La Tercera Guerra Mundial ya está aquí

Imaginen a un grupo de señores mayores, en cualquier rincón de España, comentando las noticias:– Se conoce que– Por lo visto, el gordito coreano de la mala leche se ha liado a lanzar misiles a Japón.– Y el Trump ese, que no necesita mucho para calentarse, igual saca la mano a pasear y mete un zambombazo.– A todo esto, el hijo de la Tomasa, la que se radicalizó en Córdoba, dice que hasta que no se lleven, no paran.– Pues sí que estamos buenos.– Hala, me voy para casa, que va a empezar lo de Jordi Hurtado y hay bote.Cuando eres niño, si tienes la suerte de ser querido y protegido, tu entorno se ocupa de distraerte para que no veas a los fantasmas y puedas crecer libre de miedos. Pero cuando eres adulto, no te queda otra que. La distracción para conseguir dejar de pensar en ellos, a ratos, aunque sepas perfectamente que están ahí, has de buscarla tú mismo.Los hay que eligen, me cuenta un psicólogo especialista en tratar la amaxofobia –son mayoría las mujeres que reconocen su angustia ante al volante y piden ayuda profesional, por cierto– que muchas de las personas que sufren este temor obsesivo a conducir un vehículo, no asumen su miedo ni lo afrontan, prefieren optar por una conducción violenta y asustar a los demás.. Muy fan.Otros, en cambio, preferimos, con el amor, tomar unas cañas con los amigos, “coger un libro”, como dice la madre de Toni, el protagonista de la última novela de Antonio Orejudo o sentarnos a ver, en bucle, vídeos de Joaquín Grilo , el bailaor, para perdernos en su arte inexplicable.Esta semana hemos asistido a un pleno “extraordinario”, adjetivo idóneo para describir el arte de Grilo, pero. Aquella sesión mañanera de vuelta al cole no tuvo nada de extraordinario, yo no vi nada que no haya visto mil veces ya. La comparecencia de Rajoy para dar explicaciones sobre su responsabilidad en el caso Gürtel –por explicaciones no le vino nada y por Gürtel, tampoco– fuePor eso Mariano se fue tan tranquilo como llegó, después de, unos muy esperables y otros más sorprendentes y embarrados, a los que le cuestionaban.Y cuando le pareció que tenía todo el pescao’ vendido, se plantó ante los diputados con la mano apoyada en la cadera y les espetó que si quieren que se vaya ya pueden ir organizando una –otra– moción de censura . O sea, Mariano vino a decir:, solo le faltó añadir: “Hala, me voy para casa que va a empezar lo de Jordi Hurtado y hoy hay bote”.Baldoví, el portavoz de Compromís, lo resumió con precisión quirúrgica: “Insisto, hemos sumado los votos para que usted comparezca, pero, para enviarlo a la oposición”.Resumiendo, guardado el mes de agosto en el armario de la ropa de verano hasta el año que viene, estrenamos este mes de septiembre gravitando entre ladesde varios flancos, el monotema dey el. ¡Cómo no vamos a hacer humor para sobrevivir!