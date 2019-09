Han sido ellas y ellos los catalizadores del cambio

Publicada el 27/09/2019 a las 06:00 Actualizada el 26/09/2019 a las 20:47

Cuando un grupo de jóvenes liderados por una joven sueca empezaron a movilizarse delante de sus parlamentos. Crecía sobreque habían conseguido unacerca de la profunda transformación que estamos obligados a hacer para, a la vez que nos adaptamos, intentar detener el ritmo al que avanza el cambio climático.Años de militancia ecologista que hunde sus raíces en los, centenares de informes científicos de múltiples disciplinas, e iniciativas políticas que iban apuntando maneras, han sido la base sobre la que se ha levantado elque hoy ocupan titulares, plazas y tribunas de oradores erigiéndose en la voz del futuro. ¿Quién si no?Agrupados en redes como Fridays for Future Extinction Rebellion , ellas y ellos han entendido el, y trascendiendo a partidos, organizaciones ecologistas y expertos, han levantado una ola de indignación ante laque amenaza hoy la vida en el planeta. Quien no entienda esta ola, por compleja que sea —que lo es—, corre el riesgo de ser arrastrado por ella.Los jóvenes que protagonizan hoy las movilizaciones por el clima han conseguido con su trabajo en red,, llevar la crisis climática a las—ayuntamientos, comunidades autónomas, gobiernos de todo tipo están aprobando declaraciones de—y llamar la atención de la. Es cierto que el terreno estaba abonado porque no hay que olvidar, por una larga tradición de ecologismo, ecofeminismo, ecosocialismo y algunos “ecos” más. También es verdad que la atención mediática llevaba ya tiempo creciendo, como se puede ver aquí , pero todo esto no hubiera sido posible si la estrategia emprendida por los más jóvenes no hubiera sido: se han apoyado en las evidencias científicas para reclamar a los gobiernos que actúen. “No me escuchen a mí,”, dice la controvertida, y demuestra así la habilidad de quien ha entendido que el conocimiento científico es la pértiga en la que apoyarse para llegar a las cumbres donde están los líderes mundiales.No se andan con discursos complacientes ni justificativos. Saben que el planeta —su casa—y apelan a quienes tienen más y mejores herramientas para gestionar la crisis que ya está aquí: los representantes políticos. Y lo hacen con un, directo y sin matices.En pocos meses el movimiento ha sido capaz dede otros sectores que lo están amplificando. Desde las Madres por el Clima , que nacen con un grupo de Whatsapp, hasta los profesores que se suman con la iniciativa Teachers for Future , o Universidades que han empezado ay a plantearse qué papel deben jugar en este desafío.Como un hito destacable en todo este proceso, el pasado, más de 4.000.000 de personas se movilizaron en 160 países con un propósito:. Querían hacerse presentes en la, que se celebraba a los pocos días en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas.Hay quien ha dicho que este movimiento es una especie de, y podría ser, se verá. Dependerá, entre otras cosas, de que sus padres y madres entiendan su indignación y se unan a ella. ¿Qué mayor obligación tienen un padre y una madre que intentar preservar la vida y la salud de sus hijos e hijas? ¿Y qué mayor responsabilidad de un representante político que velar por la salud de su ciudadanía? No sé si somos conscientes, pero nos estamosEl grito de indignación —socorro, le llaman—, que lanzan estas chicas y chicos tiene que ser. En la cumbre del clima que se ha celebrado recientemente en Naciones Unidas prácticamente todos los líderes han hecho referencia al movimiento de los jóvenes. A nadie se le escapa que este eco puede ser un acto reflejo dispuesto a dar un titular y poco más, pero ahora son los responsables de tomar las grandes decisiones quienes tienen queque impliquen al conjunto de la sociedad en el cambio profundo que necesitamos. En sus manos está mantener la inercia que nos ha traído hasta aquí o pivotar la gran transición, y por eso les juzgará la Historia, o sea, sus hijos y sus hijas, sus nietos y sus nietas.