Hacer sombra al presidente del Gobierno

Publicada el 06/09/2019 a las 06:00 Actualizada el 05/09/2019 a las 20:32

Pablo Iglesias ha entendido muy bienEn la sombra que él pudiera hacerle a Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros. Lo dijo en Telecinco, en El programa de Ana Rosa. Y al líder de Unidas Podemos debe parecerle muy sorprendente que el presidente de un Gobierno no quiera que nadie le haga sombra. Para tranquilizarle, quizá podría haber apoyado durante el verano, con sus gestos y sus palabras, al Gobierno en funciones con el que pretendía supuestamente pactar.Pero no, Iglesias y la dirección de Unidas Podemos se han dedicado todas estas semanas a discrepar del Gobierno en funciones, sobre todo a cuenta del Open Arms. Este jueves, tan solo unas pocas horas antes de comenzar la última negociación entre ambos partidos, Iglesias se despachaba en ese mismo programa con. “Solo hemos tenido algún problema con Pedro Sánchez”, dijo Iglesias. Incluso afirmó explícitamente: “”. Iglesias acusó también al PSOE de aportar documentos que son solo “márketing” y de convertir RTVE en “telePSOE”.Si Pablo Iglesias quisiera realmente llegar a un acuerdo con los socialistas para gobernar con ellos,. Pero Pablo Iglesias no quiere ya pactar nada con el PSOE. Ni el PSOE quiere pactar nada con Podemos. Yo creo que ninguno de los dos quiso nunca. Hay juegos de suma positiva en los que dos jugadores pueden obtener una ventaja de la cooperación. Pero hay otros de suma cero. Lo que pierde uno lo gana el otro.Desde que Podemos surgió como un portensoso movimiento social y un importante partido político luego, el PSOE y Podemos han estado compitiendo por los mismos votos y los mismos sectores sociales. En ese proceso, Pablo Iglesias dio siempre señales de considerarse a si mismo el guardián de las esencias de la verdadera izquierda arguyendo que “PSOE-PP la misma mierda es”. Iglesias, además, parece tambiénNada recuerda en la relación entre Sánchez e Iglesias a la que mantenían Felipe González con Carrillo o la que tenían Zapatero y Llamazares o Cayo Lara. Claro que Pablo Iglesias, sino más bien superar ese espacio y colonizar el espacio del PSOE.Las actuales condiciones hacen muy difícil, por no decir imposible,que vaya más allá de un mero reparto de cuotas de poder. Unos no confían en los otros, discrepan en asuntos cruciales, y los dos líderes, Sánchez e Iglesias, en efecto, quieren hacerse sombra uno a otro, ante el mismo público. Pablo Iglesias lo ha dicho con todas las palabras, y por eso no habrá un Gobierno de coalición.