Venezuela: si no sabes, mejor no hablar

Publicada el 21/02/2020 a las 06:00 Actualizada el 20/02/2020 a las 18:38

La política venezolana lleva un par de décadas suscitando verdaderas contradicciones en España. Venezuela fue durante algunos años de Chávez una democracia homologable, aunque fuera a la vez un régimen autoritario y avasallador. Incluso sus más duros opositores reconocían al comandante un trabajo real que proveyó de médicos y maestros al interior pobre del país. Aunque los maestros y los médicos fueran cubanos y dedicaran parte de su trabajo a la propaganda comunista. Un día Chávez se enfrentaba al mismísimo rey de España identificándole con un colonialista con ínfulas imperiales. Aunque con la misma habilidad luego le visitara en Marivent, le llamara “amigo” y se dejara regalar por el monarca una camiseta con el famoso “¿Por qué no te callas?” serigrafiado.

Las contradicciones venezolanas han llegado a un punto extremo con el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, mucho más tosco que su antecesor. Ya se asume que el Gobierno de Venezuela es una dictadura. Que ha hecho trampas de manera evidente y sistemática y ha detenido a decenas de opositores con acusaciones falsas y juicios sin la más mínima garantía. Que liquidó sin contemplaciones la Asamblea Nacional porque tenía mayoría opositora. Que utiliza las instituciones como le viene en gana ahogando la discrepancia política. Pero que, sin embargo, aún controla el territorio, el Gobierno y a las fuerzas armadas. Por mucho que nos disguste a muchos, el señor que se sienta en la Embajada de Venezuela en Madrid o en París o en El Cairo es el representante del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que se llama Nicolás Maduro. Un dictador –de acuerdo– pero con el control de hecho de su Gobierno.

Unos 60 países –España entre ellos– han reconocido a Juan Guaidó como presidente legítimo (“encargado”). También el Parlamento Europeo o el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Una buena representación, por tanto, de la crema y nata de las relaciones internacionales. Pero sólo líderes controvertidos y conspicuamente agresivos como Trump o Bolsonaro han llevado el reconocimiento de Guaidó hasta sus últimas consecuencias. Y solo países conspicuamente agresivos como Cuba, Rusia o China han ignorado por completo al joven presidente encargado. Los países más moderados viven en esa contradicción. Reciben con ciertos honores a Guaidó, pero tienen que hacerlo a medias. Por la puerta de atrás. Un día le llaman presidente y al siguiente líder de la oposición.

España, por nuestra relación histórica con América Latina y la voz privilegiada que nos concede Europa, sufre esas contradicciones como ningún otro país. Tenemos dos expresidentes trabajando intensamente con Venezuela, con posiciones contradictorias. Felipe González como un halcón al que ni siquiera dejan entrar en el país, pero que es querido y aupado por buena parte de la oposición venezolana. José Luis Rodríguez Zapatero como una paloma recibida con todo el cariño por Maduro, pero visto con suspicacia – cuando no con rencor – por esa misma oposición. Presidentes ambos que mantienen relaciones en primera persona con quienes de verdad saben lo que sucede allí.

Para quienes no comprenden esas mismas contradicciones –desde los dogmáticos políticos de la derecha hasta los simplistas analistas políticos que nutren las columnas de opinión y las tertulias– el encuentro del ministro Ábalos con la vicepresidenta Delcy Rodríguez en el Aeropuerto de Barajas, es un esperpento. Quizá podrían pensar que se están perdiendo algo. Mientras ese encuentro se producía, Leopoldo López seguía refugiado en nuestra Embajada en Caracas. Sacar a Leopoldo de allí costaría literalmente un minuto y medio. Bastaría que lo decidiera el presidente del Gobierno. ¿Será que las cosas no son tan simples? ¿Podría ser que entre la posibilidad de invadir Venezuela por tierra, mar y aire, o permitir que Maduro y el centenar de corruptos que lo escoltan sigan allí sin más, hay muchas otras posibilidades intermedias? ¿Podría ser que con buena voluntad –tengan o no éxito– hay personas que discretamente están buscando una solución pacífica en un país tan importante como aquel?

¿Es posible que tengamos políticos tan imprudentes e irresponsables que sin saber los detalles de lo que sucede en las bambalinas se lancen a denunciar a un ministro ante los tribunales como ha hecho Vox, o a pedir su dimisión como hace el PP? ¿De verdad hay alguien que cree que el ministro estaba allí para facilitarle el paso a una corrupta que llevaba veinte maletas con oro?

Nadar en este mar de contradicciones con Venezuela no puede ser, sin embargo, responsabilidad solo de la oposición. De hecho, la responsabilidad mayor es la del Gobierno. Que debería confiar algunos secretos diplomáticos, alguna información sensible, a un puñado de líderes políticos de la oposición pidiéndoles complicidad. Y que debe gestionar mejor los imprevistos, como que pillen a un ministro en una recepción que se sabe controvertida.

Podría suceder si no lo que ya ha pasado, por ejemplo, con la desaparición de ETA. Después de un trabajo de filigrana liderado por Zapatero y Rubalcaba, con la máxima discreción y la mejor voluntad, y con un éxito histórico, nadie te otorga ni el mérito ni la credibilidad. El éxito político no es resultado solo ni fundamentalmente de los acuerdos y las negociaciones a puerta cerrada –que a veces han de ser en lugares improbables como una sala en un aeropuerto– sino también de lo que se ve en el escenario mucho más frívolo al que se asoma la caprichosa opinión pública. En ese escenario lo que vemos de momento está resultando más bien anodino.