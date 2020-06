Provocación y crispación no son lo mismo

Publicada el 05/06/2020 a las 06:00

La provocación es el detonante. La crispación es la consecuencia. No es lo mismo la crispación que la provocación. Decir que en España hay un clima irrespirable de tensión política parece bastante evidente. Sin embargo, dicen los manuales de estrategia política que la técnica del acoso y derribo sólo es eficaz si se hace en forma de oleadas, escalonadas en el tiempo y bien justificadas. La insistencia reiterada en el insulto repetido y en la descalificación permanente acaba por convertirse en una soporífera rutina y pierde fuelle por aburrimiento. Un ruido tan molesto y poco amistoso como que tu vecino golpee todos los días su cacerola llama la atención e incomoda inicialmente. Ahora, cuando suena el alboroto de algún resistente, mi cerebro no piensa en la protesta. Me pone incluso de buen humor. Me recuerda que son ya las nueve y me despierta el apetito para cenar.

Este miércoles en el debate sobre la extensión del estado de alarma resultó llamativo el contraste entre el discurso integrador y buenista de Sánchez pidiendo unidad y confraternidad y la respuesta de Casado. Tras dar los buenos días, en los primeros 5 minutos de su intervención en la tribuna, acusó al presidente del Gobierno de arrogancia, de mentir incansablemente, de promover el sectarismo, de practicar el agitpro, de sembrar la confrontación, de repartir veneno, de intentar el engaño masivo, de tratar de esconder su incompetencia, de haberse convertido en un mago de verbena al que se le ven todos los trucos y de ser un pato cojo. Todo textual. ¿Quién atiza ahora mismo los rescoldos de la crispación en España?.

Ayer, nuestra compañera Yolanda González publicaba en infoLibre un interesante reportaje sobre las dudas que coexisten dentro del PP sobre cuál puede ser la mejor estrategia para sus fines que, evidentemente, no son otros que acabar con el actual Gobierno e intentar obtener una ostensible subida electoral que le pudiera permitir recuperar el poder en un futuro no excesivamente lejano.

Pablo Iglesias, el centro de la diana de Vox

El principal problema de Pablo Casado radica en que para el PP la perseverancia en la provocación tiene muy difícil salida. La competencia del PP con Vox tiene lugar sobre un territorio donde conviven más de 3,5 millones de españoles. El juego consiste en ver quién da más adrenalina a un electorado ansioso de fuertes emociones y que exige caña como alimento prioritario. Para Vox, no hay problema alguno. En ese terreno de juego se desenvuelve cómodamente y la práctica de la violencia verbal la maneja sin contención. Juega además con un truco retórico en el que se apoya a menudo. Se trata de una especie de sinécdoque política. Consiste en tomar una parte para referirse al todo. Los portavoces de Vox han decidido que la izquierda en su conjunto, y por supuesto la coalición de gobierno, es Pablo Iglesias. Contra él suelen dirigir toda la artillería deseosos siempre de que acepte el reto y decida confrontar con ellos. Cada vez que lo hace, reconoce de alguna forma la asimilación que buscan. Saben que Pablo Iglesias representa una figura especialmente controvertida y casi demoníaca para los sectores más ultras de la derecha española. No están dispuestos a aceptar bajo ningún concepto su figura como vicepresidente de un gobierno democráticamente elegido.

Pablo Casado necesita confrontar con Pedro Sánchez

Para el PP, todo este escenario es un follón. Pablo Casado, por el contrario, necesita confrontar con Pedro Sánchez, no con Iglesias. De eso ya se encarga Cayetana Álvarez de Toledo, que es la primera línea del frente contra Vox. Los ataques a Pablo Iglesias son en realidad un mero instrumento para demostrar públicamente cuál de las dos formaciones representa con más fiereza el espíritu anti Podemos. La dificultad en muchas ocasiones se encuentra en modelar un discurso significativamente duro, que dañe a Sánchez, pero que sea lo suficientemente constructivo como para dar altura a su figura política, más allá de representar el papel de puro mamporrero de taberna.

La actual encrucijada es que el inteligente movimiento de Ciudadanos les ha creado un serio problema que puede convertirse en realmente grave en el futuro. Ciudadanos estaba sepultado en el fondo del saco del trío de Colón, donde lo dejó Rivera. La actual apuesta de pretender recuperar el centro político le va a obligar al PP a remodelar su estrategia. Un PP a la deriva ultra capitaneado por Cayetana Álvarez de Toledo y los aznaristas dejaría a Inés Arrimadas una extraordinaria oportunidad de rearmarse en poco tiempo. Una Arrimadas abierta a buscar soluciones dejaría a Casado contra la pared del radicalismo destructivo. Sin embargo, Ciudadanos es todavía sólo un potencial rival. Vox, en cambio, es un competidor en pleno y apretado combate.

Todo el mundo tiene justificación si quiere buscarla

Siempre cabe la justificación de que existe un pasado que coloca a casi todos como protagonistas de un episodio reprobable. Habría que pensar en buscar un punto de reseteo que permita detener la imparable noria del reparto de vómitos descontrolados. El que desee mantener la escalada que se retrate. El que quiera cambiar las reglas de juego tendrá que empezar en algún punto. Hay, sin embargo, dos perspectivas que hay que tener en cuenta.

Por un lado, hay que respetar el derecho a ejercer una oposición firme y contundente. Parece lógico que un partido de gobierno desee un debate político de guante blanco basado en la inexistencia de tensión política que, de alguna manera, pueda trasladar a la ciudadanía una sensación de estabilidad y acomodo. Es necesario aceptar que exista la confrontación pública de ideas, la crítica a los abusos de poder, la denuncia de las irregularidades, el libre ejercicio de la protesta callejera o la resistencia firme ante determinadas medidas. Otra cuestión es cómo se ejercita formalmente esa acción de control de la actividad del Gobierno.

También hay que asumir la sólida renuncia a la réplica desaforada. Hay que dejar de lado el legítimo derecho no escrito a devolver con la misma moneda. Está claro que nadie es más culpable que el que inicia un incendio. Pero no es inocente el que ayuda a propagarlo. Cada vez que una conducta se manifiesta como una evidente provocación es necesario detener el debate y hacer ver a los ciudadanos y al resto de los interlocutores que no estamos dispuestos a aceptar esa práctica política. Supone un evidente ejercicio de contención y requiere un meritorio esfuerzo de aplacar la rabia que se revuelve en las entrañas. Socialmente debería ser reconocido como más valiente y meritorio el autocontrol que el desahogo que puede ser tan placentero, como irresponsable.