Es hora de elegir entre pasado o futuro

_____________



*Juan Lobato es candidato a secretario general del PSOE-M y alcalde de Soto del Real.



*Enrique del Olmo se quedó a las puertas de reunir los suficientes avales para convertirse en candidato a a la secretaría general del PSOE-M y se ha unido al proyecto de Lobato.

Es necesario y urgente recuperar Madrid para sus ciudadanos, desde una opción progresista. Y queremos y podemos hacerlo posible desde el Partido Socialista, desdeamparado por la nueva etapa política surgida desde el 39º Congreso Federal del PSOE.Escribimos juntos este artículo desde valores y principios comunes. También en una ambición de cambio compartida. Escribimos este artículo como una forma diferente de entender la política. Lo hacemos juntos, somos compañeros del mismo partido. Lo hacemosde los responsables de la federación socialista de Madrid, que preocupados por sus repartos de poder han ido abandonando durante demasiado tiempo los problemas reales de la población y nos han conducido hasta aquí. Profesionalizando políticamente el fracaso.Una organización disminuida, envejecida, desmovilizada y que. Terceros y cuartos en los últimos procesos electorales sobrepasados por las fuerzas emergentes que han debilitado el bipartidismo, pero que nos han alejado del liderato de la izquierda. Más de veinte años fuera de las dos grandes instituciones madrileñas: Ayuntamiento de Madrid y Gobierno de la Comunicad. Esto tiene que acabarse y puede acabarse.Estamos convencidos de que desde el nuevo estimulo que ha significado el 39º Congresoy, para ello, es preciso convocar a la organización, primero, y luego a la ciudadanía, a un claro proyecto político que marque un final claro al Gobierno del Partido Popular. Un Gobierno corrupto y destructor del estado de bienestar en la Comunidad de Madrid.Nos comprometemos juntos, desde el primer día posterior al Congreso, a plantear como objetivo urgente e ineludible laque tanta injusticia y desigualdad mantienen en esta Comunidad, una de las más ricas de España.Tenemos un programa detallado para llevarlo a cabo. En sanidad, en educación, en dependencia, en políticas de empleo, en política energética e industrial, en cultura, en turismo, en medio ambiente, en vivienda, en transporte, en urbanismo. PeroEn que sea una realidad y no un eslogan el que el ciudadano sea el centro de todas y cada una de las políticas.No podemos ni queremos esperar a 2019. Es necesario poner en evidencia los desmanes de este gobierno de la corrupción que lleva 22 años impidiendo que Madrid desarrolle las capacidades y potencialidades de su diversa e innovadora ciudadanía y que solo se ha ocupado de los por ellos más favorecidos. Ahí está el presupuesto para 2018. Puede y debe ser la ocasión para poner en evidencia que. Que 20.000 M€ son muchos y distribuidos de forma justa y equitativa son suficientes para demostrar de forma nítida que otra política es necesaria y justa. Puede y debe ser la ocasión para poner en evidencia la política del PP pero también la de Cs.. Por la regeneración democrática que una distribución equitativa y transparente representa o por el mantenimiento de los privilegios de unos pocos que han participado de forma continuada en la corrupción, el nepotismo y la depredación.No podemos ni queremos que la opción ciudadana de 2015, devolviendo el gobierno después de 26 años del Ayuntamiento de Madrid a sus ciudadanos, sea un paréntesis. Consideramos que es preciso consolidar ese gobierno paray vuelva a ser un ejemplo para el conjunto de España y de las grandes ciudades europeas. Para ello, consideramos que es preciso que entremos en el gobierno de la ciudad. Poner nuestros nueve concejales en ello. Con toda la organización detrás. Con responsabilidad en áreas concretas y en la gobernanza general. Es una decisión importante por lo que como todas aquellas que tengan este significado deben ser consultadas a la militancia.Y lo haremos con urgencia. El tiempo apremia. Esto no es renunciar a la responsabilidad ni poner en cuestión la democracia representativa. Esy, con ello, comprometerlos y hacerlos protagonistas de algo más que votar listas, pegar carteles o avalar interesadamente.Es precisoy que puedan disponer para ello de sus recursos fruto de su buena sugestión. El PP ha aprobado normas que lo impiden. Es preciso derogarlas. Nos queremos poner en primera línea a ello con Pedro Sánchez desde la acción parlamentaria. Plantear de forma urgente a las injustas e ineficaces reglas de gasto, de techos de gasto, de falsos repartos de ajuste del déficit del Estado. Que no se utilice el superávit de los ayuntamientos que están haciendo una responsable gestión para compensar el despilfarro, las amnistías y los rescates bancarios millonarios del Gobierno del PP y de las falsedades y engaños de Montoro. También es necesario, urgente y posible. Creemos en la gran labor de los municipios, de su eficacia, de su sensibilidad y de su cercanía a los problemas reales y más perentorios de los ciudadanos. Lo sabemos hacer. Lo hemos hecho y desde ellos conseguimos la confianza y la credibilidad que nos llevó al Gobierno del Estado para modernizar España.Para estas políticas, para hacer política, sUna organización comprometida y ágil. La queremos y la convocamos unida para llevarlo a cabo. Hoy no disponemos de esa organización.. Tenemos que volver a ser pronto los 30.000 de hace también poco. Tenemos que ser creíbles. Para ello tenemos que dedicarnos a estar con la gente.Dedicados a interpretar lo que quieren los ciudadanos y a intentar convertirlo en realidad y no a repartirnos en mesas camillas, entre unos pocos, puestos retribuidos como ha venido siendo lo habitual en estos últimos veinte años. Nosotros no hemos estado en eso. Y no vamos a estar.Tenemos un conjunto de medidas a aplicar desde el primer momento que impidan estasIncompatibilidades, limitación de mandatos, elección de candidatos en listas abiertas y votadas individualmente por todos los afiliados, sin avales, con transparencia. Con exigencia de dar cuentas con frecuencia y radicalidad, que contemple la revocación en todos los niveles de responsabilidad, desde la más pequeña agrupación a los máximos responsables orgánicos e institucionales.Acabamos de asistir al debate sobre el estado de la región. Ahí estaba claramente expuesto.Se despide a un consejero que nunca se debió nombrar, se despide a un consejero de sanidad reprobado y claramente ineficaz, que ha empeorado las listas de espera, que ha atacado a los sindicatos y menospreciado a los profesionales, lo mejor de sistema. Ha cambiado de sitio a otros y ha desdoblado una consejería para ocuparse del deporte y de los jóvenes. Y todo con políticos que llevan. Eso es como entienden el gobierno que debe cesar en pleno y así lo vamos a plantear.Este es nuestro compromiso. Es posible. Es el momento. Es necesario. La ciudadanía nos está esperando. Somos imprescindibles para desmontar tanta injusticia y desesperanza, paraSin ella, solo tendremos una democracia casi formal, donde solo impere el individualismo. Al final lo que se pone en cuestión es la libertad, la justicia y la igualdad, que es y debe seguir siendo la pasión del socialismo y de todos sus seguidores.