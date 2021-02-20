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La Mirada Internacional

En defensa de la libertad de expresión

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Publicada el 20/02/2021 a las 06:00

En defensa de la libertad de expresión

Fernando Berlín analiza la perspectiva de los medios internacionales ante el arresto del rapero Pablo Hasél.

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2 Comentarios

  • Artero Artero 20/02/21 00:06

    EL PROV¡BLEMA ES, QUE AÚN NO SE HA CAMBIADO EL CODIGO PENAL, Y QUE POR TANTO, LA ¿ JUSTICIA ESPAÑOLA ?, SE DEBE ATENER A LAS LEYES EXISTENTES, AAÚN ACEPTANDO ESTO, SE PODÍA HABER HECHO UNA INTERPRETACIÓN QUE NO DIERA PIES A TODO LO QUE ESTÁ PASANDO.
    EN VERDAD, QUE EL MISMO HASEL,ESTARÁ DISFRUTANDO DE TODO LO QUE OCURRE, PORQUE EL LO HUBIERA DESENCADENADO PERSONALMENTE SI HUBIESE PODIDO, DADA LA CATADURA DEL PERSONAJE. POR OTRO LADO, CREO, QUE UP SE HA PEGADO UN TIRO EN EL PIÉ, AL DEFENDER A ESTE SUJETO, SIN CORTAPISAS ALGUNA, CUANDO ES QUIEN MENOS DEBERÍA DEFENDERLO, DADO QUE EL PERSONAJE Y OTRO COLEGA, VIENEN A DECIR, QUE PODEMOS ES LA PATA ZURDA DEL FASCISMO

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  • Aracne Aracne 19/02/21 23:25

    Por fin un buen comentario tras la escucha de los informativos de las cadenas de televisión. Gracias.

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