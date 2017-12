Pervirtiendo la presunción de inocencia

Tiempos duros aquellos en los que hay que reivindicar la obviedad.

Negamos rotundamente las acusaciones falsas vertidas por Dña. Sonia Gumpert Melgosa contra D. Alejandro Pintó Sala y esta institución. Ante la importancia de estos hechos y los gravísimos perjuicios causados a la imagen de personas físicas y jurídicas, anunciamos la interposición de las correspondientes acciones legales, ante los Tribunales de Justicia.

Habida cuenta de que se ha anunciado por las partes implicadas que el mencionado incidente se va dirimir en los órganos jurisdiccionales, la Junta de Gobierno entrante no puede sino quedar a expensas de lo que decidan las autoridades judiciales competentes para investigar y resolver sobre los desgraciados hechos denunciados.

Pero al mismo tiempo, y dado que el asunto se encuentra “sub iudice”, todos debemos respetar el principio de presunción de inocencia que a todo ciudadano ampara, y quedar a la espera de lo que la autoridad judicial considere acreditado.

Desde la Abogacíapara las personas que se encuentran sometidas a un procedimiento judicial hasta que exista una resolución firme, a fin de preservar este derecho, recogido en el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la mayoría de la normativa de las democracias contemporáneas (art. 24.2 CE).Sin embargo, en los últimos días hemos asistido a una nueva modalidad en la reivindicación de este derecho fundamental, a propósito de los hechos ocurridos el pasado día 13 de diciembre, durante el desarrollo de la jornada electoral para la elección de cargos al Colegio de Abogados de Madrid.Ladenunciaba en los medios de comunicación haber sido insultada, amenazada de muerte y agredida con un puñetazo en la cara por el fundador delTambién se veía reflejada la postura de los denunciados a través de un comunicado de ISDE Tras la solicitud por parte del candidato Javier Íscar -apoyado por Sonia Gumpert, y que quedó en segundo lugar en las elecciones- para que el Colegio de Abogados de Madrid actuara contra las personas denunciadas, aparece esta nueva “modalidad” de la invocación de la presunción de inocencia que apuntábamos al principio de este artículo.Por su parte, la Junta de Gobierno electa, encabezada por José María Alonso Puig , manifestaba al respecto que:Del mismo modo, la, integrada y representada por tres personas en esta Junta, recogía en su comunicado No se trata, por tanto, de unas “opiniones particulares” manifestadas por un grupo de abogados, sino que se está fijando cuál debe ser la postura del Colegio de Abogados de Madrid, una Corporación de Derecho Público, que va a ser dirigida por las personas que mantienen este criterio.Pasemos, entonces, a analizar qué dice la normativa jurídica que rige la actuación de esta institución.La primera pregunta que surge, seríade que los tribunales de justicia dicten una resolución firme, para, en caso de que exista condena a alguna de las partes implicadas, iniciar entonces un procedimiento administrativo.Al respecto, el Reglamento de procedimiento disciplinario de la Abogacía aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía el día 27 de febrero de 2009, contempla en su artículo 8 que “la apertura del expediente disciplinario será acordada, de oficio, con o sin previa denuncia”.Prescribe también en elAsimismo, el artículo 3 refiere en relación a la posible adopción de medidas de carácter provisional:Pareciera, por tanto, que el Colegio de Abogados,, suspendiendo a continuación su tramitación y, ahora sí, quedar a la espera de la resolución que proceda.Analizada la pertinencia, y la obligación, de iniciar este eventual procedimiento disciplinario, es necesario observar cuál sería el fundamento del mismo, esto es, la infracción deontológica que se haya podido producir.Se encuentran reguladas en el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, cuyo artículo 84 d) preceptúa como infracción muy graveDe los hechos conocidos, éste sería el fundamento de las eventuales responsabilidades y sólo podría ser responsable una de las partes en conflicto, en ningún caso la Decana Sonia Gumpert, quien sólo sería el sujeto pasivo de esta infracción, cuyo bien jurídico protegido está directamente referido al ejercicio de las funciones de representación de la institución.Relacionado con todo ello, procede también analizar cuál debiera ser la postura del Colegio en las acciones judiciales iniciadas.Admitido todo lo anterior, parece claro que los hechos denunciados por la Decana, ocurridos durante la realización de las últimas elecciones en el seno del Colegio, podrían ser calificados como un delito de Atentado a la Autoridad, penado con hasta cuatro años de cárcel y recogido en el artículo 550 de nuestro Código Penal.De las noticias aparecidas en la prensa, se deduce que así lo ha entendido el Juzgado de Instrucción encargado de la tramitación de este asunto, existiendo también Jurisprudencia al respecto de esta calificación.En este sentido no deja de parecer surrealista que el grupo empresarial ISDE haya anunciado acciones legales (cuando, de lo que se conoce, esta persona jurídica no forma parte del relato de los hechos denunciados), mientras que el Colegio de Abogados no haya aún anunciado su imprescindible personación.En conclusión, no cabe invocar la presunción de inocencia o la existencia de un procedimiento judicial abierto para anunciar que el Colegio de Abogados no va a adoptar ninguna medida, disciplinaria o procesal. Más bien al contrario,El Colegio de Abogados debe iniciar acciones disciplinarias, de la misma forma que el Juzgado de Instrucción debe (y así lo ha hecho) iniciar acciones procesales, cuando tiene conocimiento de unos hechos que pudieran ser constitutivos de infracción disciplinaria.De igual manera, es imprescindible que la institución que estaba representada por la persona supuestamente agredida, asuma la obligación de personarse en este procedimiento como parte procesal del mismo, ya que se encuentra directamente afectada en el mismo.De lo contrario, podríamos entender que la presunción de inocencia se pervierte para disfrazar una grave dejación de funciones que debilitaría a la abogacía institucional de manera irreversible, creando un grave precedente.