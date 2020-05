Pongamos que hablo de madrileños

Publicada el 09/05/2020 a las 06:00

Soy madrileña, nacida en Madrid, hija de madrileños y nieta de un abuelo más castizo que la calle de Alcalá. Pierdo mi sangre gatuna en el segundo escalón, dos de mis abuelos eran andaluces y la abuela materna nació en un pueblecito de Guadalajara, aunque apenas vivió allí. Los tres “no-madrileños” construyeron sus proyectos vitales, tuvieron sus hijos y cerraron los ojos en Madrid.

Adoro la ciudad que habito desde las dos orillas: la de la objetividad con la que analizo sus virtudes obvias y la de la subjetividad, ese intenso afecto por las aceras en las que aprendí a caminar. Pero mi cariño, el que siento también por otros lugares de los que me enamoré sin haber nacido en ellos, no aumenta mis dioptrías, no me impide ver sus defectos. Desde la objetividad de padecerla y la subjetividad de no entenderla del todo, también la odio a ratos.

Podría hacer un listado de todo lo que no soporto de la madre que me trajo al mundo, cómo no voy a poder enumerar todo lo que no me gusta de un lugar, aunque haya nacido en él… Pero confieso que cuando escucho comentarios, más envenenados que razonados, sobre Madrid, siento un escozor similar a ese que tanto quema cuando alguien critica a otro alguien a quien tú quieres.

Si me toca las narices, pero mucho, que digan “Madrid” para referirse al gobierno de turno o al Estado, no digo nada de lo que me pasa por el cuerpo cuando se habla de “los madrileños” como sinónimo de “los egoístas”, “los irresponsables”, “los invasores”…

Según un estudio de la universidad de Harforbrigdsetts, los madrileños no somos los más guapos, ni los más feos, ni los más cultos, ni los menos leídos, ni los más empáticos, ni los más faltos de escrúpulos. No, la universidad citada no existe y el estudio aludido es también inventado, ambos datos tienen la misma base científica que un estereotipo.

¿Quiénes somos los madrileños? ¿Los que elegimos esta ciudad, esta Comunidad autónoma, para vivir o los elegidos por otros azares vitales para que vivamos en ella? ¿Somos madrileños los que decimos “Madrí”, los que decimos “Madriz”, los que decimos “Madrit”? ¿Los laístas, los leístas? ¿Los que creemos, aunque no sea cierto, que tenemos un acento neutro o los que conservamos el acento canario, andaluz, valenciano mientras paseamos con los nardos apoyaos en la cadera? ¿Los del Madrid, los del Atleti, los del Rayo, los del Getafe, los del Leganés, los del Oviedo, los del Málaga, los del Barça…? ¿Somos madrileños los políticos que gestionamos o los ciudadanos que apechugamos con sus decisiones? ¿Quiénes somos los madrileños, los nacidos aquí o los que aquí morimos?

Un tsunami político se ha llevado por delante a la directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes. Una ola de respeto, cariño y admiración del personal sanitario le ha empapado de mensajes de apoyo y tristeza. Solo un ciclón de responsabilidad individual y colectiva –conciencia, sensatez, empatía– puede salvarnos, en parte, de las decisiones que atienden a la sinrazón, demos la talla en cada fase por la que tengamos que transitar, pongamos que hablo de madrileños.

Para mi angelito castizo que lucha en una UCI y para sus dos amores que también son los míos.