No llueve. No cae una gota., es el año más seco de su historia, está en alerta y con los embalses al 45%. Peligran las cosechas, crece la contaminación, aumentan las alergias. El Gobierno se plantea restricciones a partir de 2018 si seguimos así... Hay sequía , de agua y de protagonismo del drama en los medios, el grueso de los espacios se lo seguimos brindando al. Al enemigo del agua, ni agua. Muy fan.No cae ni una gota que pueda refrescar nuestras cabezas atolondradas de tanto centrifugar el temazo, exhaustas de recorrer octubre como: 1-O, referéndum visible e invisible; 10-O, declaración y suspensión de la independencia en cero coma; 11-O, requerimiento del Gobierno por la mañana y pleno parlamentario de patatas por la tarde; 12-O, fiesta nacional, con más banderas que nunca y las ausencias de siempre; 16-O, expiración del plazo para que Carles responda a Mariano. Y lo que nos queda de mes hasta el 31-O, si llegamos vivos a la noche de los muertos... Una cosita, ¿este calendario lo ha diseñado un psicópata?Me dicen por el pinganillo que me he saltado el viernes 13-O, el de la presión de la ANC y la CUP para que. Lo cual indica que no está declarada, o sea, ¿en este momento, la respuesta al requerimiento? ¿O no?La famosa cuestión ha empatado ya con otras preguntas incrustadas en el imaginario colectivo: “¿Te gusta conducir?”, de fácil respuesta y “¿a qué huelen las nubes?”, de compleja resolución.¿En cuál de las dos situaciones está Puigdemont? ¿Es la suya una respuesta fácil, por lo mucho que le gustaría conducir la independencia? ¿O lo tiene complicado, porque las nubesy continuidad del éxodo empresarial?De la sequía española tampoco se habla fuera de nuestras fronteras, en cambio “la pregunta” ha hado la vuelta al mundo. Titulaba Raphael Minder en The New York Times el pasado miércoles: “Toda España se pregunta ¿se declaró o no la independencia en Cataluña?”. Se confirma, el lema de FragaLa sequía de información acerca de lo que no es el asuntazo ha robado protagonismo a algunos personajes que otrora nos arrebataron el corazón, las portadas y el dinero público. Se presentaron esta semana las peticiones finales de condena de la Fiscalía Anticorrupción para los acusados de Gürtel, con multa para el partido en el Gobierno y, oigan, como el que oye llover... Ah, no, que no llueve.Me decía ayer un amigo periodista, indignado con que: “¡ni siquiera le hemos dado la suficiente importancia al hecho de que Estados Unidos abandone la Unesco , por segunda vez!”Aquí le quité la razón a mi amigo atribulado: “a ver, alma de cántaro, que Trump haga esto no es noticia,. Y te digo yo que la razón de fondo no es aquello del sesgo político y antisraelí”. Imaginen ese diálogo:TRUMP: Oye, ¿esto de la Unesco, qué es lo que es?ASESOR: Un organismo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para, como camino hacia la paz, con el propósito de evitar otro conflicto global.TRUMP: ¡“Educación”, “Cultura”, “Ciencia”, “paz”! ¿Y por esto hay que pagar? ¡WTF! ¡Nos borramos, bastante gasto tengo con el abono a Netflix!Pasan infinidad de cosas a diario, pero aquí estamos nosotros en el nuevo episodio, atentos a “la respuesta a la pregunta”. Dicen que Puigdemont baraja responder al Gobierno con el texto de su discurso del 10-O en el Parlament.Aunque yo, puestos a vacilar, tiraría del modo Tardá: “Mariano, ocurrió lo que ocurrió”.En pleno proceso de cavilación de Carles, Artur Mas, alias La que Mas liao pollito, va y dice que ni la CUP ni la ANC presiden el Govern y que, sin reconocimiento internacional, no hay independencia que valga. Esto es como cuando tu amigo, el echao p’alante, te anima a que os tatuéis, cada uno, a un hijo de la Khalesi en una nalga y, cuando llega el momento, se raja. Y tú te quedas con el culo al aire y un dragón tatuado en el ídem.Puede que Carles se esté acordando ahora de otro eslogan publicitario, por aquello de la presión que supone haberse comprometido a lanzarse al abismo:Pronto sabremos si hay 155, para satisfacción de Rivera y los suyos. O si hay vuelta a la casilla de salida, con intención de reconstruir puentes para satisfacción de Sánchez y algunos de los suyos y dar un lavado a la Constitución del 78. O si hay “ más medidas” aparte del 155,como ha dicho Rafael Hernando... De producirse el segundo escenario,, porque no, no llueve.Por cierto, hay alguien en España seguro de que hubo declaración. Según El País , el recluso de Brians 1, Abilio H, exige su inmediata puesta en libertad. Argumenta que está encarcelado bajo las leyes del código penal español y. Ha pedido habeas corpus. Falta de agua tenemos pero sequía de ingenio y de morro, jamás. Spain is different.