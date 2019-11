Todas las naciones españolas

Publicada el 13/11/2019 a las 06:00 Actualizada el 12/11/2019 a las 21:19

Todavía resuenalanzada en dos ocasiones hace solo una semana en los platós de televisión. La mirada enmarcada por dos ojeras grises que no se clava en nosotros, que también esperamos respuestas en nuestras casas, y se pierde más allá, el revolver de los papeles sobre el atril, el cabeceo del que exige una contestación:, que preguntaría Rivera, quien mostró más razón al despedirse de su cargo que en todos los años que hemos tenido que padecer sus ingenios: desde aquella desnudez del principio al cachorro canela que olía a leche del final.Y ese hombre que ha sido presidente del Gobierno, que es presidente en funciones, no respondió a la pregunta, no supo, le pareció una trampa o no quiso. A estas alturas nos da igual:. No pudo decir ninguna o una o diez. El hombre que dirige un Estado no dice cuántas naciones lo componen. Y mientras en casa contamos naciones mentalmente y nos preguntamos acerca del significado de pertenecer o no a ellas o a un Estado, mientras no entendemos esas, mientras algunos se sienten arrinconados por todas las sensibilidades, mientras votamos con furia y no con razón, mientras nos asustamos frente a las violencias, mientras llega el frío y las ciudades no quieren dar abasto para refugiar a sus indigentes,, llegan otros y señalan una ruta muy peligrosa, pero la señalan con mucha firmeza.Y eles ocupado.Y más de tres millones y medio de personas reciben nítida esa respuesta en la que, y nadie les replica, y es grande, pero no cabemos todos. Y tres millones y medio de personas encuentran en esa idea de nación, fronteras e identidad, en su amenazante, no solo un lugar en el que vivir, sino un lugar por el que vivir. Porque ese discurso está levantado en medio del silencio de los demás: la crisis del Estado con Catalunya y la memoria histórica, dos asuntos demasiado apegados y que tocan algo que se muestra cada vez más sensible,en los tiempos del individualismo.¿Saben el alivio que produce sentir queno te va a pillar solo?Estoy en Ciudad de México impartiendo un taller de escritura. Vine leyendo en el vuelo las Cartas a un joven novelista que escribió aquel Mario Vargas Llosa de 1997, un. En ellas, como hizo Rilke con el joven poeta, envía falsas cartas a un escritor principiante respondiendo a supuestas preguntas sobre los mecanismos internos de la narrativa. Y hablando del poder de persuasión de las novelas, recuerda al dramaturgo Bertolt Brecht y su teoría del distanciamiento, Verfremdungseffekt. Creía Brecht que para que el teatro didáctico que escribió cumpliera sus objetivos, era indispensable desarrollar una técnica que recordara a los espectadores que, una mentira, un espectáculo del que, sin embargo, debía sacar conclusiones y enseñanzas que lo indujeran a actuar. Esto sería justo lo contrario de lo que persigue una novela, acortar las distancias y hacer vivir al lector la mentira como la verdad más sólida, sea o no cierta.Creo que deberíamos aplicar la teoría de Brecht y conseguir. Evitar nuestra catarsis y activar el extrañamiento. Antes de convertirnos en Estados y naciones, y antes de que las naciones y las nacionalidades pesaran más que las personas que las forman, supimos que definir esos conceptos tenía una primera función:. “A por ellos”. Deberíamos diseccionar muy bien en qué consisten las ficciones de la información, incluso, los silencios de sus protagonistas.Tal vez sí podríamos asumir de una vez el Estado que somos para poder convertirnos en. Nosotros, los que votamos, y ellos, los que no dan respuestas.