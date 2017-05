Denuncia de la nueva política de vivienda del gobierno

Datos básicos

Las viviendas vacías en 2011, que según el censo suman más de 3.000.000. La bolsa de viviendas en construcción en 2011 que se hayan terminado y puesto a la venta, que el Banco de España estima en 2.000.000, lo que concuerda con los datos que aporta el Observatorio de Sostenibilidad al medir los suelos urbanos en construcción en la misma fecha. De ellas, las promotoras tendrían aún por vender 500.000, según estima el ministerio de Fomento, y el resto se repartirían entre las que tienen los bancos y las obras que siguen paradas. Las viviendas que quedan vacantes cada año por extinción de hogares, que se estiman, a la baja, en 150.000 cada año. Las viviendas recuperadas por desahucios que suman una media de 75.000 cada año. Las viviendas iniciadas desde 2011 que alcanza una media anual de 35.000.

La evolución del número de hogares desde 2011 —el INE dispone de una encuesta continua de hogares que actualiza trimestralmente—, de los que conocemos sus datos totales, refleja que los hogares en España se han incrementado desde 2010, cuando se invirtió el saldo migratorio, en menos de 60.000 hogares al año. La compra de viviendas como inversión, que se estima en el 20% de las transacciones anuales de viviendas y resulta ser del orden de 40.000 al año. La compra de viviendas por extranjeros que alcanza una media de 40.000 al año.

Para analizar la iniciativa del Ministerio de Fomento de, que trata de incentivar el mercado inmobiliario tanto en compra como en alquiler, es necesario, tanto de la oferta como de la demanda de viviendas y del funcionamiento del mercado, y estimar la influencia que las políticas presentadas tienen sobre ella.A pesar de los muchos datos de que se dispone en un mercado tan analizado —el ministerio de Fomento tiene monitorizado el análisis del sector con actualizaciones mensuales de los datos y el INE actualiza su encuesta continua de hogares cada trimestre—, a veces el conocimiento exhaustivo de los árboles —las vivienda con sus diferentes características, los hogares y el mercado de compraventa y alquileres— no nos dejan ver el bosque: lasadecuado a sus necesidades y acorde a sus posibilidades económicasTrataremos primero de evaluar las, el número dey lasLaen 2017 de viviendas tiene su origen en cinco fenómenos complementarios:Todo ello supone que en el quinquenioLade alojamiento se estima analizando tres orígenes complementarios:De todo ello resulta que laEn cuanto allase sitúa en los últimos años en unde las cuales el 80% se dirige a viviendas de segunda mano (320.000 viviendas/año) y el 20% a vivienda nueva (80.000 viviendas/año). Además, de las 400.000 transacciones anuales unpara dedicarlas mayoritariamente al alquiler. Lase sitúa en una media deLos(18.000.000) habitan en 2011 unElen términos globales en los últimos años, aunque se distribuye de forma irregular. La media nacional del alquiler ha crecido en un 4% anual (130.000 alquileres/año), por lo que la distribución de los hogares en 2017 sería del 19% en alquiler y un 81% en propiedad. Pero en los distritos centrales de lasy en lasLosy, desde entonces, permanecen estables, salvo en las áreas centrales de las grandes ciudades en las que el precio de venta ha repuntado un 15%.El problema principal proviene de quey, ante la falta de vivienda pública, ha de recurrir al. Por ello elen el quinquenio.Por otra parte, en relación con los problemas de vivienda en España hay que destacar tres fenómenos singulares de nuestro país.-Desde que se inició la crisis en 2008 las administraciones, no solo para cederlas en alquiler, sino también en venta. Y además varias instituciones han vendido recientemente su patrimonio acumulado.-Las consecuencias de laen relación con el pago de la vivienda son queen una media anual 60.000 y que los lanzamientos por impago afectan a 80.000 familias al año, que se dividen al 50% entre las que tenían su vivienda en compra y las que vivían en alquiler.-Elcausa quey, como las administraciones no tienen recursos para proporcionarlas alojamiento adecuado a sus posibilidades, resulta que muchas de ellas recurren aya sean estas propiedad de las administraciones, de los bancos, de promotoras o de particulares.Si estos son los datos básicos de la situación de partida, lay diseñarla de acuerdo con ellos.Con la política de vivienda actual, cada año, aún sin construir nuevas viviendas. Por ello, resulta que cada año, que curiosamente y, por casualidad —ya que las variables no están relacionadas—, coincide aproximadamente con el número de desahucios anuales. De ello, se puede concluir queque padece el mercado.Además, resulta que50.000 por los nuevos hogares insolventes, más 60.000 por desahucios. Este hecho contrasta con el dato que muestra la diferencia entre oferta y demanda, que permite estimar que(6.300.000 en oferta menos 700.000 demandas).Por otra parte, losque se forman desde 2011, en torno a 250.000 cada año, sufren lasLo que produce que aproximadamenteDe ello resulta que, sobre todo, en los centros de las ciudades.También se ha de considerar que sufrimos el, lo que produce que estas familias tengan muchas dificultades, o no puedan, resolver su necesidad de vivienda en el mercado, ni en compra ni en alquiler, y seancuando la pobreza les alcanza.—El análisis de los aspectos cualitativos del mercado, resultantes de los desajustes entre la demanda insolvente y la sobreoferta de viviendas a precios altos, ofrece conclusiones muy relevantes, entre las que destacamos.—Resulta—lo que supone el aumento de la demanda y de los precios— cuando el mercado está en recesión y tiene tancomo los que se observan.—Losdebido a la sobreoferta.que tienen que recurrir al alquiler y provoca queEsto favorece que, de los bancos o de los particulares forzados a la venta de sus activos por la crisis, ymediante la gestión agresiva de la demanda solvente y de los alojamientos turísticos. Con esta práctica especulativa, que toma como referencia base el que resulta de la capitalización del alquiler y, si el alquiler sube, en consecuencia lo hace también el precio de venta.Las dos alternativas para lasobre la evolución posible de los precios de compra y de alquiler, que ahora funcionan correlacionados, son:Con ello se ayuda a la estabilidad de los balances de los bancos, se amplía el nicho de mercado de los fondos de inversión que, ante la debilidad de la demanda para comprar, son los únicos que pueden hacerse cargo de las promociones en construcción y los activos inmobiliarios de los bancos y, de paso, se tranquiliza a las familias que han localizado su patrimonio en activos inmobiliarios. Y las subvenciones al alquiler, junto al comportamiento especulativo con el alquiler de los inversores en viviendas, impulsan al alza el precio. Pero se, mediante una oportuna reforma fiscal que grave la retención de viviendas vacías. Solo con ello los precios bajarían tanto en compra como en alquiler.Ante esta disyuntiva, con esta reforma, pora mantener el valor de sus activos,en vivienda para alquilar y, como consecuencia,La propuesta de nueva política de vivienda del gobierno parte de la hipótesis de que estamos en unay el, por lo que. Y fía a la recuperación económica que la demanda alcance a los precios. Desde esta perspectiva pone en marcha unapara mantener los precios y ajustar la oferta con su demanda mediante subvenciones a la compra y al alquiler y, como reconoce que también hay sobreoferta, suprime lógicamente las desgravaciones y ayudas a la promoción. Peroen alquiler y en compra.Las medidas propuestas incentivan el crecimiento de los precios en venta y en alquiler, favorecen la inversión en vivienda y. Ya que el gobierno opta por ampliar la demanda con subvenciones que solo pueden ayudar a los casi solventes.Por ello, podemos afirmar quey será la consecuencia más probable de las propuestas del PP.Y, además, la nueva política de viviendade los que el 50%, unos 130.000 cada año, no son solventes para el mercado, ni en compra, ni en alquiler—, a los quecada vez que la precariedad laboral les hace caer en periodos de insolvencia.