Al ser convocadas elecciones para una fecha determinada, cada opción política —nosola, y no las instituciones públicas— puede hacer pública gratuitamente esa opción en los medios públicos de radio y TV. Elelectoral pasará a un organismo como la Junta Electoral,de los gobiernos constituidos. Cada persona con derecho al voto recibirá en su domicilio unaque especificará el lugar donde podrá depositar su voto. Se habrán designadolas personas que han de constituir las mesas electores —no el primero que pase— y sus suplentes, y se les habrá comunicado y apercibido de su obligación. El día anterior al de los comicios estará prohibida toda propaganda electoral nueva; a eso se le llama "jornada de reflexión", para que la gente pueda pensar con tranquilidad. Anteriormente habrán podido votar por correo —en las estafetas de correos, no en empresas de transporte— las personas que estén en el extranjero y las que no puedan o no quieran asistir personalmente a los comicios.El día de los comicios los—y no activistas de alguna opción— llevarán urnasa todas las mesas electorales. Las urnas serán—y no opacas—, y cada mesa electoral comprobará que estén. En los locales electorales habráde todas las opciones que se presenten a los comicios,iguales para introducir en ellos las papeletas, ydonde se pueda elegir en secreto. Con las urnas el presidente de cada mesa recibirá la lista de las personasque pueden votar allí. Se constituirá cada mesa. Asistido por dos vocales, y rodeado de algunos observadores acreditados por las opciones políticas que lo deseen, iniciará el proceso electoral, y a ser posible todas las mesas a la misma hora. Algunos guardias municipales andarán cerca por si se produce alguna incidencia.Los votantes acudirán a las mesas electorales con su voto introducido en uncerradopara todos, y su documentación personal; en un sobre para preservar eldel voto y para que se pueda comprobar que cada sobre contienepapeleta. La mesa comprobará que a la persona le corresponde votar allí (y solamente allí), y anotará si votó cuando lo haga. El votante depositará en cada urna un sobre —y solo— con su voto, bajo la mirada de los componentes de la mesa electoral. Los miembros de la mesa electoral serán los últimos en votar.Cuando se haya agotado el tiempo electoral, la mesa, y solo ella, procederá a contar el número de los votantes y al escrutinio de los votos. La urna será. Se abrirá cada sobre, se comprobará si contiene una papeleta y solo una, y si el voto es válido, por alguna de las opciones, o en blanco, o si el sobre contiene algo irregular que debe ser declarado nulo por la mesa electoral. Y se irá contando cuántos votos hay que clasificar en cada una de estas posibilidades: votos válidos, en blanco, nulos, y, entre los primeros, por cada una de las opciones políticas. Es posible que la mesa pueda hacer uno o más recuentos si no cuadraran perfectamente los números de votantes y de votos.Los resultados serán comunicados por cada mesa a la Junta Electoral, en un Acta, junto con las incidencias observadas. Las papeletas serán destruidas. En cada provincia la Junta Electoral sumará los votos emitidos y procederá a distribuir los escaños según está dispuesto por la ley electoral —que no es demasiado proporcional—, y proclamará los resultados. Éstos,. Ésta es la práctica uniforme en los comicios democráticos.