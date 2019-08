Así se mata a las mujeres y a las democracias

Publicada el 05/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 04/08/2019 a las 18:47

DENUNCIAR no puede ser sólo una acción de valentía de las víctimas, debe ser también una acción de responsabilidad de su entorno más cercano y de toda la ciudadanía. Una acción que permite poner toda la ayuda en marcha"

016

900 200 999 #DenunciaVive pic.twitter.com/x7KOiSCZQm — IAM (@IAMJunta) August 4, 2019

En los últimos años proliferan ensayos que reflexionan sobreLa práctica totalidad de los autores coinciden en señalar que la batalla no se está librando en el campo militar ni en el legislativo, sino en uno mucho más peligroso y sutil: el deLa extrema derecha y la derecha extremada han lanzado una ofensiva a los valores básicos de convivencia sobre los que se ha construido nuestra sociedad., la tolerancia y la convivencia saltan por los aires cuando se criminaliza a cualquier inmigrante venido de países pobres, y la igualdad más elemental desaparece cuando se siembra la duda sobre las mujeres víctimas de violencia machista.Acabamos de conocer la última campaña de la Junta de Andalucía sobre violencia machista. Mujeres sonrientes posan junto al lema "Ellas han sufrido malos tratos. Pero la vida siempre es más fuerte". Como si de un episodio puntual y leve se tratara,. Con una frivolidad que debería estar tipificada en el Código Penal, la campaña ahonda en la idea de la violencia intrafamiliar que niega cuanto esconde: la violencia machista contra las mujeres por el hecho de serlo.Podría pensarse que la desafortunada iniciativa es un error de comunicación o queSin embargo, tanto las imágenes como los lemas que las acompañan son perfectamente coherentes con las políticas que las derechas están aplicando allí donde gobiernan. De la solicitud de los datos de los profesionales que trabajan sobre el tema en Andalucía a la sustitución de la denominación violencia machista por violencia intrafamiliar tanto en los Presupuestos andaluces como en la negociación para formar gobierno en Murcia., normalizar la violencia y culpabilizar a la víctima, ya que depende de ella denunciar y volver a sonreír.El surrealismo llega al límite cuando se comprueba que la campaña está financiada por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Mientras tanto, la Ley de Violencia de Género de Andalucía, aprobada hace un año y que se consideró de las más avanzadas en la materia, sigue sin desarrollarse. No, no es un problema de la agencia de creativos ni de publicistas que quieren llamar la atención.que sobre la violencia de género tiene la extrema derecha y a la que está arrastrando a sus socios de gobierno.El cinismo de la campaña es de tal envergadura que no ha tardado en generar, junto con una contracampaña en Twitter con los hashtags #ViolenciaMachistaAsesina y #RetiradaCampañaYa , con imágenes de mujeres golpeadas y frases que recuerdan lo obvio. Que cuando nos maltratan no reímos, sufrimos y morimos, que la vida no siempre es más fuerte, y que, solo en España y solo desde 2003, por violencia machista.Así, con una imagen y un lema, sin cambiar las leyes ni sacar el ejército a la calle, sin dar un golpe de Estado ni necesidad de torturar a nadie en comisaría, se banaliza la violencia de género, se invisibiliza la raíz del problema que no es otra que una cultura patriarcal y una sociedad machista, se carga la responsabilidad del lado de la víctima, y se acaba con las democracias.para llegar a un acuerdo de gobierno que haga frente a esta barbarie?