Sin olvido, por favor

Publicada el 20/07/2019 a las 06:00 Actualizada el 19/07/2019 a las 18:45

. Es el libro con el que ando estos días enfrascada. Una historia desgarradora, basada en hechos reales y ambientada en el Berlín de los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Prometo no hacer spoiler, por si se animan a leerla. Un libro que me compré por impulso, como hago tantas veces y que me está robando demasiadas horas de sueño. Cuenta la historia de una pareja normal, feliz, que va construyendo sus sueños pasito a pasito, él con su consulta, ella con su librería. Y que ven cómo poco a poco las miradas de sus vecinos cambian, los cafés reposados en una terraza del bar de siempre se vuelven incómodos y los paseos por las mismas calles empiezan a ser demasiado sombríos, aunque sea primavera.Cómo terminó aquella historia de una pareja la cuenta el libro, pero qué vivieron y qué pasó lo saben, lo sabemos todos de memoria (aunque algunos se empeñen en olvidarlo). Todo un país empezó a beber de unasdel país porque, aunque habían nacido en Berlín o en Alemania, no eran realmente alemanes puros. ¿Les suena de algo todo esto?Da la casualidad de que esta semana y la pasada, con mucho poder, ha repetido esto mismo, con la misma sutileza racista, con la misma necesidad de dividir a un país que ni de lejos está pensando en esto. Pero gotita a gotita esas frases de “Váyanse a su país” van calando, y aunque todos sepamos que lo que dice no tiene detrás ninguna estrategia, que su ignorancia y arrogancia a veces son sonrojantes, que hoy puede decir una cosa y mañana la contraria y que, efectivamente, lo hace para despistar como dicen las 4 mujeres a la que ha puesto en su diana, aunque sepamos todos eso también es cierto que. Y acaban coreando sus consignas en sus mítines, como esta semana, donde miles de personas interrumpieron su discurso para gritar “Enviálas de vuelta, enviálas de vuelta”. Ponía los pelos de punta ver a tanta gente coreando ese grito, 13 largos segundos que Trump no se molestó en interrumpir (aunque el jueves quisiera quitarse de encima las acusaciones de fomentar el racismo diciendo que sí, que él acalló esas voces porque “se sintió mal” y por eso se puso a hablar).por su política migratoria, por esas redadas contra los migrantes sin papeles. Mujeres nacidas y criadas en Estados Unidos excepto Ilhan Omar, una refugiada somalí y congresista demócrata por el Estado de Minessota. 4 norteamericanas como él, pero con orígenes latinoamericanos, portorriqueños y afroamericanos.Estamos en los tiempos de los excesos, de la hiperactuación política, de pasarnos unos cuantos pueblos y paradas para luego retroceder. Es el nuevo código de negociaciones y políticas que se repiten una y otra vez, en Reino Unido con el Brexit, en Italia con Salvini y su postura sobre la política de acogida de los migrantes, y aquí, aquí me sobran los ejemplos. Pero ese nuevo “estilo” es tan peligroso, tan arriesgado que da miedo.Vuelvo a mi libro, a la historia de Viera y de Linda, de dos hermanas separadas por el fanatismo de una sociedad que no supo reaccionar a tiempo.. Por cierto, a Ilhan Omar la recibieron en el aeropuerto al grito de “Bienvenida a casa”. Cientos de personas quisieron arroparla tras una semana complicada. Ilhan agradeció el gesto y lanzó un mensaje maravilloso: dijo que la pesadilla no era lo que ella estaba viviendo, la pesadilla la estaba sufriendo el propio Trump al ver a una mujer, como ella, refugiada somalí, sentada en el Congreso. Pesadillas maravillosas que deberíamos seguir “sufriendo”. Feliz sábado.