La enésima batalla de los sanitarios, la del relato

Publicada el 29/05/2020 a las 06:00

Prefiere que no dé su nombre, ya saben, denunciar la penosa situación en la que te han dejado tus jefes no se suele premiar. Así que pongamos que hablamos de Nieves. Médico de urgencias de un gran hospital de Madrid, el 12 de octubre, uno de tantos y tantos centros que durante semanas vivió desbordado por el pico de la pandemia, sin camas, sin personal, sin material y algunos días temiendo quedarse también sin oxígeno. “Aún se me ponen los pelos de punta al acordarme de las salas de espera ambulantes de mi hospital”. Nieves cuenta que había cientos de personas literalmente hacinadas, tosiendo, con sus mascarillas… Todos, absolutamente todos, en un respetuoso silencio, sin quejarse, esperando a que les atendieran, a tener camas. Muchos pasaban la noche entera ahí, sentados en una silla de metal, completamente solos. “Algunos llegaron a estar 35 horas esperando así un ingreso. Tengo esas imágenes grabadas, pacientes concretos que siguen en mi memoria y en la memoria de todos mis compañeros”. Nieves peleó como tantos otros sanitarios por sacar a esos enfermos adelante en las peores condiciones, “abandonados” por la gerencia de su hospital. Nadie les dio un curso rápido de cómo ponerse o quitarse los EPIS. Aprendieron sobre la marcha y muy pronto descubrieron también que esos EPIS serían casi como un tesoro, porque nadie les suministraba recambios. Reclamaban material que no existía y empezaron a reciclarlo.

Los contagios fueron inevitables, lógico. ¿Cómo evitas contagiarte de una enfermedad que lo inunda todo, que es la única que ves en cada paciente que llega? ¿Cómo lo evitas trabajando en salas sin ventilación, con mascarillas defectuosas, EPIs reciclados y sin material? Y así, en turnos de 8 horas o de 24 si tocaba guardia, que eran muchos días.

Nieves decidió que al menos pondría a su familia a salvo y mandó a su marido y a sus dos hijos pequeños con sus padres. Ella iba a casa a dormir lo que podía, a descansar entre turno y turno y a mantener la moral alta, algo muy complicado en una situación así.

Su vocación ha sido siempre ser médico de urgencias. Es su pasión. Cuando terminó el MIR eligió esa especialidad, que no existe ni está ni siquiera reconocida (esto es algo que también espera que cambie pronto) porque es lo que le gusta: “Me gusta la variedad, el dinamismo que hay en urgencias, me apasiona el trato con los pacientes”. Lo dice ella, que no tiene plaza fija, como tantos compañeros suyos de departamento, que vive en una inestabilidad laboral permanente y que está ahí, se pueden imaginar, por esa pasión que describe en el trato con los enfermos y no por el sueldo que cobra.

Nieves siente como si les hubiese barrido un tsunami. Teme las consecuencias psicológicas que pueda tener todo esto en muchos compañeros, pero Nieves no se queja de nada de todo esto. Hoy me escribe porque está indignada. Porque después de todo lo que han pasado, ahora, precisamente ahora, desde la gerencia de su hospital les piden rellenar un formulario para poder hacerse las pruebas de serología. Sí, desde la Comunidad de Madrid se anunció que se harían pruebas masivas a los sanitarios, sin especificar que, en algunos casos, como en el Hospital de Nieves, antes de hacer esas pruebas se obliga a todos a rellenar ese cuestionario. Sin cuestionario no hay pruebas.

Un test que tiene su miga. Sobre todo, en la parte en la que se quiere determinar y concretar cuántos médicos, enfermeros y celadores, ellos y ellas, se contagiaron y cómo se contagiaron. Y de quién fue la responsabilidad, aquí está la clave de todo este asunto. Si no, juzguen ustedes. En uno de los apartados se pregunta sobre la percepción que tienen acerca del nivel de exposición al covid-19 que han tenido. La pregunta les da cuatro opciones de respuesta cerradas, tienen que elegir entre estas cuatro:

– Contacto estrecho con paciente covid-19 con uso adecuado del EPI.

–Contacto estrecho con paciente covid-19 sin uso adecuado del EPI.

–Contacto casual con paciente covid-19 sin uso de EPI.

–No soy profesional asistencial.

No hay una sola respuesta que refleje la realidad de lo que vivían aquellos días, respuestas tipo “Contacto con paciente covid-19 sin protección porque no había EPI” o “Contacto con paciente covid-19 porque desde riesgos laborales nos dijeron las primeras semanas que no necesitábamos EPI” o “Contacto estrecho con paciente covid-19 con reutilización del EPI, que mientras tanto permanecía colgado en una sala llena de EPIs de mis compañeros, porque no había suficientes…” (sí, ésta es la realidad que vivían, no la ciencia ficción de las respuestas que les sugieren) o una más, “Contacto estrecho con paciente covid-19 con uso adecuado del EPI pero con mascarilla de los chinos que luego resultó que era falsa y no protegía nada…”

Las opciones de respuestas reales y no las que aparecen en el formulario las proponen los que sí estuvieron esos días en el terreno, en primera línea, los que se jugaron su salud y las de sus familias. Los que apenas durmieron. No los que ni aparecieron por ahí ni vieron con sus ojos la realidad de la batalla que les tocó librar.

Están exhaustos, pero sobre todo están decepcionados y muy enfadados. Se sienten utilizados. Temen que la encuesta finalmente sirva para exonerar a los que tomaban las decisiones de cualquier culpa del desastre que vivieron. Temen que sus respuestas sean interpretadas, juzguen ustedes, y que finalmente sirvan para justificar que cientos de sanitarios se contagiaron no porque no había material para protegerlos ni voluntad de hacerlo sino por su propia negligencia.

Y ahí están ahora. En esa otra batalla, la del dichoso relato. Cómo contamos lo que pasó sin que los protagonistas tomen la voz. Están, insisto, exhaustos, pero tampoco en esta batalla se quieren dejar vencer. Y ahí siguen, negándose a hacerse las pruebas porque no quieren firmar ni rellenar ese cuestionario. Quieren que se sepa la verdad de lo que pasó aquellos días, de lo que vivieron. Y que, sobre todo, nosotros no la olvidemos.