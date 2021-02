Cinco apuntes de urgencia y una pregunta central: ¿ERC es antes de izquierdas o independentista?

Publicada el 15/02/2021 a las 00:43

Las elecciones catalanas son más que unas autonómicas, tanto por el evidente impacto del conflicto catalán en el conjunto de España como por las repercusiones que estos comicios pueden tener, sea en la gobernabilidad del país o en la vida interna de cada una de las formaciones que se miden en las urnas.

A falta de poder profundizar en los datos, y con una llamada a la prudencia a la hora de comparar votos por la tremenda caída de la participación en casi 25 puntos, ya hay unas cuantas consideraciones que se pueden hacer:

Primero: El conflicto territorial en Cataluña sigue siendo el protagonista de su vida política. Aunque las preocupaciones de los catalanes en estos momentos giran más en torno a la pandemia y la crisis, el eje territorial no ha dejado de ser fundamental. Y esta vez con mayor porcentaje de voto nacionalista que en ocasiones anteriores. Probablemente porque los no independentistas no han sido capaces de movilizar a los suyos. En cualquier caso, queda demostrado que ni DUIs ni 155s van a poder solucionar dicho conflicto.

Segundo: El triunfo del PSC como primera fuerza tiene que ver con la vuelta a casa de muchos votantes de Ciudadanos. Este partido se ha mostrado incapaz de convertir los apoyos recibidos hace cuatro años en una propuesta distinta para Cataluña (Inés Arrimadas aún paga el pecado original de no haberse presentado a la presidencia). Esta vez el PSC ha recuperado los votos apoyado, además, por la imagen de ese hombre tranquilo que ha sido Illa al frente de la pandemia, la principal preocupación de la sociedad catalana.

Tercero: En Comú Podem ha mantenido muy bien el tipo en un momento de subida del PSC, lo que confirma la idea de un suelo sólido de los comunes. Un dato a no obviar es que de los 8 diputados que han obtenido, 7 lo han sido por Barcelona, y 1 por Tarragona, consiguiendo porcentajes muy similares a los de hace 4 años. La figura de Ada Colau no acusa desgaste, algo que Pablo Iglesias debe anotar.

Cuarto: La derecha se ha reconfigurado en su conjunto. El PP ha sufrido para mantener 3 diputados gracias más al candidato Alejandro Fernández que a Pablo Casado, cuya figura se debilita por momentos. Ciudadanos se ha derrumbado en una estrepitosa caída mientras Vox ascendía con una fuerza semejante a como lo hizo en el Congreso de los Diputados en la repetición electoral del 10 de noviembre de 2020. La extrema derecha ha dejado de ser una anécdota para convertirse en un problema que se proyecta hacia el futuro.

Quinto: El Gobierno de Cataluña depende hoy de una pregunta que tiene que contestar ERC. ¿Es dicho partido más independentista que de izquierdas, o al revés? Si no fuera por la compleja relación que tiene con Junts per Catalunya y por su papel en la gobernabilidad de España, la respuesta estaría clara, pero en este caso queda margen para múltiples negociaciones, apoyos y abstenciones. Veremos.