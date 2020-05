Omisión de socorro y homicidio imprudente

Publicada el 29/05/2020 a las 06:00

Imagine el lector la desgraciada circunstancia de que a su padre, una persona mayor con 80 años y con Alzheimer que vive en Madrid, le hubiera atacado el coronovirus a finales de marzo. El lector habría llevado a su padre al hospital de referencia. Allí habría sido atendido por los médicos, aun con todas las dificultades del momento: equipos médicos exhaustos que deben decidir la prioridad con la que tratan a cada paciente.

Los geriatras, los intensivistas, los oncólogos, los cirujanos, saben muy bien que en muchas ocasiones han de tomar decisiones salomónicas sobre la vida o la muerte de sus pacientes. La “eutanasia” para ellos es un concepto mucho más lábil y relativo que para los juristas o los políticos o los moralistas. La deontología médica da un cierto margen para que los doctores tomen decisiones, considerando siempre la obligación del juramento hipocrático, que compromete al médico a velar por la vida humana y por la dignidad del paciente.

Al ingresar en el hospital, el padre imaginario del lector entra en un espacio en el que la autonomía de la doctora o el doctor encargado se hacen prevalentes. No hay funcionario que pueda obligar a hacer ciertas cosas en una unidad de cuidados intensivos o en una sala de triaje. Los médicos, con todas sus dificultades, tienen autonomía para actuar dentro de los márgenes de la ley.

Ahora imagine el lector que su padre sufrió la enfermedad en una residencia de la Comunidad de Madrid, y que un funcionario firmó uno o varios documentos en los que daba instrucciones a esa misma residencia para que el padre imaginario no fuera enviado a un hospital por tener Alzheimer en grado avanzado. A tenor de lo conocido por la investigación exhaustiva que ha presentado infoLibre, no se trataba de una recomendación, sino de una instrucción, de una orden. No envíen a los hospitales a personas mayores enfermas graves, dice entre líneas el documento. En otras palabras, déjenlas morir en la residencia. El padre del lector habría muerto si estaba en una residencia bajo la tutela legal del Gobierno de Madrid, y se habría salvado probablemente si hubiera entrado en un hospital, ámbito en el que los médicos deciden.

La vida política nos entretiene cada día con tonterías irrelevantes, descalificaciones altisonantes y polémicas estériles, pero lo cierto es que buena parte de los seis mil muertos en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid fueron explícitamente abandonados en lugares que no contaban con recursos sanitarios para curarlos. La decisión fue administrativa en primera instancia; política en segunda. Es difícil imaginar que la presidenta de la Comunidad de Madrid y el consejero de Salud no conocieran las decisiones de los funcionarios justo por debajo de ellos, que fueron por cierto removidos en mitad de la crisis.

Los responsables políticos de Salud de la Comunidad de Madrid, y los de Servicios Sociales (estos últimos de Ciudadanos, ahora desmarcándose de las decisiones de sus socios de Gobierno) podrían haber organizado la evacuación de los mayores a lugares más seguros, incluso en comunidades autónomas menos saturadas, o podrían haber buscado por tierra, mar y aire, recursos de urgencia que enviar a las residencias. Pero decidieron condenarlos a muerte. Y muchos murieron.

Yo sé qué haría ya mismo si mi padre hubiera encontrado la muerte en una residencia como resultado de la instrucción de uno de esos funcionarios, dirigidos por el consejero de Sanidad y por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Trataría de organizarme con otros familiares de otros mayores muertos, y prepararía una querella criminal contra los firmantes de los documentos. Omisión de socorro y homicidio imprudente creo que se llama. Y la pena puede multiplicarse por una parte importante de los seis mil mayores que esos decisores, algunos hoy dimitidos o cesados, dejaron indefensos.