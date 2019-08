Sin pudor y... ¿sin justicia?

Publicada el 31/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 30/08/2019 a las 21:57

Durante los últimos dos meses,viene publicando los resultados de una investigación que demuestray por la empresa semipública ver aquí el dossier que recoge el trabajo periodístico coordinado por). La abundancia de datos, documentos, correos electrónicos, testimonios… pruebas al fin y al cabo de la existencia de operaciones irregulares e incluso de la comisión de delitos debería haber tenido ya consecuencias políticas, como hemos argumentado anteriormente ( ver aquí ). Puesto que ni la propiani el PP ni su principal socio, Ciudadanos, parecen dispuestos a asumir o exigir las responsabilidades políticas evidentes que han reclamado las fuerzas de oposición en Madrid,No hace falta extendernos en la descripción de hechos contrastados que ponen en evidencia la(con la colaboración de no pocos medios informativos) intentando aparecer como víctima en lugar de explicar sus sospechosas actuaciones. Tampoco es necesario insistir en lasdespués de asumir la presidencia de la Comunidad de Madrid, desmontadas pory uso de información privilegiada ( ver aquí ). A estas alturas reiterar que un cargo público sorprendido en falsedades debería apartarse o ser apartado de la política resulta no sólo una solemne obviedad sino que se percibe desgraciadamente como pura ingenuidad.Lo que empezó siendo el caso Ayuso ha multiplicado su gravedad al desvelarse en detalle el funcionamiento de Avalmadrid,en Madrid. La gestión de esta sociedad supuestamente destinada a fomentar iniciativas de pequeñas y medianas empresas ha sido y es absolutamente opaca, lo cual no sorprende cuando comprobamos que ver aquí ) y al menos ver aquí ). El cese de su última presidenta ( ver aquí ) no debe servir de cortina de humo para ocultar el escándalo de que Avalmadrid haya dejadopese a la decisión tomada por su Comité de Morosidad ( ver aquí ).Es hora, por tanto, de que este asunto se dilucide (también) en los tribunales. Bien por iniciativa legal de las fuerzas políticas de oposición o por decisión propia de la Fiscalía actuando de oficio en defensa del interés público. ¿Que si hay base?, y para saber si ese delito ha prescrito conviene. Ni Díaz Ayuso ni el resto de avalistas vivos del préstamo de 400.000 euros nunca pagado se librarían de lo estipulado en el Código Penal si, en el momento de producirse las transmisiones ilegales de sus bienes, los morosos tuvieran ese tipo de deudas. Lasson a su vez consistentes: por la concesión de, por losy por el hecho irrefutable deDesde Ciudadanos andan sacando pecho con el cese de la presidenta de Avalmadrid, yparlamentaria que exigen los partidos de oposición al trío de Colón. Lo sabremos en los próximos días, pero conviene mantener ojos y oídos muy abiertos, no vaya a ser que lo que se pretenda sea(como es costumbre entre ilustres defensores del neoliberalismo especialistas en el saqueo de lo público). Sin pudor.No hace falta acudir a los tribunales para exigir que se paguen los cinco años de IBI que una empresa propiedad de Díaz Ayuso y de su hermano debe al Ayuntamiento de Madrid ( ver aquí ). Basta con que su amigo, colega y alcalde(con intereses, como a cualquier hijo de vecino).