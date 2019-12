Democracia sin atajos... para nadie

Publicada el 20/12/2019 a las 06:00 Actualizada el 19/12/2019 a las 21:37

Dejemos para los juristas la explicación precisa del fallo dictado este jueves ( ver aquí ) por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en respuesta a lael pasado 1 de julio por el Tribunal Supremo español sobre la. Vayamos al análisis telegráfico de su significado y posibles efectos políticos, en un contexto de casi absoluta incertidumbre sobre las negociaciones entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez y sobre las consecuencias que la sentencia puede tener en el pulso interno en el espacio independentista.La Justicia europea dictamina que Oriolpasado. Para entendernos: el Tribunal Supremo, con la firma de, preguntó a Luxemburgo si había hecho bien o mal al negar a Junqueras “el levantamiento de la medida de prisión provisional” para recoger su acta de eurodiputado. Y el TJUE ha respondido al Supremo que lo ha hecho muy mal, que ha atropellado los derechos políticos fundamentales de Junqueras y de sus electores, y que si el Supremo consideraba que el europarlamentario Junqueras, acusado por graves delitos, debía seguir en prisión, tendría que. Y esa injusticia sigue vigente: Junqueras tiene derecho a su acta de europarlamentario y el Supremo la obligación de permitirle acceder a ella y de pedir el suplicatorio al Europarlamento si considera pertinente mantenerlo en la cárcel.Suena a sarcasmo definir como “cuestión prejudicial”, cuando el juicio al procés ha concluido y el afectado afronta una condena de 13 años de prisión. Aquí es donde encaja la argumentación tan escuchada este jueves de que, en el sentido de que el fallo del TJUE no anula la sentencia del Supremo ni se refiere a su fondo. Pero también encaja aquí la pregunta de por qué el Supremo no esperó a resolver la duda que él mismo tramitó ante Luxemburgo antes de avanzar en un proceso que podía quedar contaminado, como mínimo en su credibilidad. De hecho no se entendería fácilmente que la sala presidida por Marchena siga impidiendo a Junqueras salir de prisión paraNadie puede hacerse el sorprendido por la decisión del TJUE, que viene derivada (como ocurre en el 80% de los casos) del, y que ya hace más de un mes daba la razón a Junqueras (ver aquí ). Como se la daban, en lo que se refiere al atropello de sus derechos políticos,en el que defienden que mantener en prisión al líder de ERC cuando optaba como candidato a las elecciones autonómicas ya violó también sus “derechos de representación política” ( ver aquí ).Resulta vergonzante que un tribunal europeo, o miembros del propio Tribunal Constitucional español, se vean en la obligación de explicar a todo un Tribunal Supremo, y las exigencias formales y administrativas que el respeto a ese equilibrio conlleva. La democracia no admite atajos. Para nadie.cuando impuso en el Parlament la aprobación de leyes que desobedecían expresamente al TC. Los magistrados del Supremo, apoyados en la Fiscalía y en la acusación particular de Vox,, prolongando la prisión provisional hasta extremos difícilmente comprensibles.El origen de este mazazo al prestigio (por otra parte muy labrado) de la Justicia española en Europa hay que buscarlo en la, lo que condujo a una causa criminal puesta negro sobre blanco por el difunto fiscal general. Negar la realidad de un “conflicto político”, y utilizarlo además con objetivos electoralistas como durante años han hecho el PP y Ciudadanos, ha conducido por una parte al surgimiento dey por otra a un laberinto judicial que este juevesEl hecho de que la decisión del TJUE fuera más o menos previsible podría hacernos pensar que no debería ser obstáculo en ely para abrir vías políticas de entendimiento sobre la llamada cuestión catalana. Que los efectos de este fallo tendrían que estar. Pero no nos cansamos de repetir que vivimos tiempos veloces, cargados de ruido y de furia, en los que nada en política puede descartarse al cien por cien y muy pocas miradas atienden al medio o el largo plazo. Desde ERC, ya soliviantados en días anteriores pordesde el Gobierno ( ver aquí ), han reaccionado exigiendo la libertad inmediata de Junqueras como condición imprescindible para seguir hablando ( ver aquí ). La euforia nada disimulada de, condiciona ahora la posición de los republicanos, que este mismo fin de semana afrontan un congreso en el que sus cuadros y basessin condiciones que frenen el nuevo galope de su directo competidor en el espacio independentista.No sólo es vergonzosa sino muy preocupante la. Que Vox ejerza su conocido nacionalpopulismo, claramente antieuropeísta y homologable al de otros grupos de ultraderecha (especialmente de países del Este) no puede sorprendernos. Lo grave es que, en palabras de Teodoro García Egea, por ejemplo ( ver aquí ). Si no entienden y asumen que la justicia europea es española y viceversa es que no han entendido nada sobre la construcción europea y, lo que es todavía más grave, sobre el. Si Pablo Casado sigue deslizándose a posiciones más propias de esas democracias iliberales que pretenden aprovechar el Brexit para poner en solfa el proyecto europeo hará un daño quizás irreversible a su propio partido y a su país.Si ya sobraban motivos para llamar a la templanza y afrontar con inteligencia losen España, el fallo (previsible) de Luxemburgo no debería convertirse en la puntilla de esa firme posibilidad, por otra parte la única que está dispuesta a abordar por vías políticas la crisis constitucional abierta desde Cataluña. No deben olvidar esa realidad los propios independentistas, por mucho que en sus filas más radicales haya quienes intentarán utilizar la pifia del Supremo para. Tras el Brexit, el nacionalismo escocés se proclama más europeísta que los partidos estatales del Reino Unido, para alegría obviamente de todos los euroescépticos. De aquellos siempre dispuestos a encontrar atajos, por arriesgados o injustos que sean.