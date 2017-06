La canción del verano 'Tranquilito' de Mariano Rajoy

info Libre

Me enfrento al momento más temido del año:. Mis lectores habituales saben que la proximidad de ese trance me produce terror, temblores y sudores fríos. A punto estuve de suplicar al médico de familia que me recetara un Lexatin, o dos, pero al final decidí buscar por internet¡No quiero ni pensar cómo estaría yo de ser tú, esa placidez con tantos frentes abiertos! ¡Con la que tienes encima… y debajo!Lo primero que te toca afrontar es la moción de censura presentada por Podemos. Es el próximo 13 de junio, martes y trece, pero ni siquiera la fecha señalada por la superstición te pone nervioso, al contrario, te ríes de ella, como hicieron en su día Josema y Millán, jaté,solo te faltó virar el ojo como Salcedo y exclamar: “¡Prrrrr, venga!".Ese martes y 13 es también el día de san Antonio, santo al que le rezamos para que nos encuentre los objetos perdidos –es homólogo de san Cucufato–. Peroestás sereno y confiado, seguro de que no va a prosperar. Lo afrontas como el que tiene que llevar al niño al dentista, sabes que va a gritar pero a ti, dolerte, no te va a doler…Ni siquiera vas a defenderte. Te preguntaron los periodistas: “¿Va a replicar a Iglesias?” Y tú respondiste: “¿Replicar? Yo no replico a nadie” y continuaste andando,A finales de ese mes, o a principios de julio, te tocará ir a declarar como testigo en la comisión de investigación sobrePero tampoco parece alterarte la cita.Claro, el lugar al que tendrás que acudir es como tu segunda casa y quienes están allí, caras conocidas. Igual hasta te permites marcarte algún chascarrillo nuevo o repetir aquel “Joder, qué tropa” , que rescataste del Conde de Romanones,Días después, el 26 de julio , estás citado ante la sala de la Audiencia Nacional como testigo del caso Gürtel. El Tribunal no aceptó tu petición de hacerlo vía videoconferencia , argumentabas que el objetivo eraJuraría haberte visto caminando por calles empedradas, mezclándote con el paisanaje, a pecho descubierto, sin auto blindado, como aquel que estrenara en los ochenta Juan Pablo II,¿Sí? Perdón,Cuando tuve noticia de la decisión judicial, imaginé a un magistrado con la voz de: “La Audiencia ha decidido que debe abandonar la casa –de Moncloa para ir a declarar– (TENSIÓN MUSICAL) ¡Mariano!”.Pero tú no lloraste desesperado como Fresita,Dijiste tranquilo:y te imaginé silbando mientras sacabas tus pantalones cortos del cesto de la plancha y dejabas preparadas tus zapatillas de deporte, para recorrer los dieciocho kilómetros hasta el polígono San Fernando de Henares en modo Power walking, eso que de toda la vida se ha llamado caminar a toda leche.. Manuel Moix recién dimitido porque el fiscal general del Estado no pudo evitarlo… se empeñó, se empeñó Manolo y, nada, oye. Resulta que el ex fiscal Anticorrupción es propietario del 25% de una sociedad ubicada en Panamá, paraíso fiscal e infierno del fiscal. A Moix se le cruzó en su camino por la senda de la anticorrupciónsu homónimo Manuel.La información de, director de, que Moix no quiso clarificar con su versión , fue la guinda de un pastel que había ido creciendo desde que vio la luz la Operación Lezo. Llevábamos tiempo tarareándole al fiscal:De todos es sabido que lo que haga el jefe de la Fiscalía Anticorrupción nada tiene que ver con el Gobierno, o sea, para nada… Pero los periodistas te preguntaron si confiabas en el fiscal Anticorrupción y tú, en lugar de decir “oigan y a mí qué me cuentan”, respondiste lacónico: “Sí” , sereno y contundente. No tiraste de un “depende” gallego o de un “Covfefe” Trumpero. Dijiste “sí”, cual presidente de club de fútbol que confirma a su entrenador. Horas después Moix pasó a mejor vida en el Supremo.Hablando de tu homólogo norteamericano, el rubius de la White House ha anunciado que se pasa el Tratado de París por el Arco del Triunfo y los líderes europeos le han puesto a caer de un Appaloosa, Macron incluso se ha choteado de su lema electoral: “Make our planet great again”.Tú, en cambio, has respondido despacito –horas después que el resto– y con mariana tibieza: EU seguirá liderando la lucha contra el cambio climático en la dirección correcta. MR”, nada de nombrar a esa persona rubia que te dio la mano en la cumbre de la OTAN.Por todo esto, y por mucho más, necesito probar la valeriana mariana. Quiero aprender a afrontar la vida como tú, permanecer impasible ante las dificultades y no tener que doparme para hacer el cambio de armario. Nada me haría más bien que aprender de tu templanza, siempre más tranqui que un maestro de Shiatsu, impasible y relajado como turista en hamaca. ¡Presidente, dubidú, quiero ser como tú!Tiembla,