es justo lo que ocurrió el domingo, algo que dejan muy claro por una parte lay por otra, los rostros de decepción mal disimulada del gran triunfador, que sin duda es unque venía de donde venía por culpa de su aparato y está donde está gracias al secretario general que se cargó ese mismo aparato, y porque, con los números en la mano,en la Comunidad porque en la izquierda hay partido y medio, dada la catástrofe de momento imparable de Unidas Podemos, que no suma, pero resta, y en la derecha hay un tres en uno que va a abrir muchas puertas: la de siempre, sus ultras y la salsa naranja, que vale para todos los guisos. Ya veremos si amenazas como la de Valls, un comodín incómodo, de romper conprimero se cumple y luego tiene algún efecto sobre Albert Rivera, que a estas alturas se ha quitado el antifaz, cabalga con la espada en la mano hacia el trono conservador y le da lo mismo si es sobre caballos blancos que negros, con tal de llegar., olvidándose, naturalmente, de lo que siempre decían al respecto, que era que la lista que recibía más número de papeletas tenía el derecho al bastón de mando, algo que niega la raíz de la democracia y su supuesto respeto por la Transición y la capacidad de pactar de sus protagonistas. Pero Casado se apunta el tanto de no haber sido superado por Ciudadanos, una formación a la medida de su líder y a la cual, por lo tanto, le sobra ambición y le falta músculo territorial.y, por supuesto, que una caída paralela a la que tuvo en las generales habría dado con sus huesos en tierra., así que puede estar contento, aunque sea más por él y su equipo que por el propio Partido Popular, que cada vez está más debilitado. El escaparate de la capital, sin embargo, le va a añadir luz al momento sombrío que están viviendo.se ha desdibujado completamente, y además sus malas notas en ciudades grandes y pequeñaso exigir bancos azules, y es obvio que, guste o no, esa también ha sido una buena estrategia de Pedro Sánchez y su equipo: se van a llevar el gato al agua porque las dos cosas son suyas, el agua y el gato, y Pablo Iglesias tendrá muy poco margen de maniobra a la hora de vender su apoyo para la investidura. Los que han saltado de su barco, porque querían ser capitanes en otro, también son parte del naufragio.Y Ciudadanos, cuyos resultados tampoco es que sean para tirar cohetes, no da la impresión de que vaya a cortar el famoso cordón sanitario que le ha puesto al PSOE, ni que a estas alturas tenga problema alguno en ir de la mano con un PP que le supera pero al que mira por encima del hombro, ni con Vox,Por no hablar de la famosa estabilidad que antes tanto parecía importarle. La militancia socialista, por otra parte, tampoco lo quiere ver ni en pintura.En Madrid, ha sido triste la derrota de, que deja muchas cosas a medias en la ciudad y una Gran Vía que la recordará siempre, árbol a árbol. Es un buen legado, como lo fueron los túneles de la M-30 paraY además de triste, es un síntoma de lo que ha ocurrido, que es que gran parte de los que han vencido van a ser derrotados y no podrán gobernar. La democracia es eso, consiste en sumar, y también en tener principios, pero esa parte se la saltan formaciones como Ciudadanos, que había venido a regenerar la política y está aliada al PP que dijo querer derribar y a la inquietante ultraderecha sin la que ninguno de los dos partidos podría llegar a ninguna parte. Se avecinan tiempos complicados pero divertidos.