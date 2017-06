La reforma en los puertos y los Presupuestos de 2017, retrato de un (no) proyecto de país

* Sergio Pascual es diputado de Unidos Podemos

La ausencia de acuerdos entre la patronal y sindicatos de la estiba aboca este miércoles la situación en los puertos aque comienza hoy. La paz social está quebrada y el Gobierno es claramente responsable.Los puertos en España son no sólo unen todas las cadenas de producción y distribución de nuestra economía, sino también el pivote sobre el que orientar políticas de reforma productiva apoyadas en el sector de la industria logística, reconocida comomás importantes para el siglo XXI y para la que nuestra historia y geografía está especialmente dotada.Efectivamente, la de hoy es unaen la que el intercambio y la distribución ocupan cada vez más peso en las cadenas de valor, una economía en la que las plataformas digitales de intercambio, comercio y distribución ganan terreno a pasos agigantados y en el que se midena la hora de seleccionar las ubicaciones multifuncionales donde se instalan las grandes plataformas logísticas.¿Por qué entonces el PPuno de los principales pilares potenciales para el desarrollo de la economía española? ¿Por qué entonces el PP ha imposibilitado con su Real Decreto-Ley un acuerdo entre la patronal de la estiba y los sindicatos? ¿Por qué el Gobierno a la desesperada alcanzó un acuerdo con la antigua CiU en el que ladel caso Palau pesaron sobremanera en la balanza?Un vistazo a las tres empresas más beligerantes y reacias al acuerdo que se apoyan hoy en el Real Decreto-Ley de la estiba para romperen los puertos nos pone sobre la pista de las razones.Por un lado Ership, SA., una empresa de la familia Alvargonzález, dirigida por tíos y primos de Rodrigo Rato, que ya fueron avalistas del exministro black ante la justicia. Por otro lado Bergé, del cántabro Gorbeña, que ya demostró su buena relación con el entonces alcalde de Santander Iñigo de la Serna, "cediendo" 40 vehículos SsangYong para "los organizadores" del Mundial de Vela de de la ciudad en 2014. Finalmente la poderosa JPMorgan, vinculada a exministros del PP como Michavila, que ahoravendiendo Noatum a la china Cosco Shipping una vez “superado” el escollo laboral.Todo apunta a que nuevamente ha operado elcomo norte para gobernar. Ley ad hoc en beneficio de unos pocos y con objetivos cortoplacistas, operaciones en corto, de compra-venta como la de Noatum o para ensanchar el negocio de distribución automovilística, como Bergé. Mientras,, el que requiere de paz en los puertos, es abandonado a su suerte. Mientras, la apuesta de futuro por sectores en alza, operaciones políticas a largo plazo para revertir la subsidiariedad pertinaz de nuestra economía y la precariedad de nuestro mercado laboral, son desdeñadas.Esta, ausente de visión de Estado, es la que enmarca el mercadeo con el que se están aprobando estos presupuestos generales del Estado: por un lado los votos de dos diputados canarios comprados con presidencias de Comisión —y sus coches oficiales y aumentos de sueldo asociados— y al coste de un recorte millonario a Correos, un recorte que de no atajarse podría comportar elcarteros y carteras y que golpeará a los municipios más pequeños, los más dependientes de un servicio universal que vertebra nuestro territorio; por otro lado el apoyo del Grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, que verá llegar los trenes soterrados a sus capitales mientras se permite el desmantelamiento de infraestructuras básicas para nuestro futuro, como las de I+D+I en energías renovables o se abandona definitivamente la apuesta porque el corredor mediterráneo llegue a Andalucía; y finalmente, aunque menos conocido, mientras el Gobierno se ausentaba “providencial” en el Consorcio del Palau de la Música en Barcelona cuando los dos votos del Gobierno eran imprescindibles para ejercer la acusación a la antigua Convergencia de recibir más de seis millones de euros en comisiones ilegales, un “providencial” diputado catalán de la antigua CIU hoy PdCat rompía sistemáticamente y “providencialmente” el empate en favor del Gobierno entre los 18 votos conservadores de Partido Popular, Ciudadanos y PNV y los 18 que componían el bloque de PSOE, Unidos Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados.En un mundo que se acelera España no puede seguir dejando pasar trenes al futuro, dejando suque compran apoyos parlamentarios para mantener el chiringuito de apoyo mutuo con un empresariado rentista que ahoga a trabajadores y trabajadoras y al pequeño y mediano empresario que apuesta por el futuro de su tierra. No podemos permitirnos que en interés de unos pocos se vuelva a meter el freno de mano a nuestroque como sucedió con la esperanza en ser pioneros en nuevas tecnologías para el desarrollo de las energías renovables se hunda ahora el futuro de un país llamado a volver a ser el nodo logístico más importante del planeta.Hoy los estibadores y estibadoras defienden no sólo su futuro, sinolos españoles y españolas. Nos jugamos mucho, nos jugamos el futuro, por eso estamos a su lado y respaldamos esta huelga._____________________