El ciclo vital de la nueva política

Publicada el 30/09/2019 a las 06:00 Actualizada el 29/09/2019 a las 22:46

Las formaciones que emergieron con fuerza en el panorama nacional en 2015 han ido pasando por sucesivas fases (aparición, desarrollo, momento culminante y decadencia) de forma mucho más acelerada a como lo hicieron en su día lo que hoy llamamos partidos tradicionales. Al nacer, muchos vieron en ellas cierta simetría que ratificabaen la política actual. Si Podemos recogía la indignación del 15M por la izquierda, Ciudadanos se ocupaba de dar cabida al descontento y la desafección de sectores más centristas, liberales y conservadores. Hoy, ambas formaciones están explosionando como consecuencia delCuando nacieron, tantocomo Ciudadanos recogían descontentos difusos de sectores diversos tanto en el campo progresista como en el conservador. Las urnas unificaban en la misma papeleta desde electores socialistas descontentos con el PSOE de aquel momento hasta espíritus de la izquierda alternativa como Anticapitalistas, pasando por quienes, habitualmente, se habían visto reconocidos en Izquierda Unida u opciones de izquierdas más o menos nacionalistas en distintas comunidades autónomas, como Chunta Aragonesista o Iniciativa per Catalunya. La formación morada pretendía asíEn el campo conservador,prometía ser una derecha laica, moderna, europea y liberal, pero con alma social, capaz de entusiasmar a esa generación que ya ha pasado masivamente por la universidad; en su caso fundamentalmente por las universidades privadas. Las facultades consideradas más conservadoras se llenaron de. Quienes ya no pudieran confiar en un PP envejecido y plagado de casos de corrupción. Su composición era también diversa. Desde quienes habían estado oscilando entre el PP más moderado y el PSOE más centrista –y que en buena medida habían decidido el resultado electoral en más de una ocasión–, hasta votantes claramente conservadores que ya no estaban dispuestos a tragar con los escándalos que leían un día sí y otro también.Hoy, tanto Podemos como Ciudadanos han tenido que ir tomando decisiones que les han llevado, irremediablemente,. Sus políticas de alianzas les están resituando en la percepción que de ellos tiene la ciudadanía. Se podría decir que la posición de un partido está definida por sus relaciones. Como se puede ver en la gráfica, en el caso de Ciudadano ese cambio en la percepción se percibe ya nítidamente. En el caso de Podemos probablemente haya que esperar al resultado del 10N y a conocer el efecto Errejón.La–en el ámbito nacional, no así en las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos- le puede estar erosionando por el flanco derecho, a expensas de ver cómo sale del 10N. Por su parte,, para empeñarse en ser hegemónico en la derecha –posibilidad que también parece diluirse–, ha provocado que la opinión pública le vea cada vez más como una opción netamente conservadora, como se observa en la gráfica.En el plano interno ambos partidos se han caracterizado por. Frente a la horizontalidad que reclamaban los indignados en las plazas,sobre el que pivota todo el partido. Algo similar le ocurre a Ciudadanos, mediatizado en muy buena medida por. En ambos casos, además, los líderes han sido fundadores de sus respectivos partidos, lo que les confiere un peso simbólico y político mucho mayor que en otros casos. Los procesos de toma de decisiones tampoco parecen haberse caracterizado por la innovación política: las consultas de Podemos perdieron buena parte de su credibilidad ante el affaire Galapagar, y en Ciudadanos cada cuadro que abandona denuncia que las decisiones se toman en pequeños círculos alejados de las reuniones públicas. Podrá decirse que de este problema adolecen también los partidos tradicionales, y es cierto. Nada nuevo bajo el sol, por tanto.Las analogías continúan en. Tanto Ciudadanos como Podemos han diseñado sus estrategias pensando en ganar a su hermano mayor. En momentos distintos, con una separación de cuatro años, ambos han disputado cara a cara la hegemonía de su bloque ideológico, y ambos han pensado que podían ganar. De ahí la dificultad para, una vez constatada la imposibilidad, establecer relaciones maduras, sanas, críticas y a la vez constructivas con sus principales referentes.Hoy, fruto del contraste con la realidad que supone el día a día, donde hay que decidir si se apoya o no, se apuesta por el acuerdo o se rechaza, se facilita la confluencia o se dificulta,. Por eso estamos viendo en Podemos toda una implosión explosiva y en Ciudadanos una profunda hemorragia de muchas de sus caras más conocidas e incluso, recientemente, de la ejecutiva de la ciudad de Vitoria.Si no fuera porque sería echar mano de oscuras teorías de la conspiración, que nunca acaban explicando nada, parecería que