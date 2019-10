BoJo, el tiempo de los impostores

Publicada el 03/10/2019 a las 06:00 Actualizada el 02/10/2019 a las 19:46

The first few seconds of this look like Boris Johnson is being led off under arrest. Which is a nice glimpse of a possible future. pic.twitter.com/AFEFwVR9Nl — David Schneider (@davidschneider) 29 de septiembre de 2019

Empecé a pensar en Donald Trump Boris Johnson (BoJo para los tabloides británicos, tan brillantes en la economía de palabras para los titulares), y acabé abstraído en la muerte como un hecho inevitable, y bastante próximo como sigamos así. Entre líderes irresponsables, el cambio climático y los gurús ivanredondos que no distinguen la derecha de la izquierda. ¿Han visto ya la serie Years and Years? Se la vuelvo a recomendar. Es excelente. Hay otra miniserie que trata sobre el asesinato de tres jóvenes judíos y el de un joven palestino en venganza ocurrido en Israel. Se llama Our boys. A Netanyahu no le ha gustado, algo que equivale a un premio. Les comparto los dos tráiler.Me da miedo abrir la boca o escribir un tuit en asuntos de política nacional, la de España, que los ofendiditos, que son ardiente legión, están con el adjetivo cargado en la ballesta, prestos al disparo contra todo lo que, que en esas estamos. Hay más troles exaltados en las redes sociales que equidistantes en el infierno.Volvamos al mundo exterior, que ya habrá tiempo de jugar con fuego en el patio patrio. BoJo (¿me permiten que me lo apropie; hablamos de Boris Johnson?) se dispone a desobedecer al Parlamento británico, cuna de la democracia moderna, y lanzarse a un Brexit duro en la noche de Halloween. ¿Qué puede salir mal si sumamos fecha y personaje? Apunten como fecha clave el 17 de octubre, solo por organizarse un poco ante lo que se nos viene encima . Ese día y el siguiente, el 18, se citarán en Bruselas los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 países que son miembros.. Luego habrá que hablar de 27.Se supone que BoJo presentará de manera solemne su propuesta para resolver el delicado asunto de la frontera con Irlanda , y tratar de alcanzar algún tipo de acuerdo con la UE . De momento, el primer ministro británico está haciendo un pedrosánchez, decir que negocia sin negociar y. Luego viene lo del relato: blablabla. De momento no ha negociado nada con la Comisión Europea , que sigue a la espera de la iluminación británica. Al otro lado del canal de la Mancha no hay ideas, ni propuestas ni ganas. Solo una obsesión: Brexit el 31 de octubre.El mandato del Parlamento es claro: si no obtiene un acuerdo para un Brexit suave deberá solicitar un retraso de tres meses de la fecha de salida. El primer ministro ha dejado claro que no lo hará bajo ninguna circunstancia, ni aunque se lo ordene Westminster . Se ha hablado estos días de la posibilidad de que BoJo evoque una ley que le otorgaría poderes especiales ante una emergencia, lo que sería un, porque la única emergencia es él y su política suicida A la pregunta de si el Brexit duro puede pararse, responde la BBC en este enlace . Una desobediencia del Parlamento creará unaen un país que siempre ha presumido del respeto a los procedimientos. El fallo unánime del Tribunal Supremo del Reino Unido contra su cierre del Parlamento por cinco semanas, con el que BoJo pretendía bloquear a la oposición, es un aviso de por dónde iría si el asunto vuelve a sus manos. BoJo se juega la cárcel , según varios expertos. Por eso, esta imagen tomada en Manchester, donde se ha celebrado el Congreso del Partido Conservador, ha sido tan celebrada. La policía trata de protegerle de los manifestantes, pero al principio parece que se lo llevan detenido. Pueden verlo si buscan y pinchan el vídeo de este tuit.BoJo va por buen camino si su objetivo es conseguir que sus todavía socios acaben tan hartos de él, y de los tories reducidos a un club de hooligans alfa, que exclamen, “¡váyanse de una (aquí pueden elegir el exabrupto) vez!”. El cansancio comunitario es de tal calibre que hasta uncon tal de perder de vista a un socio que nunca fue fiel del todo. Y hasta se les podría echar la culpa de la crisis económica que viene.BoJo es un mentiroso, capaz de decir una cosa y la contraria, soltar una mentira sobre la Sanidad pública británica en la campaña del referéndum y repetirla ahora como si nadie supiese que fue una trola. En este vídeo, Nigel Farage, un xenófobo del Partido del Brexit, admite que se les fue un poco la mano. La política de este tipo confía eny en queDice BoJo que tiene “un muy buen plan” para la frontera irlandesa . Se ha filtrado que se trata de establecer controles de aduanas alejados entre cinco y diez millas de la frontera , para que. Primero negó que ese fuera el plan, solo un estudio, y después presumió de él antes sus fieles. Dijo que un país soberano debe ser unitario. El Gobierno de Dublín rechaza los controles sean donde sean . Esa frontera pone en peligro los acuerdos de paz de Viernes Santo, que acabaron con la guerra unionistas-católicos, de los que el Congreso de EEUU son garantes. Ojo, BoJo, que el Congreso puede bloquear acuerdos comerciales con Trump.Faltan menos de cuatro semanas y aún todo puede pasar. Una de las opciones es una moción de censura contra BoJo. En estos momentos es difícil que prospere porque los liberal-demócratas Jeremy Corbyn , ni como opción transitoria. Todos juegan a la pequeña política, los tories, los liberales y los laboristas, cuya posición en el Brexit nunca ha estado clara. Corbyn acepta un segundo referéndum, pero sin pedir el voto para seguir en la UE. La posición laborista sobre este asunto es irresponsable.Mientras que todos miramos a la luna, el dedo prepara el gran golpe. Los hedge funds, a los que se suele traducir por fondos buitre, están apostando (se puede decir así en esta era de los mercados-casino) por un Brexit sin acuerdo y un inmediato desplome de la libra. Esperan que BoJo trate de paliar el impacto con. Este artículo de Lionel Laurent en Bloomberg habla de paraíso post Brexit duro para los buitres, perdón, para los fondos . Todo es un gran negocio… peroLa gentecuando se encuentra a un primer ministro con el que está en desacuerdo. Le dice las cosas educadamente a la cara y él aguanta el tipo educadamente. Observen estos dos vídeos; el tercero de Esperanza Aguirre que actúa como si el cargo fuese suyo por derecho natural. Poco a poco, la justicia le va quitando mística a sus victorias dopadas Un poco de música para templar el ánimo y prepararnos para la post-sentencia catalana y las pre-elecciones generales, dos hechos que al viajar juntos en el tiempo alimentan todo tipo de excesos verbales., no pirómanos con antorcha. Sigan buscándolos.