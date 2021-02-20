En defensa de la libertad de expresión

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EL PROV¡BLEMA ES, QUE AÚN NO SE HA CAMBIADO EL CODIGO PENAL, Y QUE POR TANTO, LA ¿ JUSTICIA ESPAÑOLA ?, SE DEBE ATENER A LAS LEYES EXISTENTES, AAÚN ACEPTANDO ESTO, SE PODÍA HABER HECHO UNA INTERPRETACIÓN QUE NO DIERA PIES A TODO LO QUE ESTÁ PASANDO.
EN VERDAD, QUE EL MISMO HASEL,ESTARÁ DISFRUTANDO DE TODO LO QUE OCURRE, PORQUE EL LO HUBIERA DESENCADENADO PERSONALMENTE SI HUBIESE PODIDO, DADA LA CATADURA DEL PERSONAJE. POR OTRO LADO, CREO, QUE UP SE HA PEGADO UN TIRO EN EL PIÉ, AL DEFENDER A ESTE SUJETO, SIN CORTAPISAS ALGUNA, CUANDO ES QUIEN MENOS DEBERÍA DEFENDERLO, DADO QUE EL PERSONAJE Y OTRO COLEGA, VIENEN A DECIR, QUE PODEMOS ES LA PATA ZURDA DEL FASCISMO
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