El diablo es el nuevo 'satisfyer'

Publicada el 20/06/2020 a las 06:00

Se abre el telón y aparecen un exministro, un arzobispo y un presidente de universidad hablando del diablo. ¿Cómo se llama la película? “Satán cruzado los cables, my friend”.

El diablo es el satisfyer del momento, lo tiene todo: malote, ardiente y si te descuidas, te mete “un chis” que te da vueltas la cabeza. Si no le suena de nada esto del diablo, el chis y cabezas fuera de la órbita… usted se ha perdido las últimas novedades conspiradonoicas del momento.

Todo comenzó con Jorge Fernández Díaz. Asegura el exministro del Interior que en 2015 estaba él con el papa Benedicto XVI en los jardines del Vaticano y su santidad le dijo: “El diablo quiere destruir España” ¡¿En serio Jorge?!

O sea que lo de Eurovisión era solo el inicio de una estrategia endiablada para acabar con nosotros. ¿Y qué le habremos hecho a Satán para que nos tenga entre cuerno y cuerno? –pensé yo para mí–. Según Jorge, las razones de la inquina demoniaca antiespañola son históricas:

“El diablo sabe los servicios prestados por España a la Iglesia de Cristo (…) El diablo ataca más a los mejores y por eso ataca especialmente a España y la quiere destruir”.

¡¿Cómo te quedas?! Yo de Silestone, y eso que con el ángel Marcelo de aparcacoches, Jorge ya había puesto alto el listón…

No me había repuesto del impacto de tal revelación, cuando va el arzobispo Cañizares –otro influencer generador de clickbaits– y dice que el demonio está on fire con la pandemia: “El diablo está intentando llevar a cabo investigaciones para vacunas y para curaciones”.

¡O sea, que Satán es de ciencias! ¡Ah, por eso hemos echado a tantos científicos de nuestro país: Fus, fus, malignos, vuestras movidas demoníacas lejos de aquí!

El arzobispo adoptó su tono más jocoso y coñizares en un momento de la intervención: “¡Qué bueno, mira qué bien, ya tenemos una vacuna!” Pero en seguida recuperó el de acojoneitor: “No señor, tenemos una desgracia más, obra del diablo. Eso es lo que quiere el diablo”.

Cuando ya estaba decidida a darme al porrón de gel hidroalcohólico, aparece en escena José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica de Murcia, y con voz de Drácula de Coppola suelta:

“¿El coronavirus es voluntad de Dios? ¡No! ¡las fuerzas del mal, las fuerzas oscuras del mal! En cada generación aparece el Anticristo y aquellos que le sirven con gran poder”.

Y acto seguido, cita a aquel a quien deben de pitarle ininterrumpidamente los oídos en las últimas semanas:

“Gates y ‘Soro’ (Soros) nos van a poner un ‘chis’ (chip) para controlarnos. ¡Pero qué se han creído, esclavos de Satanás!”.

Se abre el telón y aparecen un exministro –cinco años al frente de Interior– un arzobispo –seis años vicepresidente de la Conferencia episcopal– y el presidente de una universidad –institución académica de enseñanza superior– con el diablo en la boca ¿De qué genero es la película? La puesta en escena es pura comedia pero el trasfondo es de terror.