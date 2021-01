Ser eternos, aunque sea virtualmente

Publicada el 22/01/2021 a las 06:00

Ser eterno, ser inmortal. Es lo que el ser humano lleva buscando toda la vida. Trascender nuestro propio tiempo, vivir eternamente. De una forma física, de momento, no se ha logrado, la ciencia no ha dado con ello, pero llegará, aunque ahora nos suene a ciencia ficción o nos dé vértigo pensar en ello. Así que mientras no podemos de una forma natural luchar contra nuestro propio envejecimiento, la mujer y el hombre, durante siglos, se ha conformado con ser eterno a través de su obra, de su vida, de sus hazañas…Pasar a la historia de una forma épica a ser posible. Que nos recuerden por aquello bueno que hicimos, no por lo malo. Estar en los libros de historia, que nuestro nombre aspire a ocupar el callejero de nuestra ciudad…

Son los sueños y anhelos del ser humano, innatos desde el principio de los tiempos. El miedo al olvido es el abismo de quienes alimentan su ego. Aunque no sepas muy bien qué harías con esa inmortalidad, cómo gestionarías el aburrimiento de ver a la humanidad cometer los mismos errores, generación tras generación. Vivir sin los que quisiste, echar de menos a los tuyos.

Ayer se armó un buen revuelo con el nuevo anuncio de una conocida marca de cervezas. Había resucitado para su anuncio nada más y nada menos que a Lola Flores. Gracias a miles de imágenes, gracias a la inteligencia artificial y al trabajo de más de un año, habían conseguido recrear su imagen, sus gestos, sus movimientos, habían conseguido que Lola Flores se asomara a 2021 para decirnos que sigamos arañando en nuestros orígenes para no perdernos. La imagen es espectacular y hay que recordarte una y otra vez que eso que estamos viendo es un trabajo artesanal de potentísimos ordenadores, que no es real. La voz la ha puesto su hija y con eso han logrado completar el “engaño”. 26 años después de su muerte ella estaba otra vez aquí, en este mundo loco que tenemos ahora, contándonos que, a pesar de estos meses, había mucho por lo que seguir celebrando la vida. Bueno, es un spot y hay que decir, sin reparos, bravo para quien haya tenido la genial idea. Los publicistas han logrado lo que buscaban, que hablemos de la marca.

Pero no perdamos de vista que las Deep Fake son la gran amenaza de quienes nos dedicamos a la comunicación. La tecnología y la inteligencia artificial perfeccionan cada vez más la recreación de imágenes, vídeos o secuencias inexistentes. Cada vez será más difícil no sucumbir a un engaño de masas. Pero puede, sólo puede que, dentro de un tiempo, sirva para algo más que para engañar.

Nuestras reflexiones, nuestros gustos, nuestras preferencias, se almacenan en la red sin que nosotros seamos conscientes. Ahí están, para quien las quiera usar, ahora o dentro de muchos años. Hemos creado una auténtica biblioteca virtual de nosotros mismos, de nuestra forma de pensar y de actuar. Así que, si alguien en un futuro quisiera reproducirnos, traernos de vuelta para que le diéramos un consejo, viéramos en qué se han convertido, podría hacerlo. Esto no ha hecho más que empezar. Si alguien nos echara de menos por nostalgia, por recuerdos, podría tirar de tecnología y crear un yo virtual que le acompañara en su soledad. Y aquí enlazo con lo que decía al principio. Quizás estemos más cerca de lograr ser eternos, pero no como hemos soñado siempre, desde el principio de los tiempos, sino como la tecnología quiere o puede hacer que lo seamos. Como avatares, como reproducciones de trozos de nuestra vida y de nuestro legado audiovisual. Así que, si alguna vez ha tenido dudas de qué cuelga o no en redes, piense también en esto. Somos lo que decimos, lo que escribimos y lo que enseñamos públicamente. Ahora y dentro de muchos años. Que se lo digan si no a Lola Flores.