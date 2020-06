A la democracia la mata más la equidistancia que la militancia

Publicada el 02/06/2020 a las 06:00

“No hay mejor cómplice de los que gritan que quienes guardan silencio”

Lo contrario de los argumentos es el ruido, que no se hace para decir algo sino para impedir que se oigan las razones del otro. Eso es lo que hace la actual oposición en España: proclamar el apocalipsis, golpear las cacerolas donde guisa la rabia de algunos ciudadanos, lanzar insultos, amenazas y, en su extremo más ultra, cantos de sirena a las Fuerzas Armadas, instándolas a la rebelión. Quien se extrañe de eso será porque quiera o le beneficie: la extrema derecha siempre querría dar un golpe de Estado, porque no cree en la democracia y por eso a los diez minutos de declararse la emergencia del coronavirus ya estaban pidiendo un Gobierno de concentración nacional. Sus servicios de propaganda, entre ellos los que creen que ser editorialista es editar la realidad, en ocasiones echan tierra sobre el asunto y otras veces dejan la brocha de blanquear y agarran el hacha en cuanto alguien se atreve a llamar a las cosas por su nombre. Hasta ahí podíamos llegar. Yo sospecharía de esa gente que tiene que recurrir a insultos tan antiguos como “bolchevique” para desacreditar a sus rivales y que a todas luces no quiere curar sino resucitar –hoy la ETA, mañana Franco, pasado Luis Roldán y al otro el FRAP–, seguramente porque sobre el día de hoy no tiene nada que decir ni solución alguna que proponer. Su táctica está clara como el agua: hay que condenar al país y luego ofrecerse a salvarlo. Cuanto peor, mejor, ya se sabe.

Defender lo indefendible no te convierte en abogado sino en cínico. En el lado de la política, si para derribar la puerta de La Moncloa hay que justificar a un general relevado por hacer un informe sobre el 8M lleno de embustes, chapuzas, fallos y manipulaciones, que omite información relevante y conocida de sobra, pone citas textuales inexistentes, confunde fechas clave, ofrece datos equivocados, se hace eco de noticias falsas y criminaliza al Gobierno, el PP saca el megáfono y proclama que despedirlo es "el ataque más grave a la independencia del Poder Judicial ocurrido en España", sin acordarse de que Mariano Rajoy cesó en 2013 al máximo responsable policial que investigaba los gravísimos casos de corrupción de su partido, el comisario García Losada. En el lado del periodismo, si tras su penúltima salida de tono hay que subir en un pedestal a la portavoz Álvarez de Toledo, a quien ya no soportan ni los suyos, hartos de su arrogancia y su indisciplina, se la jalea sin sonrojo.

La hipocresía está por todas partes. Por no cambiar de ejemplo, el forense de la investigación sobre el 8M por el que se pretende acusar al delegado del Gobierno en Madrid de propagar la expansión del virus, dio ese mismo día una conferencia a los Legionarios de Cristo que fue un éxito porque en las fotografías del acto se ve al público muy apretado. Sabemos que su informe se parece sospechosamente al de Pérez de los Cobos, porque también está lleno de bulos, noticias falsas, cifras no contrastadas y demás. Lo que no sabemos es si estaría allí para aplaudirle su hermana, una terapeuta que en 2019 fue sancionada con veinte mil euros por dar cursos para “curar la homosexualidad”; que pagó la multa con una suscripción popular a la que se sumaron algunas organizaciones conservadoras y que este año ha vuelto a ser denunciada al ofrecer una vez más los mismos servicios, que consisten en ayudar a quienes ella debe considerar enfermos a encontrar “el camino a la heterosexualidad.”

El vocerío también tiene otra misión: que no se vean los fallos propios de la gestión del PP, en cuyas manos estaba y volverá a estar la Sanidad de la Comunidad de Madrid, epicentro de la pandemia en España. Sin ir más lejos, ellos mantuvieron abierto el Metro y la red de autobuses cuando, según dicen, ya se sabía el peligro que corríamos. Yendo más lejos, son los máximos responsables del estado de las residencias geriátricas en la región, por eso parece que ya hay más de doscientas familias de víctimas que preparan querellas contra la presidenta, el consejero de Sanidad y varios directores de centros de mayores. Hace unos días, un diputado del mismo PP trató de utilizar a uno de los fallecidos contra el ministro de Sanidad y sus allegados le respondieron de forma inequívoca: “Este señor ha utilizado con propósito ventajista y oportunista la situación y el nombre de nuestra familia para hacerse publicidad política. Dicha declaración no solo es oportunista y de la más remota vileza de una mente retorcida y sin escrúpulos, sino que sus palabras están llenas de falsedad.”

El nivel de intoxicación es tan elevado que este domingo, cuando la cifra oficial de defunciones por coronavirus en España era de 27.127, Pablo Casado la elevó a 40.000 en un tuit. ¿Lo hizo porque le hacen falta más muertos o porque tiene información privilegiada de las Comunidades donde gobierna el PP? Si es así, su obligación sería hacerlos públicos. Quizá es que no se le ocurre otra cosa para buscar aire en el abrazo del oso que le dio Vox, en cuyas manos tuvo que ponerse tras fracasar en todas las elecciones a las que se presentó. O que no ha superado sus fracasos. En el segundo aniversario de la moción de censura contra Rajoy, su sucesor insiste en que fue injusta y, por extensión, en que les robaron el poder. Más bien, se lo vendieron ellos mismos por doce monedas a los cabecillas de la Gürtel y a los implicados en los otros casos delictivos con los que se financiaban irregularmente o se enriquecían en negro.

Menos mal que el PP sí va a apoyar el Impuesto Mínimo Vital, distanciándose en eso del único socio que le queda, porque a Abascal, que lo llama “paguita”, le parece un dispendio, y no como cuando a él le llenaba Esperanza Aguirre el cazo de la sopa boba con 82.000 euros de dinero público por dirigir un chiringuito que jamás tuvo actividad alguna. La FAES de Aznar también está en contra y considera innecesaria y dañina una prestación que ya existe en Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal, Italia, Países Bajos, Finlandia, Polonia o Luxemburgo. Es que hay quien sólo busca en Europa y en el mundo ejemplos con los que compararnos cuando cree que vamos a salir perdiendo. No son patriotas, son ladrones de banderas que tratan de apropiárselas para luego quedarse con el país entero.

Como ha recordado en un vibrante discurso la canciller Angela Merkel, los límites de lo tolerable en democracia lo marcan los movimientos totalitarios, las ideologías excluyentes que utilizan los instrumentos del Estado de Derecho para abolirlo. Hay quien no la querrá oír y tratará de situarse en la neutralidad; pero cuidado, porque la militancia es menos peligrosa que la equidistancia cuando en España crece, tolerado y alimentado por el PP, un movimiento involucionista al que acaban de calificar en The New York Times como “la peor derecha de la democracia y la más peligrosa". Que se lo piensen dos veces, porque no hay mejor cómplice de quien grita que quien guarda silencio y mira para otro lado.