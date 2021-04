La izquierda va ganando por cero a cero

Publicada el 06/04/2021 a las 06:00

“No confíes en alguien cuyos números dicen lo contrario que sus palabras y, sobre todo, no inviertas en él”.

Todo es un negocio porque todo se puede comprar y vender, desde los bienes materiales a los espirituales, igual un apartamento que un escaño, lo mismo una parcela que a uno mismo, como demuestran los tránsfugas en el terreno de la política y todas las personas que, fuera de él, siempre están dispuestas a cambiar de principios si la traición está bien pagada. A día de hoy, el mundo se divide entre quienes pelean contra eso y quienes lo provocan, defienden o justifican. La mala noticia es que van ganando los malos, que le han puesto a su cruzada contra los derechos de las personas el alias de neoliberalismo y que, por muy increíble que resulte, a menudo cuentan con el apoyo de sus víctimas, unas porque se dejan cegar por las banderas que les ponen delante para que los árboles no dejen ver el bosque y otras porque cuando tendrían que ir a votar se quedan en casa. El resultado es que vivimos unos tiempos injustos que bailan al ritmo del mercado, algo que demuestra a las claras el hecho de que no se suspendan las patentes de las vacunas durante la pandemia, para evitar que las farmacéuticas especulen con nuestra vida y nuestra muerte, y confirma la arrogancia con que la farmacéutica AstraZeneca se ríe de toda la Unión Europea incumpliendo los contratos que firma con ella, sin que las instituciones continentales puedan en modo alguno pararle los pies. Está claro quién se lleva aquí el gato al agua y quiénes siguen con el agua al cuello. Entre los primeros, cómo no, están los seguros privados de salud, que han desbordado todas sus marcas y superan ya los once millones de clientes y los nueve mil millones de facturación: todo un síntoma.

En el nuevo sondeo del CIS, centrado esta vez en las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid, el bloque de la derecha y el progresista empatan a sesenta y ocho diputados y la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, aparte de aparecer como la más votada, se impone a sus socios de la ultraderecha, que tal y como se esperaba corren el riesgo de no tener siquiera representación en la Asamblea. No parece muy probable, en cualquier caso, que lleguen a ser mucho más que una fuerza de segunda categoría en la región, porque para evitarlo no necesitan un vuelco en los pronósticos, sino varias vueltas de campana. No es que quede mucho, es que queda casi todo y habrá que ver cuánto se parece en esta ocasión la encuesta al resultado final, pero es evidente que para el Partido Popular sería un éxito librarse de sus aliados, con los que ha ido de la mano pero igual que va un preso de la de un policía que lo lleva esposado. Ahora ya puede centrarse en uno de sus mensajes preferidos, el de vender esto como un duelo al sol de ella contra Pedro Sánchez, con el lema socialismo o libertad en los carteles y el plan estratégico de convertirse en la Jordi Pujol de la capital supuestamente envidiada y asediada por el resto de los territorios de España. Como el antiguo líder catalán, ella también aspira a encarnar los valores de Madrid y a hacer ver que atacarla a ella es atacarlas a las dos.

Su truco es atacar como quien sólo se defiende, ofrecerse al mismo tiempo como resistente y conquistadora, y como piensa que subir el tono le da beneficios, gira la rueda hasta ponerla al máximo volumen: “El PSOE se ha convertido en un refugio de golpistas, batasunos, okupas y bolivarianos”, y la izquierda en general se dedica a “dar homilías feministas mientras ha multiplicado el desempleo femenino; enfrenta la escuela pública a la privada, la educación especial con la general y la Sanidad pública y la privada, igual que hacen con las empresas; denostan y ridiculizan el sector servicios, la hostelería y el turismo y desprecian a la agricultura y al sector industrial.” Ni se pueden decir más barbaridades en menos tiempo, ni se puede mejorar un ejercicio de cinismo de tal calibre. También se ha autorretratado como la gran defensora de la hostelería y luego ha impedido con su disolución de la cámara que se le diera una ayuda millonaria que ya estaba recogida y aprobada en los presupuestos.

El problema es que sus números le llevan la contraria a sus palabras. Su gestión económica, de la que presume ante cada micrófono que se le pone a tiro, se resume con estas cifras: tiene ciento veintisiete mil setecientos parados más en 2020 y ha destinado al fomento del empleo treinta millones menos que en 2019, algo que aún empeora cuando se sabe que dejó sin utilizar otros trescientos ochenta y seis. Y en referencia a su desvelo por la Sanidad y el bienestar de la ciudadanía, ha quedado retratada con tres pinceladas oscuras: su gestión criminal de la primera ola de la pandemia en las residencias geriátricas, abandonadas, no medicalizadas y a las que dio orden de no derivar pacientes infectados a los hospitales; su convocatoria de elecciones en mitad del desastre, un sálvese quien pueda en toda regla que demuestra que le interesan menos los votantes que los votos y, finalmente, su último disparate, que ha sido cerrar los ambulatorios cuatro días y mandar a todo el mundo a vacunarse a su sanatorio Isabel Zendal, donde para llegar ha habido mucha gente, casi toda ella mayor y en numerosos casos, por razones obvias, con problemas de movilidad que se ha visto obligada a recorrer distancias kilométricas y, mucho peor, a aguantar colas de hasta cuatro horas. Para ella no son más que un decimal del número que piensa exhibir para alardear del funcionamiento de su centro estrella. Si no le salen las cuentas, las tergiversará, como ha hecho una y otra vez y secundada por su consejero de Sanidad, por ejemplo al repetir que no ponían más dosis porque el Gobierno no se las daba, cuando, en realidad, tenían en la nevera un treinta por ciento de las que se les habían dado.

Hay muchas formas de interpretar un muestreo. El del CIS dice también que Ayuso va a ganarle al resto de la derecha, pero no a la izquierda, de la que se podría decir que va ganando por cero a cero. A ver si en esta ocasión no desequilibra el resultado, según su costumbre, metiéndose un gol en propia puerta.