La crítica literaria: una ruleta trucada

Beatriz Rodríguez es escritora

He escuchado en muchas ocasiones que la estadística es la ciencia de la mentira, pero el otro día una persona que sabe de matemáticas mucho más que yo me habló depara los estudios sobre la igualdad de género relacionada con esta ciencia.Dentro del terreno de la probabilidad, la Ley de los Grandes Números permite anticipar la conducta de una variable aleatoria a medida que se va ampliando el número de ensayos o experimentos.Un ejemplo fácil: si tiramoses probable que la proporción entre las veces que sale cruz y las veces que sale cara no sea igualitaria, pero si la tiramos cien veces dicha proporción, inevitablemente, se irá acercando al 50%.Del mismo modo, si un suplemento literario recomienda diez lecturas para el verano y se lo encarga a un par de críticos, es probable que, pues el número de variables que afectan a esa selección es demasiado amplio, es el concepto de subjetividad y en el terreno de las ciencias humanas es imposible zafarse de él.Sin embargo, si un suplemento hacey se toma la molestia, además, de dividirla por géneros y subgéneros, pidiéndole a especialistas que valoren las mejores obras en su campo, podríamos decir que dicho suplemento está intentando ser riguroso en los criterios de su selección. Es esto lo que ha hecho el suplemento cultural Babelia para su recomendación de lecturas de este verano ofreciéndonos, sin darse cuenta, un estudio interesantísimo sobreLos datos son los siguientes: de los 87 títulos cinco son coautorías, por lo que nos quedaremos con los 82 restantes para hacer nuestro análisis. De estos 82 títulos,, por lo que los 66 restantes están escritos por hombres. Es decir, un significativo 19% de autoras frente al 81% de autores.Sé que la selección rigurosa de libros de calidad dista mucho de ser un experimento aleatorio, pero, dando por descontado que ninguno de los géneros está más capacitado que el otro para la escritura, y que hay un número similar de títulos escritos por mujeres que por hombres, el sexo del escritor de las obras destacadas por parte del suplementoAnalizando un poco más las conductas nos encontramos con otro dato llamativo. Aunque la recomendación de Babelia ha contado con una selección de críticos absolutamente paritaria: 12 hombres y 12 mujeres, el comportamiento de cada grupo es absolutamente desigual: las críticas eligieron 31 obras escritas por hombres y 12 escritas por mujeres (más o menos un 28%) y los críticos seleccionaron a 35 escritores y solo a 4 escritoras (lo que reduce el porcentaje a un tristísimo 10%).de la que se desprende que, además del sesgo general, hay un comportamiento que atiende a patrones de endogamia de género.Desde mi punto de vista el análisis de este estudio es equiparable al ejemplo de: este juego de azar tiene 36 números, si nos pasamos horas mirando la bolita dar vueltas lo más probable es que caiga un número similar de veces sobre estas treinta y seis casillas. Las empresas de control de juego se dedican a hacer estas comprobaciones, y si el número de veces no cumple unos parámetros de igualdad, asumen que la ruleta es defectuosa, está trucada o ambas cosas.Así como en cualquier ruleta fallida ninguna conclusión sería extrapolable del resultado de una tirada individual, ninguna de las recomendaciones realizadas por estos críticosaunque si aplicamos la Ley de los Grandes Números, la conclusión será que estas recomendaciones están trucadas o son defectuosas.