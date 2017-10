Los socialistas ante la crisis de Cataluña

info Libre

1)Ser leal al Gobierno de España en la crisis institucional y apoyar las medidas que adopte el presidente Rajoy.



2)Condicionar el apoyo al Gobierno de España a la marcha de las negociaciones con las instituciones catalanas y a la ausencia de excesos represivos como los del 1-O.



3)Intentar mediar entre los nacionalismos español y catalán planteando una reforma constitucional.



4)Defender la realización de un referéndum negociado y con garantías.

Tras la comparecencia del president Puidgemont este martes en el Parlamento catalán, se abre una nueva fase políticaentre las instituciones de consecuencias probablemente trágicas para Cataluña y España.Hay, pues, un cierto margen para reconducir la situación. El Gobierno de Mariano Rajoy, en una clara posición de fuerza frente a las instituciones catalanas, podría aprovechar el repliegue de Puigdemont para reprimir el movimiento independentista aplicando soluciones extraordinarias, lo que supondría rechazar toda oferta de diálogo. O podría simplemente no darse por enterado de la propuesta de Puigdemont,o cometa un error mayúsculo (como habría ocurrido si se hubiera realizado ayer una declaración unilateral de independencia).La reacción última del Gobierno de España dependerá en buena medida de la presión que reciba. No bastará que el President de la Generalitat le emplace a negociar. La inercia de Rajoy y el PP consiste más bien en seguir a piñón fijo, desoyendo las demandas del bloque independentistaEn este sentido, la presión de los partidos de la oposición es crucial, sobre todo porqueEn general, las posturas de los partidos están relativamente claras, salvo en el caso del PSOE. Los socialistas están internamente divididos. Su vieja guardia ha adoptado posiciones muy radicales, pidiendo la aplicación inmediata del artículo de 155 e incluso el envío de tropas a Cataluña, a la vez que rechaza el diálogo con aquellos a los que denomina “golpistas”.apoya al Gobierno frente a la desobediencia de las instituciones catalanas, pero ha criticado los excesos represivos del pasado 1 de octubre y quiere el diálogo entre las partes.En algún momento el PSOE tendrá que tomar una decisión difícil, situándose o bien con el bloque del nacionalismo español que propugna un enfrentamiento total con el nacionalismo catalán, o bien con las marchas de blanco queEl PSOE, por su posición moderada, es muy probable que acabe siendo un actor crucial en el desarrollo de este conflicto. Me gustaría plantear a los lectores deunas cuantas posturas que podría adoptar el PSOE en los próximos tiempos:He intentado ordenar estas alternativas en función de su mayor o menor proximidad al Gobierno. Evidentemente, puede haber otras muchas tomas de posición que yo no haya tenido en cuenta. Estas que traigo aquí son las que se me han ocurrido para iniciar el debate:en las circunstancias actuales para contribuir a la resolución de la crisis catalana?