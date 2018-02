El paro ha bajado, pero ¿de verdad hay más personas trabajando?

_______________



Lola Santillana es secretaria de Empleo y Cualificación Profesional de CCOO.

El Gobierno se ufana de haber reducido el desempleo en 1.100.053 personas desde 2011, año en que empezó a gobernar el PP. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en efecto, reflejan que hay esa cantidad de personas menos paradas. Pero, ¿de verdad hayPudiera parecer que laspor parte de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, han obrado el milagro. Hay un millón de personas menos en el paro. Pero es más fácil que se haya producido ese milagro que la política del Gobierno cree empleo, y de calidad, además. Veamos.Cuando se dice que hay un millón de personas paradas menos, es fácil pensar que hay un millón de personas trabajando más. Nadie piensa en otra posibilidad. Pero existe. La EPA solamente clasifica en tres categorías a las personas: ocupadas, paradas o inactivas. Así, entre 2011 y 2017 hay 1.100.053 personas paradas menos y 227.002 personas inactivas menos. Es decir, hay una disminución de 1,3 millones de personas que habrían pasado a la categoría de ocupadas. Sin embargo, las personas ocupadas. Por ello, hay que concluir que hay 949.442 personas menos residiendo en las viviendas familiares en el Estado español. O, dicho de otra manera, el número de la reducción de personas paradas coincide con el de la disminución de la población de 16 a 64 años.. Baja el paro y la inactividad, pero no aumenta en la misma medida el empleo.Si echamos la vista algo más atrás, al comienzo de la crisis en 2008, vemos unade las personas residentes en viviendas familiares, hay 995.324 menos. Las personas ocupadas han disminuido en 1.667.929 personas; las inactivas también disminuyeron en 644.841 y las paradas aumentaron en 1.317.447 personas, un 50%.Otro dato que pone en cuestión que realmente haya más trabajo que en 2011 es el que se refiere a, que depende del número de horas de trabajo.En 2011 se trabajaron 674 millones de horas semanales por parte de 18,3 millones de personas. En 2017 las horas trabajadas fueron 664 millones y las personas ocupadas en 18,6 millones. Es decir, en 2017 se han trabajadoque en 2011, el equivalente a 246.768 puestos de trabajo a tiempo completo menos (a una jornada de 37,5 horas). La jornada media trabajada en 2011 era de 36,9 horas mientras que la de 2017 ha sido de 35,3 horas a la semana. Como la jornada legal no ha tenido variaciones, esa disminución de horas trabajadas. Quizás sea el momento de plantear la jornada de 35 horas semanales.Esa disminución de la jornada media también ha servido para que desde el Gobierno se ufanen diciendo que hay. No dicen que hay menos trabajo, menos jornada y menos salario.Una vez más las apariencias engañan: se habla de disminución del paro cuando. Tampoco hay más trabajo, lo que hay es una jornada media menor con menor remuneración. Y también hay un presidente de gobierno diciendo “no nos metamos en eso” cuando se le habla de regular el principio de “a igual trabajo, igual salario”. Es hora de ser serios.