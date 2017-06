No es el fin, sólo el comienzo

En los últimos años, hemos conocido numerosos casos de corrupción en nuestra región. No es extraño, despertar y escuchar una nueva noticia relacionada con el Partido Popular, sin embargo,. La corrupción no puede ser considerada una cuestión intrínseca a nuestro sistema político. No podemos normalizar la actuación de quienes privatizaron la sanidad y la educación por chequera, nio el saqueo de dinero público realizado por González y su séquito. Un partido que no gobierna al servicio del interés general, está secuestrando la democracia y ante eso, nosotros vamos a recuperarla.La situación de excepcionalidad democrática en la que nos encontramos, donde una organización criminal gobierna la Comunidad de Madrid, con el apoyo de Ciudadanos, ha merecido la utilización del mecanismo más contundente del que disponen las cámaras parlamentarias, para ejercer una labor de control, permitiéndonos, frente a un modelo plurinacional, moderno y de justicia social.Ésta representa el pistoletazo de salida para ganar la Comunidad de Madrid en 2019. Una moción de censura, por imperativo ético, que encarna una alternativa real en nuestra región, frente a un modelo de gestión basado en la satisfacción de los intereses y beneficios privados de las élites.Comienza así, la construcción de un Madrid democrático, justo y transparente, que trate de poner la política y las instituciones a la altura de los tiempos. En el que la corrupción no tendrá cabida, donde continuaremos persiguiendo a aquellos que intenten utilizar el poder para su propio beneficio. Es hora de apostar por un debate parlamentario, que esté a la altura de nuestra ciudadanía; dehasta ahora secuestradas por la mafia que nos gobierna. No pueden volver a existir dudas, en lo que respecta a la separación de poderes. Sólo erradicando la corrupción, podremos hablar de normalidad institucional y democrática.Esta realidad política avanza a pasos agigantados, frente al retraso de la cámara parlamentaria, que continúa permitiendo el continuismo de un modelo de gestión basado en la corrupción, con el beneplácito de Ciudadanos y PSOE. La cámara de representantes, ha dejado de ser una recreación de la opinión ciudadana, que considera la corrupción como el problema más importante, después del paro. Sin embargo,, eligiendo entre dos modelos: PP o Podemos.