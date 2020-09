Cayetana saca la navaja

Publicada el 09/09/2020 a las 09:12 Actualizada el 09/09/2020 a las 09:35

Cayetana Álvarez de Toledo ha decidido lanzarse a una batalla sin cuartel. Que se preparen en el PP: ¡La que se les viene encima! En 1996, Mike Tyson volvió a pelear tras pasar tres años en prisión condenado por violación. Salió antes de lo previsto por buena conducta. Había sido campeón del mundo antes de ingresar en la cárcel y quería volver a recuperar su trono. Cuando en marzo de 1996 se publicitó su regreso, se hizo con un cartel en el que sólo se veía su rostro de pocos amigos y una leyenda que decía: “Mike Tyson ha vuelto… y no está muy feliz”.

La ex portavoz parlamentaria del PP ha decidió volver al ring. No parece haber aceptado su cese forzado y se ha decidido a volver a pelear, volver a recuperar su trono. Su primer movimiento ha sido lanzar el primer capítulo de una serie de intervenciones públicas a través de YouTube. La primera de sus Catilinarias, así las ha bautizado al parecer, se titula Los cuarenta y cuatro. Este primer episodio es acongojante. Sobre todo, si eres dirigente del PP.

En su intervención se define como “una española empecinada” a la que el destino le ha forzado a “explorar nuevas vías”. Su iniciativa surge debido que en España existen “partidos fuertemente jerarquizados que merman la voz de los parlamentarios”. Se entiende que se refiere a partidos como el PP y a diputadas como ella. En el vídeo declara su objetivo: “Quiero ensanchar los márgenes de libertad del parlamentario”. Como prueba, denuncia el trato vejatorio que le han dado desde la dirección de su formación. Todos los puestos que había pedido se los han rechazado: “No pudo ser”, afirma con solemnidad. Y explica la razón que le han dado: no figura entre los 44 diputados más importantes de su grupo parlamentario. Parece que le ha dolido y ha decido saltar al ring para defender, según sus palabras, “una política adulta, digna y de calidad”.

Del vídeo, lo más llamativo es un curioso mensaje subliminal. Cayetana lanza su discurso delante de un muy significativo libro colocado visiblemente en la estantería.

Se trata de Arguably (Posiblemente), una recopilación de ensayos de un mítico escritor, columnista y, sobre todo, polemista llamado Christopher Hitchens. La biografía de Hitchens es espectacular y digna de una serie documental de HBO. Murió en 2011, pero dejó tras de sí multitud de escritos casi siempre repletos de inteligentes argumentos provocativos.

Hitchens fue un izquierdista trotskista que desarrolló su carrera entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Su estilo punzante le llevó a todo tipo de polémicas. Fue especialmente batallador contra la guerra del Vietnam. Profundamente contrario a la religión monoteísta a la que definía como “un plagio de una simple habladuría”. Fue ferozmente crítico contra el terrorismo islámico a raíz del atentado de las Torres Gemelas.

Su teoría más famosa fue la invención de La Navaja de Hitchens, que era su arma preferida en las numerosas polémicas públicas que protagonizó. Su navaja consistía en mantener una severa línea argumental: “Lo que alguien dice sin prueba alguna, puede rebatirse de la misma manera”. El mensaje subliminal parece claro y, a buen seguro, que no es casual. Cayetana deja claro que va a dar la batalla y que no está dispuesta a aceptar las reglas argumentales que pretenden imponer sus rivales/compañeros dentro del PP. Si van a por ella, está dispuesta a contestar con la misma moneda.

Una de las citas más conocidas de Christopher Hitchens podría estar en la mente de la ex portavoz popular estos días: "Pienso que este planeta es utilizado como una cárcel, un manicomio y un basurero por una civilización superior para deshacerse de los indeseables e inútiles. No lo puedo probar, pero tu tampoco puedes demostrar lo contrario”. Cayetana ha vuelto… y no está muy contenta. Agárrense a la silla.