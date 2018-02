Los menores asesinados por violencia de género se multiplican por 8 en el último año

Los datos de las mujeres son más desalentadores

__________________



Judith A. Pérez, psicóloga y especialista en género, es alumna del Máster en Periodismo de Datos de Villanueva C.U.

Cuando se piensa en asesinatos machistas lo primero que viene a la mente son las mujeres que cada año mueren asesinadas a manos de sus parejas y ex parejas. Sin embargo, no son las únicas personas que sufren este problema.. Los datos recogidos en 2017 suponen un aumento considerable con respecto a los 4 años anteriores.La violencia de género es un problema que cada año deja decenas de víctimas en España. Sin embargo, hasta que no se vive de cerca no se le otorga la importancia necesaria. Según el último barómetro publicado por el INE en octubre de 2017, se trata de. Según la Organización de las Naciones Unidas, se define como “todo acto de violencia de género que resulte o pueda resultar en sufrimiento físico, sexual o daño psicológico o sufrimiento a la mujer, incluidas las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en público o en la vida privada”. El problema en España recae en establecer qué víctimas han sufrido violencia de género y cuáles no., con un total de 8 niños asesinados. El último dato oficial es del 12 de noviembre en Alzira (Valencia). A pesar de que en los últimos años se venía observando un claro descenso en cuanto a los menores asesinados, seis en 2013, cuatro en 2014 y 2015 y uno en 2016, la cifra de 2017 cambia la tendencia y es muy alarmante. Supone uncon respecto al año anterior. Esto quiere decir que de un año a otro los menores asesinados se han multiplicado por 8.. Asimismo, un 17% de ellos no había llegado a cumplir su primer año de vida antes de ser asesinados, porcentaje más alto junto con el de menores de entre 5 y 6 años y los niños de entre 9 y 10 años. En total, en los cinco años del periodo 2013-2017, han sido asesinados 23 menores.Esta no es la única forma por la que un niño se ve afectado debido a la violencia de género. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en los últimos 5 años,. Antes de 2013 tampoco se tenía en cuenta si las mujeres asesinadas eran madres o no.En la actualidad, están consideradas víctimas de la violencia de género las mujeres parejas o exparejas de sus agresores y los hijos menores de estas. Según varias asociaciones feministas, el problema recae en que son más las mujeres que han sido asesinadas y no están contabilizadas, como por ejemplo familiares de las víctimas. Los que hacen referencia a los menores asesinados aparecen recogidos en los registros oficiales desde 2013. Desde entonces, son 23 los niños que han sido asesinados, elLos datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no hacen referencia a la relación de los menores con sus asesinos en el otro 9%.Los datos de las mujeres asesinadas son más alarmantes si cabe. En los últimos 15 años,a manos de sus parejas o exparejas. Sin embargo, en los últimos 7 años puede observarse unde los asesinatos. Entre 2003 y 2010 la media de asesinatos era de 68,1, mientras que entre 2011 y 2017 la media desciende a 53,1. A pesar de dicho descenso, las cifras no son nada tranquilizadoras. Según expertos en la materia,. En mayo de 2017, el Partido Popular decidió no incrementar la partida destinada a luchar contra la violencia de género. Plataforma Impacto de Género Ya junto a varias asociaciones feministas vienen denunciando en los últimos meses que desde el año 2008 el presupuesto dirigido a la lucha contra la violencia de géneroEl 91% de las mujeres asesinadas que habían denunciado a sus agresores habían obtenido algún tipo de medida de seguridad. A pesar de que este dato demuestra que son muchas las mujeres que acceden a medidas de protección,si aun así los agresores consiguen arrebatarles la vida. De las 134 mujeres que contaron con seguridad, solo 95 de ellas, el 71%, estaban en vigor en el momento del asesinato. Entre las medidas de protección más comunes están las órdenes de alejamiento. El problema reside en que. El 52% había quebrantado, sin el consentimiento de la víctima, las medidas impuestas en al menos una ocasión.