Ni fascismo ni democracia ejemplar

Publicada el 16/10/2019 a las 06:00 Actualizada el 15/10/2019 a las 19:50

No puede haber objetividad en materia política. Por la naturaleza misma de la política, basada en ideas, sentimientos e intereses, no en leyes científicas como la de la gravedad. Comienzo, pues,: al hablar sobre la sentencia del Tribunal Supremo respecto al procés lo hago desde la subjetividad. Teniendo muy presente lo que escribióen Drama patrio: “Sólo hablando en nombre propio logra el hombre coincidir, si no con la verdad, que resulta una meta demasiado abstracta, con la autenticidad al menos.y está más al alcance de nuestra buena voluntad”.No aplaudo ninguno de los dos hashtags, etiquetas o consignas popularizados a raíz de esta sentencia. Proclamar que #SpainIsAFascistState, la fórmula adoptada por muchos de los escandalizados por la dureza de la sentencia del Supremo, me parece una burda exageración. No lo es; de serlo la respuesta al procés habría sido decretar el estado de excepción en Cataluña, llenar de soldados y tanques las Ramblas y enviar a campos de concentración a miles de personas. Un Estado fascista, como lo era la España de Franco de 1940,Pero también me parece penosa la cantinela oficialista que afirma que España es “”. No lo es; de serlo habría negociado con el independentismo la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña como los que tuvieron lugar en Quebec y Escocia. Haciendo para ello una reforma constitucional si hubiera sido menester. Intuyo que, al igual que en Quebec y Escocia,España es una democracia manifiestamente mejorable. Como todas.; la democracia es un objetivo hacia el que caminar. Y en el caso de la española, sus deficiencias, fruto de que Franco murió en el poder tras cuarenta años de dictadura y de la correlación de fuerzas existente en la Transición, son manifiestas. Una muy imperfecta separación de poderes. Un modelo territorial que no corresponde plenamente al carácter plurinacional de nuestra patria. Un sistema oligopólico y proclive a la corrupción en sectores económicos decisivos. Unos medios audiovisuales e impresos poco críticos, independientes y plurales. Una pulsión autoritaria agudizada en los últimos años so pretexto de terrorismo e independentismo.Estoy, en cambio, muy de acuerdo con los que dicen que. De ella me gusta quede calificar de rebelión violenta e insurreccional lo ocurrido en torno al 1 de octubre de 2017. Ese calificativo me parece tan perteneciente al terreno de la fantasía como el espejismo de la independencia catalana. Unos deliraron al proclamarla y otros deliraron al pretender castigarlos con la misma severidad que merecían los que el 23F entraron a tiros en el Congreso y sacaron los tanques a las calles de Valencia.Parece que el Supremo se ha esforzado en contemplar los hechos del 1 de Octubre comoque negaron la extradición de Puigdemont; no como el golpe de Estado del que han estado hablando los exaltados de Abascal, Albert Rivera, Cayetana Alvárez de Toledo y demás caudillos del nacionalismo españolista. Pero, atención, la sentencia del Supremo, como señala, entre otros, el magistrado Joaquim Bosch , abre una puerta muy peligrosa para las libertades y los derechos de todos los españoles: la de que pueda aplicarse laa protestas pacíficas masivas como, por ejemplo, las del 15M o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.Nunca debería haberse dejado el asunto en las exclusivas manos de policías, fiscales y jueces como hizo. Pero eso ya no tiene remedio, así que ahora, una vez que ha hablado el Supremo, comparto la idea de que, más que nunca, hay que darle una oportunidad a la vía política. Pero en muchos de los que esto afirman en las últimas 48 horas encuentro un flou artistique, una indefinición poco comprometida. Como la de esos ganadores de concursos de belleza que expresan que su principal deseo es la paz mundial.¿Diálogo dentro del marco de la ley? De acuerdo. ¿Pero sobre qué? ¿? ¿No puede alguien dar un paso adelante y decir alto y claro que se trata de encontrar? Quizá a través de un nuevo estatuto de autonomía en una nueva redacción federal o hasta confederal de la Constitución española, una fórmula que permitiría tanto votar a los de un lado del Ebro como a los demás. Es una fórmula posible, propongan ustedes otras.¿Cerrar las heridas del procés? Pues sí. Me hubiera gustado que no les cayeran tantos años de cárcel a los condenados por el Supremo. Trece para Oriol Junqueras y nueve para los Jordis son muchos años; solo desde el fanatismo y el deseo de venganza pueden parecer pocos. ¿Y cómo comenzar a restañar esas heridas? ¿No cree la gente de buena voluntad que ayudaría que los condenados –que ya llevan dos años entre rejas– no pasaran mucho más tiempo privados de libertad? La misma sentencia del Supremo posibilita que, acogido a los beneficios del artículo 117 del Reglamento Penitenciario pese a no haber cumplido la cuarta parte de su condena.¿Y por qué no se puede hablar en voz alta de indulto? En un régimen de separación de poderes, el judicial tiene la potestad de condenar, pero el ejecutivo –aquí y en los Estados Unidos de América– también tiene la de indultar. El indulto es una fórmula usada históricamente por sistemas democráticos (Estados Unidos se lo dio al expresidente Richard Nixon)No desbarra Pablo Iglesias cuando recuerda que los socialistas Vera y Barrionuevo pese a haber cometido el crimen de terrorismo de Estado. Y también lo fue el general Armada , el del 23-F. Por el Gobierno de Felipe González.El indulto, lo sé, nunca está exento de polémica, pero lo que yo quiero señalar aquí es que pertenece al. El poder judicialal pie de la letra, pero la democracia no es el gobierno de los jueces. La democracia es el gobierno de aquellos que han sido votados en elecciones democráticas, y que si adoptan decisiones que repugnan a la mayoría pueden perder su puesto en los próximos comicios, como lo perdió Gerald Ford en 1976 por haber indultado a Nixon.Yo no me presento a ninguna elección, así que puede decir con claridad lo que pienso. Pero no se me escapa que a Pedro Sánchez y los suyos les produce sarpullidos la mera sugerencia de un indulto a los condenados por el Supremo. Están en campaña electoral y, además, arropándose en la bandera rojigualda y escorándose a la derecha.ni para lo de cerrar heridas en el conflicto catalán ni para un posible diálogo que le busque una solución política.