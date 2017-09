De la sociedad 3.0, la política 3.0 y, ¿por qué no? Un PSOE-M 3.0

Momento de cambio

¿De qué trata la política 3.0?

Participación interna:

Derecho de la militancia a elegir representantes mediante un voto libre e informado .

. Votación de listas de representantes ( implantación de listas abiertas ), en los que se exige que presenten sus ideas y medidas de mejora.

), en los que se exige que presenten sus ideas y medidas de mejora. Mérito y rendición de cuentas , para constatar que se está trabajando en la línea establecida previamente.

, para constatar que se está trabajando en la línea establecida previamente. Iniciativa propositiva , en la que cualquier militante pueda presentar propuestas concretas de políticas públicas.

, en la que cualquier militante pueda presentar propuestas concretas de políticas públicas. Comités abiertos.

Consultas a la militancia , especialmente en aquellos temas de máxima relevancia, o aquellas propuestas surgidas por su iniciativa.

, especialmente en aquellos temas de máxima relevancia, o aquellas propuestas surgidas por su iniciativa. Colaboración sectorial, facilitando la participación la militancia más implicada y con mayor conocimiento de temas concretos e incluso con capacidad de atraer simpatizantes con intereses en un área concreta.

Participación de la ciudadanía en el PSOE-M y, en consecuencia, en la realidad política y social de Madrid:

Mesas de trabajo colaborativo con sociedad civil. Una medida dirigida a estrechar la relación y hacer partícipe a la ciudadanía de estrategias y medidas concretas a implementar por el partido.

con sociedad civil. Una medida dirigida a estrechar la relación y hacer partícipe a la ciudadanía de estrategias y medidas concretas a implementar por el partido. Asambleas y consultas ciudadanas . Con el objetivo de que la ciudadanía pueda expresarse y votar sobre propuestas políticas que el PSOE presente en la Asamblea de Madrid.

. Con el objetivo de que la ciudadanía pueda expresarse y votar sobre propuestas políticas que el PSOE presente en la Asamblea de Madrid. A futuro, cuando gobernemos Madrid, crear mecanismos de participación ciudadana en los que sea esta la que forme parte de decisiones que le afecten de forma importante.



*Juan Lobato es candidato a la Secretaria General del PSOE-M.

No es ninguna novedad decir que las formas de relación han cambiado y, con la llegada de la revolución digital, cada vez más se demanda, e incluso se exige,La ciudadanía, desde hace años, ya no es mera receptora de mensajes, demanda de forma enérgica sentirse escuchada y no sólo eso,desde sus opiniones e ideas.La política no es ajena a esta nueva realidad y, en los últimos tiempos especialmente, y a una velocidad vertiginosa, las formas clásicas de hacer política, más unidireccionales, se están viendo, especialmente entre aquellas poblaciones con mayor nivel de estudios, entre la población joven y de mediana edad y entre la población urbana, y parece que la tendencia, por sí sola, no tiene visos de revertirse, con los riesgos que además corre de quedarse obsoleta en la conciencia ciudadana.En base a esta realidad, desde el Equipo Lobato, pensamos que es tiempo de cambiar,, de escuchar a la gran base progresista, militante y no militante, para reconducir el PSOE de Madrid en la dirección que la sociedad nos está exigiendo.Esto, que nos ha situado durante décadas en el partido de izquierda de referencia no sólo en Madrid, sino en el conjunto del Estado, y esto es fruto, en gran medida, del trabajo de quienes han participado de la historia pasada y presente del partido.Y una de las primeras cuestiones a abordar es. Si la sociedad actual es una sociedad 3.0, tendremos que adaptarnos porque, de lo contrario, estaríamos fuera de las reglas de juego que hoy imperan.Hay una parte muy importante de la política 3.0 que se basa en la: teléfonos móviles, uso masivo de la red, ordenadores y redes sociales. No es momento de cifrar su uso en Madrid, pero es claro que la inmensa mayoría de personas cuenta con al menos uno de ellos y se han convertido en esenciales para la comunicación en su día a día.Laspueden, por tanto, ser un canal bidireccional, en el que la ciudadanía pueda ser partícipe o realizar consultas/dudas a un partido político determinado.Pero para nuestro equipoLa política 3.0 tiende a romper las barreras entre partido político y ciudadanía, a escuchar sus demandas, a tener un partido con el que sienta identificación y, por tanto, se sienta parte de él.Desde nuestro punto de vista,Mediante mecanismos y herramientas que fomenten ladel partido, como por ejemplo:En el momento actual, tal y como hemos destacado anteriormente, se demanda bidireccionalidad en las relaciones, y para ello, desde el Equipo Lobato, planteamos una serie de medidas dirigida a